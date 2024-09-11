Weverson Meireles propõe mergulhão na BR 101 e triplicar efetivo da guarda na Serra

Investimentos em infraestrutura após a municipalização da BR 101 e o aumento do efetivo da guarda na Serra estão entre as propostas de Weverson Meireles (PDT), candidato a prefeito, apresentadas em entrevista ao vivo transmitida em A Gazeta e CBN Vitória nesta quarta-feira (11).

Segundo o político, uma das ideias para reduzir a violência no trânsito é a construção de um mergulhão entre a BR 101 e a Norte Sul, próximo à entrada da ArcelorMittal Tubarão. A obra será um dos pilares também para melhorar a mobilidade na cidade, um dos principais polos industriais do Espírito Santo.

Para conter a criminalidade e reprimir homicídios, ele afirma que a guarda deverá atuar em conjunto com a Polícia Militar. Para isso, vai convocar os aprovados nos concursos da Guarda Municipal, triplicando o número de agentes, hoje com 100 pessoas no efetivo.

Na entrevista de 40 minutos, também disse que vai desenvolver ações para melhorar o desenvolvimento social da cidade, garantindo mais bem-estar aos moradores, atraindo assim turistas. Confira a entrevista na íntegra em vídeo acima.

Sabatinas

Os três são os únicos candidatos da Serra aptos a participar das sabatinas por terem atingido o mínimo de 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa realizada pelo Ipec, encomendada pela Rede Gazeta e divulgada na última semana. Na pesquisa, Audifax aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Muribeca, com 28% e Weverson, com 14%.

As entrevistas são conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e contam com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes, tendo duração de 40 minutos.

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.