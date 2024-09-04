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Eleições 2024

Ipec: Gestão Lula é ruim ou péssima para 39% e boa ou ótima para 32% na Serra

Levantamento foi realizado entre os dias 30 de agosto e 1° de setembro e entrevistou 600 eleitores do município
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

04 set 2024 às 15:02

Publicado em 04 de Setembro de 2024 às 15:02

Apenas 32% dos eleitores da Serra consideram governo petista bom ou ótimo, diz Ipec.
Eleitores da Serra responderam sobre como avaliam o governo petista Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerada péssima por 29% dos eleitores da Serra, segundo a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (2). Consideram a gestão do petista ruim 10% dos entrevistados e regular, 28%. O governo Lula é avaliado como bom por 20% deles, ótimo por 12% e 1% não sabe ou não respondeu.
O desempenho do chefe do Executivo é pior avaliado principalmente entre os mais ricos: 52% dos que recebem mais de 5 salários mínimos (R$ 7.060) consideram a gestão do petista ruim ou péssima. Nesse subgrupo, 21% avaliam o governo como bom ou ótimo e 27% dizem que é regular. Entre os mais pobres – que recebem até 1 salário mínimo (R$ 1.412) –, a administração é vista como ruim ou péssima por 37%, regular por 17% e boa ou ótima por 42%. Os eleitores desse subgrupo que não sabem ou não responderam somam 2%.
De acordo com a pesquisa, a administração de Lula também é ruim ou péssima para 48% dos evangélicos. Já para 27% deles, é regular e para 25%, boa ou ótima. Os católicos que consideram a gestão ruim ou péssima são 31%; regular, 29%; boa ou ótima, 39%; não sabem ou não responderam, 2%.
Pretos e pardos que avaliam o governo como ruim ou péssimo são 38%, enquanto 28% deles o consideram regular, 33% bom ou ótimo e 1% não sabe ou não respondeu. Entre os brancos, a administração é considerada ruim ou péssima por 36%, regular por 32% e boa ou ótima por 31%. Não sabe ou não respondeu, 1% dos entrevistados.
No recorte por sexo, os homens que consideram a gestão ruim ou péssima são 41% ante 36% das mulheres. Considerando a escolaridade, aqueles que têm nível superior e avaliam o petista como um gestor ruim ou péssimo são 50%. Para 41% dos que cursaram apenas o ensino fundamental, a gestão é boa ou ótima.
Já por idade, os que menos aprovam o governo têm entre 35 e 44 anos. Para 41% dos entrevistados dessa faixa etária, a administração de Lula é ruim ou péssima. Em contrapartida, 40% das pessoas com 60 anos ou mais avaliam o governo como bom ou ótimo.
O presidente garante a melhor avaliação entre seus eleitores de 2022. Os que votaram em Lula nas últimas eleições gerais e consideram a gestão ótima são 26%; boa, 38%; regular, 35%; e 1% não sabe ou não respondeu.
Já os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que consideram a gestão péssima somam 55%; ruim, 17%; regular, 19%; boa, 7%; ótima, 1%; não sabe ou não respondeu, 1%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.

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