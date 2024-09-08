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Eleições 2024

A Gazeta e CBN entrevistam ao vivo candidatos à Prefeitura da Serra

Participam da sabatina os três candidatos que alcançaram, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec, contratada pela Rede Gazeta
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

08 set 2024 às 12:35

Publicado em 08 de Setembro de 2024 às 12:35

Arte sabatinas | Cadidatos da Serra
Candidatos Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT) serão sabatinados Crédito: Arte A Gazeta
Três candidatos à Prefeitura da Serra participam, nesta semana, das entrevistas ao vivo realizadas por A Gazeta e CBN, com a oportunidade de expor suas propostas e de esclarecer as dúvidas do eleitorado. Para participar da sabatina, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec. No levantamento divulgado na segunda-feira (2), superaram essa marca Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT).
A sequência da sabatina seguirá a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores. Segundo a pesquisa, o candidato Audifax Barcelos tem 39% das intenções de voto e será o primeiro entrevistado nesta segunda-feira (9). Na terça-feira (10) o espaço estará aberto para o candidato Pablo Muribeca, que aparece em segundo lugar na pesquisa, com 28%. Weverson Meireles, que atingiu 14% das intenções de voto, terá sua oportunidade na quarta (11).
As entrevistas terão início sempre às 10h, serão conduzidas pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes. Cada sabatina terá duração de 40 minutos e será transmitida ao vivo pela rádio, no site A Gazeta e nas redes sociais.

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Na semana passada, foram ouvidos os concorrentes de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (Psol). Os candidatos de Vila Velha Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL) também já foram sabatinados.
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na Rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso da Serra, atingiram esse requisito, os candidatos Professor Roberto Carlos (PT), com 3%; Igor Elson (PL), com 2%; Wylson Zon (Novo), com 2%; e Antonio Bungenstab (PRTB), com 1%.

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A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.
Na próxima semana, seguindo os mesmos critérios, também serão sabatinados candidatos de Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançaram a pontuação mínima.

Confira a ordem das próximas entrevistas:

  • Serra: a partir do dia 9/9
  • Cariacica: a partir de 16/9

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