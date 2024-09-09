Confira entrevista com Babá, Gabriel Ruy, Maurício Gorza e Nícolas Trancho, candidatos em Vila Velha

Os candidatos à Prefeitura de Vila Velha, na Grande Vitória, João Batista Babá (PT), Gabriel Ruy (Mobiliza), Maurício Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol) participaram da série de entrevistas na TV Gazeta na sexta-feira (6).
Os candidatos tiveram cinco minutos para expor suas propostas, esclarecer dúvidas do eleitorado e falar de temas como segurança, educação, trânsito e saúde. A entrevista, conduzida pelo jornalista e âncora Mario Bonela, foi ao ar, na íntegra, no Bom Dia ES.
A TV Gazeta está fazendo uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. Os candidatos com 5% de intenção de votos ou mais conforme as pesquisas Quaest e Ipec, têm 30 minutos, ao vivo, responder sobre os mais variados temas.
Para os demais candidatos que não tiveram 5% ou mais nas intenções de voto estimulado - ou que não estiverem entre os cinco primeiros colocados na pesquisa - estão sendo realizadas entrevistas presenciais gravadas de cinco minutos, aproximadamente.
Confira abaixo as entrevistas com os candidatos Babá, Gabriel Ruy, Maurício Gorza e Nícolas Trancho:
Ordem das entrevistas
Nesta semana, os candidatos de Cariacica que pontuaram com 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto estão sendo entrevistados no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30. Nas próximas semanas será a vez dos candidatos da Serra. Já os de Vitória, serão entrevistados no Gazeta Meio Dia.
Na semana passada, os candidatos de Vila Velha que pontuaram com 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto foram entrevistados ao vivo no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30. Foram eles Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL).