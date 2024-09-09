Confira entrevista com Babá, Gabriel Ruy, Maurício Gorza e Nícolas Trancho, candidatos em Vila Velha

João Batista Babá, Gabriel Ruy, Maurício Gorza e Nícolas Trancho são candidatos a prefeito de Vila Velha nas Eleições 2024 Crédito: Digulgação | Arte A Gazeta

Os candidatos tiveram cinco minutos para expor suas propostas, esclarecer dúvidas do eleitorado e falar de temas como segurança, educação, trânsito e saúde. A entrevista, conduzida pelo jornalista e âncora Mario Bonela, foi ao ar, na íntegra, no Bom Dia ES.

TV Gazeta está fazendo uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. está fazendo uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo. Os candidatos com 5% de intenção de votos ou mais conforme as pesquisas Quaest e Ipec, têm 30 minutos, ao vivo, responder sobre os mais variados temas.

Para os demais candidatos que não tiveram 5% ou mais nas intenções de voto estimulado - ou que não estiverem entre os cinco primeiros colocados na pesquisa - estão sendo realizadas entrevistas presenciais gravadas de cinco minutos, aproximadamente.

Confira abaixo as entrevistas com os candidatos Babá, Gabriel Ruy, Maurício Gorza e Nícolas Trancho:

Ordem das entrevistas

Nesta semana, os candidatos de Cariacica que pontuaram com 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto estão sendo entrevistados no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30. Nas próximas semanas será a vez dos candidatos da Serra. Já os de Vitória, serão entrevistados no Gazeta Meio Dia.