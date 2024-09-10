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Muribeca propõe despoluir lagoas e telefone para a guarda da Serra

Deputado estadual foi o segundo a participar da série de sabatinas com os concorrentes ao comando da prefeitura serrana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2024 às 07:52

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 07:52

Despoluir lagoas e um telefone da Guarda Municipal para atender aos moradores estão entre as promessas que o candidato Pablo Muribeca (Republicanos) à Prefeitura da Serra apresentou durante entrevista transmita ao vivo por A Gazeta e por CBN, nesta terça-feira (10).
Na área de segurança pública, disse ainda que criará bases da guarda em alguns bairros para aproximar os profissionais das demandas da comunidade.  "[A guarda] precisa estar cada vez mais próxima da população.  Então, vou criar esses centros e um ramal com call center para que a população possa ter contato direto", destacou.
Durante os 40 minutos de sabatina, Muribeca frisou que, para limpar os recursos hídricos da cidade, como as lagoas, quer fazer uma parceria público-privada (PPP). Prometeu também ações para reduzir o pó preto, além de escolas de ensino integral e atenção para famílias atípicas.  Confira a sabatina na íntegra no vídeo acima.

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O deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) foi o segundo entrevistado da série de sabatinas realizadas por A Gazeta e CBN Vitória, os candidatos à Prefeitura da Serra. Nesta quarta-feira (11), o sabatinado será Weverson Meireles (PDT). O ex-prefeito Audifax Barcelos (PP) foi o primeiro entrevistado, na segunda-feira (9).
Os três são os únicos candidatos da Serra aptos a participar das sabatinas por terem atingido o mínimo de 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa realizada pelo Ipec, encomendada pela Rede Gazeta e divulgada na última semana. Na pesquisa, Audifax aparece com 39% das intenções de voto, seguido por Muribeca, com 28%, e Weverson, com 14%.

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Nas últimas semanas, os candidatos à Prefeitura de Vila Velha e de Vitória foram entrevistados. Na cidade canela-verde, o atual prefeito, Arnaldinho Borgo (Podemos), e Coronel Ramalho (PL) foram os sabatinados. Já na Capital, o atual prefeito, Lorenzo Pazolini (Republicanos), os ex-prefeitos João Coser (PT) e Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e a deputada estadual Camila Valadão (PSOL) foram os entrevistados. 
As entrevistas são conduzidas pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e contam com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes, tendo duração de 40 minutos.
Os candidatos que não alcançaram 5% das intenções de voto no cenário estimulado, mas alcançaram ao menos 1%, não serão sabatinados, mas vão participar de uma entrevista com duração de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. Na Serra, os candidatos Professor Roberto Carlos (PT), com 3%; Igor Elson (PL), com 2%; Wylson Zon (Novo), com 2%; e Antonio Bungenstab (PRTB), com 1% atingiram o índice. 
A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na Serra, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-08646/2024.
Conforme o calendário das sabatinas, os candidatos à Prefeitura de Cariacica serão entrevistados nas próximas semanas, seguindo os mesmos critérios estabelecidos. Apenas cinco candidatos de cada município, que alcançaram a pontuação mínima, poderão ser entrevistados em cada rodada.

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