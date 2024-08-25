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Eleições 2024

Ipec: gestão de Casagrande é avaliada como boa ou ótima por 60% dos eleitores de Vila Velha

A administração do socialista é considerada ótima por 18% dos entrevistados, enquanto 30% classificam o trabalho feito pelo governador como regular
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

25 ago 2024 às 09:41

Publicado em 25 de Agosto de 2024 às 09:41

Pesquisa Ipec: avaliação Renato Casagrande
O governo de Renato Casagrande teve avaliação positiva entre a maioria dos eleitores entrevistados em Vila Velha Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta
A gestão do governador Renato Casagrande (PSB) é avaliada como boa ou ótima por 60% dos eleitores de Vila Velha. É o que mostra pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na sexta-feira (23).
Entre os entrevistados, a gestão casagrandista foi considerada boa por 42% dos entrevistados, enquanto outros 18% disseram que a consideram ótima. Os que citaram a administração do socialista como regular totalizaram 30%.
O governo de Casagrande ainda foi classificado como péssimo por 4% dos 600 eleitores ouvidos no levantamento. Outros 3% consideram a administração ruim. O percentual é o mesmo dos que não quiseram ou não souberam responder.

Destaque entre eleitores com maior renda

No recorte por renda, a pesquisa mostra que 43% dos eleitores de Vila Velha que consideram a administração de Casagrande boa têm renda familiar de mais de cinco salários mínimos (acima de R$ 7.060). Esse percentual de aprovação é o mesmo entre os que recebem de um a dois salários (de R$ 1.412 a R$ 2.824).
Entre os que têm até um salário mínimo (R$ 1.412) de renda familiar, a gestão é considerada boa por 39%. De dois a cinco salários (R$ 2.824 a R$ 7.060), esse índice chega a 45%.

Governo melhor avaliado entre eleitores de Arnaldinho

O recorte político-eleitoral da avaliação da gestão de Casagrande mostra que 45% dos entrevistados que disseram considerar sua administração boa têm o atual prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), como candidato no pleito deste ano, enquanto outros 28% afirmaram intenção de votar em Coronel Ramalho (PL), ex-secretário de Estado da Segurança Pública, para chefe do Executivo municipal.
Dos que avaliaram a administração estadual como ótima, 18% declararam voto no candidato do Podemos. Por outro lado, 15% planejam votar em Ramalho. Do grupo ouvido na pesquisa e que apontou a gestão de Casagrande como ruim, 12% afirmaram votar no ex-secretário estadual, enquanto 1% disse preferir Arnaldinho.
Dos entrevistados que classificaram a gestão casagrandista como péssima, 2% declararam voto em Arnaldinho e 20% em Ramalho. Entre os que não souberam ou não quiseram responder sobre a administração socialista, 2% são eleitores do prefeito e a mesma porcentagem declarou voto no ex-secretário.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

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