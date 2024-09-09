Audifax promete desenvolver Contorno do Mestre Álvaro e Serra Sede para gerar empregos

Audifax Barcelos, candidato a prefietura da Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta e CBN Vitória entrevistaram, nesta segunda-feira (9), o ex-prefeito da cidade Abrindo a rodada de sabatinas com os candidatos à Prefeitura da Serra entrevistaram, nesta segunda-feira (9), o ex-prefeito da cidade Audifax Barcelos (PP). Na sabatina, o candidato enfatizou a necessidade de atrair empresas para a região da Serra Sede e do Contorno do Mestre Álvaro.

“A gente precisa levar desenvolvimento para aquela região. Levar empresas, não só galpões, muito mais do que isso, levar indústria, setores de serviço. Aquilo ali em breve vai ser um ponto de parada para quem estiver indo para o Sul da Bahia, como aconteceu na BR-101, onde várias empresas foram para lá, vai acontecer também o desenvolvimento dessa região, principalmente na Serra Sede, que é uma região que, basicamente, depende do serviço público e que precisa gerar emprego”, afirmou.

Para fazer isso, Audifax frisou que a reforma tributária, cuja primeira etapa entrará em vigor em 2025, vai limitar as opções de arrecadação, mas afirmou que, se for preciso, alterará o Plano Diretor Municipal (PDM). “Com a reforma tributária, nós perdemos a arrecadação com o ISS [Imposto Sobre Serviços] no ponto de vista do incentivo tributário para levar as empresas, nos restou somente o ITBI [Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis] e o IPTU [Imposto Predial e Territorial Urbano] como incentivos tributários para levar empresas para lá. Vamos diminuir o IPTU e facilitar para que haja uma atração para as empresas desse setor.”

Ele também citou o turismo como aposta para incrementar o caixa da cidade: "Precisamos ver o turismo como uma opção para aumentar a arrecadação da cidade da Serra, não fizemos isso em outras gestões porque a prioridade era outra. A Serra tem algumas vantagens comparativas. Precisamos focar ainda mais no setor de serviços, está na hora de a Serra ter o maior shopping do Espírito Santo. É a cidade que mais cresce no Estado e tem pessoas de todos os lugares do Brasil".

O candidato ainda ressaltou a posição estratégica da Serra na logística do Estado. “Outra questão é o Contorno de Jacaraípe. Temos que aproveitar a questão do porto de Aracruz, da Sudene, de Aracruz. A Serra é a cidade, entre Vitória e Aracruz, mais próxima, então a gente precisa aproveitar o turismo de Manguinhos, de Jacaraípe, de Nova Almeida, a gente precisa aproveitar essa vantagem comparativa da Serra por estar próxima de Aracruz, próximo da Sudene e levantarmos ainda mais os setores ali.”

Além disso, o ex-prefeito destacou que pretende facilitar a vida das empresas desburocratizando o processo de abertura, sem abrir mão do cuidado com o meio ambiente: "Fui prefeito três vezes, tomamos esse cuidado na questão do Contorno do Mestre Álvaro, tomamos esse cuidado na questão do Rio Jacaraípe, tomamos esse cuidado com as nossas lagoas, ou seja, sabemos fazer isso, já fizemos, e não tenha dúvida que nós vamos continuar cuidando e preservando. O que a gente precisa é dar mais agilidade, ou seja, diminuir a burocracia, usarmos mais tecnologia, colocá-las numa estrutura física melhor, ter uma estrutura melhor de funcionários para que a gente possa ter mais agilidade. A gente reconhece que precisa avançar nessa questão”.

Sobre a questão ambiental, Audifax ainda reforçou: "A Serra é uma das poucas cidades que têm um terreno de turfa. Toda aquela região embaixo do Mestre Álvaro é terreno de turfa, precisamos preservá-la porque funciona como uma esponja e toda a água da chuva vai para lá, precisamos tomar cuidado para não acontecer como aconteceu em 2013 com as enchentes".

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Entrevistas com candidatos da Serra

Após a entrevista com Audifax Barcelos na segunda (9), a terça-feira (10) está reservada para a sabatina com o candidato do Republicanos, Pablo Muribeca . Na quarta-feira (11), o entrevistado será Weverson Meireles , do PDT, ambos no mesmo horário e com a mesma duração do primeiro entrevistado.

Para participar da sabatina, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 2 de setembro, Audifax obteve 39% das menções, Muribeca, 28%, e Weverson, 14%.

A sequência da sabatina seguirá a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores.

As entrevistas terão início sempre às 10h e serão conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta , foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.