Ipec: Gestão Lula é ruim ou péssima para 39% e boa ou ótima para 32% na Serra

Eleitores da Serra responderam sobre como avaliam o governo petista Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (2). Consideram a gestão do petista ruim 10% dos entrevistados e regular, 28%. O governo Lula é avaliado como bom por 20% deles, ótimo por 12% e 1% não sabe ou não respondeu. A administração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é considerada péssima por 29% dos eleitores da Serra , segundo a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pelae divulgada na segunda-feira (2). Consideram a gestão do petista ruim 10% dos entrevistados e regular, 28%. O governo Lula é avaliado como bom por 20% deles, ótimo por 12% e 1% não sabe ou não respondeu.

O desempenho do chefe do Executivo é pior avaliado principalmente entre os mais ricos: 52% dos que recebem mais de 5 salários mínimos (R$ 7.060) consideram a gestão do petista ruim ou péssima. Nesse subgrupo, 21% avaliam o governo como bom ou ótimo e 27% dizem que é regular. Entre os mais pobres – que recebem até 1 salário mínimo (R$ 1.412) –, a administração é vista como ruim ou péssima por 37%, regular por 17% e boa ou ótima por 42%. Os eleitores desse subgrupo que não sabem ou não responderam somam 2%.

De acordo com a pesquisa, a administração de Lula também é ruim ou péssima para 48% dos evangélicos. Já para 27% deles, é regular e para 25%, boa ou ótima. Os católicos que consideram a gestão ruim ou péssima são 31%; regular, 29%; boa ou ótima, 39%; não sabem ou não responderam, 2%.

Pretos e pardos que avaliam o governo como ruim ou péssimo são 38%, enquanto 28% deles o consideram regular, 33% bom ou ótimo e 1% não sabe ou não respondeu. Entre os brancos, a administração é considerada ruim ou péssima por 36%, regular por 32% e boa ou ótima por 31%. Não sabe ou não respondeu, 1% dos entrevistados.

No recorte por sexo, os homens que consideram a gestão ruim ou péssima são 41% ante 36% das mulheres. Considerando a escolaridade, aqueles que têm nível superior e avaliam o petista como um gestor ruim ou péssimo são 50%. Para 41% dos que cursaram apenas o ensino fundamental, a gestão é boa ou ótima.

Já por idade, os que menos aprovam o governo têm entre 35 e 44 anos. Para 41% dos entrevistados dessa faixa etária, a administração de Lula é ruim ou péssima. Em contrapartida, 40% das pessoas com 60 anos ou mais avaliam o governo como bom ou ótimo.

O presidente garante a melhor avaliação entre seus eleitores de 2022. Os que votaram em Lula nas últimas eleições gerais e consideram a gestão ótima são 26%; boa, 38%; regular, 35%; e 1% não sabe ou não respondeu.

Já os eleitores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) que consideram a gestão péssima somam 55%; ruim, 17%; regular, 19%; boa, 7%; ótima, 1%; não sabe ou não respondeu, 1%.