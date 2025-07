Atenção!

Inmet emite alerta de chuva para 15 cidades do ES; veja lista

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (25), um alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo, válido até as 3h de sábado (26), para 15 cidades do Sul do Espírito Santo. Nos municípios afetados há possibilidade de ventos entre 40 e 60 km/h, risco baixo de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, além de precipitações – que podem alcançar o acumulado de 50 mm por dia. Veja a lista das cidades abaixo: