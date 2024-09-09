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Eleições 2024

Confira entrevista com Babá, Gabriel Ruy, Maurício Gorza e Nícolas Trancho, candidatos em Vila Velha

Em entrevista à TV Gazeta, na sexta-feira (6), os concorrentes à prefeitura canela-verde falaram sobre temas como segurança, trânsito, educação e saúde
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

09 set 2024 às 17:05

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 17:05

João Batista Babá, Maurício Gorza, Gabriel Ruy e Nícolas Trancho são candidatos a prefeito de Vila Velha nas Eleições 2024
João Batista Babá, Gabriel Ruy, Maurício Gorza e Nícolas Trancho são candidatos a prefeito de Vila Velha nas Eleições 2024 Crédito: Digulgação | Arte A Gazeta
Os candidatos à Prefeitura de Vila Velha, na Grande Vitória, João Batista Babá (PT)Gabriel Ruy (Mobiliza)Maurício Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol) participaram da série de entrevistas na TV Gazeta na sexta-feira (6). 
Os candidatos tiveram cinco minutos para expor suas propostas, esclarecer dúvidas do eleitorado e falar de temas como segurança, educação, trânsito e saúde. A entrevista, conduzida pelo jornalista e âncora Mario Bonela, foi ao ar, na íntegra, no Bom Dia ES.
A TV Gazeta está fazendo uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. Os candidatos com 5% de intenção de votos ou mais conforme as pesquisas Quaest e Ipec, têm 30 minutos, ao vivo, responder sobre os mais variados temas.
Para os demais candidatos que não tiveram 5% ou mais nas intenções de voto estimulado - ou que não estiverem entre os cinco primeiros colocados na pesquisa - estão sendo realizadas entrevistas presenciais gravadas de cinco minutos, aproximadamente.
Confira abaixo as entrevistas com os candidatos Babá, Gabriel Ruy, Maurício Gorza e Nícolas Trancho:

Ordem das entrevistas

Nesta semana, os candidatos de Cariacica que pontuaram com 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto estão sendo entrevistados no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30. Nas próximas semanas será a vez dos candidatos da Serra. Já os de Vitória, serão entrevistados no Gazeta Meio Dia. 
Na semana passada, os candidatos de Vila Velha que pontuaram com 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto foram entrevistados ao vivo no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30. Foram eles Arnaldinho Borgo (Podemos) Coronel Ramalho (PL).

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