Ipec: gestão de Marianelli é ótima ou boa para 39% e ruim ou péssima para 13% dos eleitores de Linhares

Em busca da reeleição, o prefeito de Linhares
, Bruno Marianelli (Republicanos)
, teve a sua gestão avaliada como regular por 43% dos entrevistados na pesquisa realizada pelo Ipec, a pedido da Rede Gazeta
e divulgada na segunda-feira (9). Outros 26% consideram a administração boa, enquanto 13% classificam como ótima. Já 5% dizem que a gestão é ruim e 8% avaliam como péssima. O grupo dos que não sabe ou não respondeu equivale a 5% dos entrevistados.
O atual prefeito registrou 31% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A adesão ao nome do sucessor de Guerino Zanon na disputa, no entanto, é mais acentuada entre aqueles que consideram a administração de Marianelli ótima ou boa. Nesse segmento, 57% declararam voto no atual prefeito.
Já Lucas Scaramussa (Podemos) tem destaque significativo entre os eleitores que avaliam como regular a atual gestão municipal, quando passa dos 45% registrados no cenário estimulado da pesquisa Ipec para 56%, e entre aqueles que a avaliam como ruim ou péssima, subgrupo em que atinge 58% das intenções de voto. Já entre os que avaliam a gestão de Marianelli como boa ou ótima, a adesão ao nome de Scaramussa cai para 29%.
Quando questionados sobre se aprovam ou não a maneira como Marianelli vem administrando a cidade de Linhares, 58% das pessoas ouvidas na pesquisa responderam positivamente, enquanto 30% disseram que desaprovam. Outros 13% não sabem ou não responderam.
Ao serem questionados sobre a continuidade da gestão, 29% afirmam que gostariam que fossem mantidos só alguns programas, mas mudasse muita coisa, enquanto 23% dizem que desejam mudança total na administração do município; 23% responderam que gostariam que fosse dado total prosseguimento ao que tem sido feito, enquanto 20% desejam poucas mudanças.
Marianelli também se destaca entre aqueles que querem continuidade total ou parcial na administração, com 44% das intenções de voto nesse subgrupo de entrevistados. Já entre os que desejam mudança total ou parcial na administração da cidade, quem ganha expressividade é Scaramussa, que chega a 55% das intenções de voto nesse segmento de análise.