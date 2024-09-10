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Eleições 2024

Ipec: gestão de Marianelli é ótima ou boa para 39% e ruim ou péssima para 13% dos eleitores de Linhares

Pesquisa também avaliou se eleitores da cidade querem mudança ou continuidade nos programas da gestão atual
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

10 set 2024 às 10:04

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 10:04

Gestão de Bruno Marianelli (Republicanos) é considerada ótima ou boa para 39% dos eleitores de Linhares
Gestão de Bruno Marianelli é considerada ótima ou boa para 39% dos eleitores de Linhares Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
Em busca da reeleição, o prefeito de LinharesBruno Marianelli (Republicanos), teve a sua gestão avaliada como regular por 43% dos entrevistados na pesquisa realizada pelo Ipec, a pedido da Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (9). Outros 26% consideram a administração boa, enquanto 13% classificam como ótima. Já 5% dizem que a gestão é ruim e 8% avaliam como péssima. O grupo dos que não sabe ou não respondeu equivale a 5% dos entrevistados.
O atual prefeito registrou 31% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A adesão ao nome do sucessor de Guerino Zanon na disputa, no entanto, é mais acentuada entre aqueles que consideram a administração de Marianelli ótima ou boa. Nesse segmento, 57% declararam voto no atual prefeito.
Já Lucas Scaramussa (Podemos) tem destaque significativo entre os eleitores que avaliam como regular a atual gestão municipal, quando passa dos 45% registrados no cenário estimulado da pesquisa Ipec para 56%, e entre aqueles que a avaliam como ruim ou péssima, subgrupo em que atinge 58% das intenções de voto. Já entre os que avaliam a gestão de Marianelli como boa ou ótima, a adesão ao nome de Scaramussa cai para 29%. 
Quando questionados sobre se aprovam ou não a maneira como Marianelli vem administrando a cidade de Linhares, 58% das pessoas ouvidas na pesquisa responderam positivamente, enquanto 30% disseram que desaprovam. Outros 13% não sabem ou não responderam.
Ao serem questionados sobre a continuidade da gestão, 29% afirmam que gostariam que fossem mantidos só alguns programas, mas mudasse muita coisa, enquanto 23% dizem que desejam mudança total na administração do município; 23% responderam que gostariam que fosse dado total prosseguimento ao que tem sido feito, enquanto 20% desejam poucas mudanças.  
Marianelli também se destaca entre aqueles que querem continuidade total ou parcial na administração, com 44% das intenções de voto nesse subgrupo de entrevistados. Já entre os que desejam mudança total ou parcial na administração da cidade, quem ganha expressividade é Scaramussa, que chega a 55% das intenções de voto nesse segmento de análise.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05842/2024.

Ipec: gestão de Marianelli é ótima ou boa para 39% e ruim ou péssima para 13% dos eleitores de Linhares

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