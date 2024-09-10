Muribeca promete quatro 'casas do autismo' e mais escolas de tempo integral

Pablo Muribeca, candidato à Prefeitura da Serra, entrevistado por A Gazeta e CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta e CBN Vitória, nesta terça-feira (10). Durante a entrevista, o candidato expôs suas propostas para a cidade, entre elas, a criação de mais escolas em tempo integral e “casas do autismo”. O deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) foi o segundo candidato à Prefeitura da Serra a participar da rodada de sabatinas promovida por, nesta terça-feira (10). Durante a entrevista, o candidato expôs suas propostas para a cidade, entre elas, a criação de mais escolas em tempo integral e “casas do autismo”.

Segundo ele, a Serra conta com um número insuficiente de escolas com ensino no turno e no contraturno. “Nós temos hoje apenas três escolas municipais de tempo integral. Cariacica, que era o 'patinho feio', agora tem 16; Vitória tem 30; Vila Velha tem 21, ou seja, nós somos uma cidade com um risco social enorme que precisa avançar, porque senão vai deixar com que crianças e adultos estejam cada vez mais sem poder de compra”, enfatizou.

Para o candidato, essa medida será importante para permitir que os pais das crianças da cidade possam deixar seus filhos estudando enquanto trabalham, o que hoje não seria possível.

“Nós temos a mãe solo que não tem oportunidade de trabalhar o dia inteiro e ter poder de compra no comércio, porque o município não a oportuniza; nós temos aquela mãe ou pai que os dois poderiam trabalhar e que hoje têm que tirar par ou ímpar. Oportunizar também é tirar a criança do risco social, porque, se nós temos um pai que não teve essa mesma oportunidade e a gente oportuniza o filho dele, o filho vai ter um progresso de vida melhor, vai ter uma qualidade de ensino melhor, vai poder ser oportunizado, amanhã estar na faculdade e ser uma mão de obra qualificada para nossa cidade”, analisou.

Muribeca ainda criticou o atual prefeito, Sérgio Vidigal (PDT) , ao afirmar que o chefe do Executivo municipal não construiu nenhuma escola ao longo do seu mandato.

“O prefeito atual, em quatro anos, não construiu uma escola para você, morador da Serra. É por isso que você está procurando a escola para o seu filho e não está achando, porque nós temos que criar estruturas para ontem, não dá para ficar mais planejando só para o futuro”, declarou. “Eu, em 1 ano, vou construir três escolas para abrigar os moradores da Serra e acabar com essa morosidade para entregar”, prometeu.

Outra proposta que o candidato comentou na sabatina foi a criação de um centro para crianças atípicas, que segundo ele, é uma necessidade da cidade.

“Nós temos hoje uma cidade que está encharcada com a questão das nossas crianças atípicas. Criaremos quatro casas do autismo para abrigar, não só a criança atípica — que vai poder fazer terapia, ter fonoaudiologista e neurologista, que hoje não consegue marcar e a cidade tem condições de fazer —, mas para cuidar dos pais e das mães dessas crianças”, prometeu.

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Entrevistas com candidatos da Serra

Após a entrevista com Audifax Barcelos na segunda (9), Muribeca foi entrevistado nesta terça-feira (10). Na quarta-feira (11), o entrevistado será Weverson Meireles , do PDT, ambos no mesmo horário e com a mesma duração do primeiro entrevistado.

Para participar da sabatina, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 2 de setembro, Audifax obteve 39% das menções, Muribeca, 28%, e Weverson, 14%.

A sequência da sabatina seguirá a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores.

As entrevistas terão início sempre às 10h e serão conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta , foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.