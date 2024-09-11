Weverson Meireles: "Estão tentando tirar Vidigal da minha campanha"

O prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT), é quase onipresente na campanha de Weverson Meireles (PDT), que disputa o comando do Executivo municipal em 2024. Vidigal está nas fotos, no horário eleitoral gratuito, no discurso do próprio candidato.

Às vezes, há exageros. Na primeira transmissão da propaganda de rádio, por exemplo, Vidigal ocupou 75% do tempo, sendo que o limite legal que pode ser cedido a apoiadores é de 25%. A Justiça Eleitoral teve que intervir para impedir que isso se repetisse.

Weverson chegou à sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória , nesta quarta-feira (11) sem ter o prefeito ao lado, o que é raro. Na entrevista, foi questionado pela coluna: se eleito, qual vai ser o papel de Vidigal na Prefeitura da Serra?

"Estão tentando censurar a minha campanha, estão tentando retirar o Vidigal da minha campanha. Não vão conseguir", afirmou Weverson.

"A oposição faz essa tentativa, respeito as decisões da Justiça Eleitoral e todas elas eu cumpri, mas a oposição não vai conseguir retirar esse gestor que realmente mudou a história da nossa cidade", acrescentou.

"(Se eleito), vou ter esse privilégio de consultar o Vidigal. Vai ser uma honra, mas o prefeito da cidade será eu" Weverson Meireles (PDT) - Candidato a prefeito da Serra

Em determinado momento, o candidato do PDT comparou o atual prefeito a "um pai" a quem se pede conselhos sobre a vida por este ser mais experiente.

Enquanto isso, nas ruas da Serra, alguns eleitores pensam que Weverson, realmente, é filho de Vidigal ou que o atual prefeito disputa a reeleição, tamanho o uso da imagem de Sérgio Vidigal por Weverson.

Ele nunca foi candidato a um cargo eletivo. Em 2020, chegou a ser anunciado pré-candidato a prefeito de Vitória, mas depois os pedetistas desistiram de lançar candidatura própria e apoiaram Fabrício Gandini (então filiado ao Cidadania).

Weverson está em terceiro lugar e, para disputar o segundo turno contra o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP), precisa superar o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos).

Na sabatina, Weverson criticou, sem citar nomes, os dois principais adversários.

Apresentou-se como "renovação com responsabilidade", ressaltou a necessidade de a Serra ter "um administrador com experiência em gestão pública", algo que Muribeca não tem, e alertou contra o risco de "um gestor que seja oposição ao governador Renato Casagrande", numa referência a Audifax.

O ex-prefeito fez duras críticas ao governador na eleição de 2022, quando disputou o Palácio Anchieta, mas afirmou, na segunda-feira (11), em sabatina, que, no dia seguinte à votação do primeiro turno de 2024, vai telefonar para Casagrande pedindo ajuda para administrar a Serra.

"FORASTEIRO"

O fato de Weverson quase ter disputado a Prefeitura de Vitória em 2020 tem sido usado por adversários para colar no pedetista a pecha de "forasteiro".

O domicílio eleitoral do pedetista, até recentemente, era na Capital.