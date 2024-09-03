Ramalho quer hospital municipal em Vila Velha e parceria com escola particular

Coronel Alexandre Ramalho (PL), candidato à Prefeitura de Vila Velha, Espírito Santo. Eleições 2024 Crédito: g1 ES

O candidato à Prefeitura de Vila Velha, na Grande Vitória, Coronel Alexandre Ramalho (PL) participou de entrevista ao vivo na TV Gazeta, nesta terça-feira (3). Ramalho apontou a viabilidade de construir e manter um hospital multifuncional do município e também a possibilidade de criar parcerias com unidades de ensino particulares para ajudar a diminuir o déficit de vagas na cidade, especialmente, para a idade de 0 a 3 anos.

A TV Gazeta faz uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.

Nesta semana, foram recebidos os candidatos à Prefeitura de Vila Velha que pontuaram 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto, no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30. Foram eles, Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL).

Coronel Ramalho começou a entrevista falando sobre a experiência na área da Segurança Pública, como em suas passagens pelo Batalhão de Missões Especiais (BME) e Secretário de Estado de Segurança Pública, além de oportunidades no Brasil, em atuações pela Força Nacional.

O candidato minimizou o fato do governador Renato Casagrande (PSB) não apoiar a sua candidatura a prefeito de Vila Velha, e disse que sua relação enquanto secretário de segurança nunca foi partidária ou ideológica, mas guiada pelo trabalho e pela contribuição que poderia dar ao estado.

Na área da saúde, Coronel Ramalho defende a criação de um hospital municipal em Vila Velha, uma unidade multifuncional espelhada em um modelo em funcionamento na cidade de Florianópolis.

De acordo com Ramalho, a unidade contemplaria Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), leitos de hospitais, CAPS 24h para adultos e crianças, realizaria exames básicos como endoscopias e ultrassonografias, entre outros. O custo estimado do hospital é de R$ 5 milhões mensais.

"Seria um atendimento em várias áreas, com consultas emergenciais, exames, mas também leitos hospitalares. Até com oftalmologia. O paciente poderia consultar, fazer exames, e dentro do hospital já teria uma ótica para ele sair com óculos. " Coronel Ramalho (PL) - Candidato a prefeito em Vila Velha

E continuou: "Um hospital desse em Florianópolis custa R$ 5 milhões mensais, ou seja, R$ 60 milhões por ano, e isso cabe no orçamento da cidade. É inadmissível que Vila Velha hoje, com 500 mil habitantes, não tenha um hospital. Nós temos que entrar no município, identificar as contas públicas, identificar as farras públicas, acabar com a adesão de atas de preços para caber no orçamento”.

O candidato também falou sobre o seu entendimento de uma "política pública de internação humanizada sem consentimento", proposta para lidar com a situação dos moradores em situação de rua e usuários de drogas.

"Nós temos que fazer uma ação junto com essas pessoas para identificar quem são, trazendo a assistência social, a guarda municipal, checando se a pessoa tem passagem, mandado de prisão, problema mental, que é o familiar e se ele tem como resolver, ou se vamos acionar a Justiça. Se o familiar não quer se envolver, vamos nós, com o nosso relatório Assistência Social solicitar à Justiça. [...] Não dá para admitir o comerciante não poder abrir a sua porta, nossos familiares correndo riscos, isso traz um transtorno enorme para sociedade, e o poder público dá invisibilidade a isso como se tivesse tudo normal.”

O candidato ainda abordou soluções para o trânsito e necessidade de soluções tecnológicas e de educativas para minimizar a aplicação de multas.

“Eu pretendo equalizar, implantar tecnologia, sinais luminosos, informativos, reguladores de velocidade, reativar a guarda municipal que não faz um trabalho adequado na cidade no que concerne à questões de trânsito. Pretendo adotar a educação para o trânsito desde a infância. Identificar, estatisticamente, os principais pontos onde ocorrem acidentes, mapas isso com inteligência, utilizar ferramentas tecnológicas capazes de minimizar esse problema, existem muitas outras formas além de multa, multar é o último recurso e não educa ninguém.”

Por fim, o candidato falou sobre educação e escolas de tempo integral e a possibilidade de parcerias com instituições particulares, além da construção de novas unidades de ensino.

“Esse é um problema seríssimo no município. Crianças de 0 a 3 anos estão fora das escolas em Vila Velha, é nessa faixa etária que vamos formar a personalidade das crianças. Vamos trabalhar enxugando a farra da educação pública, identificar metas definidas pelo Ministério da Educação e alcançar metas. Buscar parcerias com escolas particulares e conveniar essas escolas enquanto outras são construídas. É inadmissível a Região 5 da Grande Terra Vermelha, não ter uma unidade de tempo integral para crianças de 0 a 3 anos, para as mães poderem trabalhar”, disse o candidato.

Durante os seus 30 minutos de fala, Coronel Ramalho se manifestou ainda sobre o apoio à anistia aos policiais militares envolvidos na greve da PM, em 2017; disse concordar com a aplicação do sistema binário Sul em Vila Velha, que vai tornar mão única um trecho da ES-060; e afirmou que não é possível despoluir o Canal da Costa em um ano.

Em suas considerações finais, o candidato reforçou habilidades como gestor durante o tempo em que estava na Segurança Pública, disse que é morador de Vila Velha e o único candidato no município alinhado com o ex-presidente Jair Bolsonaro, com propostas que dialogam diretamente com líderes religiosos e com a família.

Regras da entrevista

Todos os candidatos têm 30 minutos para responder sobre os mais variados temas.

A TV Gazeta definiu uma série de regras para a realização das entrevistas a fim de garantir equidade entre os candidatos. As regras foram apresentadas as campanhas de todos os candidatos. Todas as regras que devem ser seguidas na série de entrevistas você confere aqui.

A ordem das entrevistas seguirá a posição do candidato na última pesquisa contratada e divulgada pela TV Gazeta. O candidato mais bem posicionado abre a série de entrevistas, e assim sucessivamente.

Uma delas é que participarão das entrevistas os candidatos com 5% de intenção de votos ou mais, sempre conforme a última pesquisa Quaest e Ipec, que serão divulgadas pela Rede Gazeta na semana que antecede à série.

Para os demais candidatos que não pontuarem 5% ou mais na última pesquisa de intenção de voto estimulado e que não estiverem entre os cinco primeiros colocados na mesma pesquisa, serão realizadas entrevistas presenciais gravadas de cinco minutos, aproximadamente. As conversas gravadas serão publicadas no Gazeta Meio Dia do sábado seguinte às entrevistas ao vivo.