Ipec: gestão de Casagrande é avaliada como boa ou ótima por 60% dos eleitores de Vila Velha

O governo de Renato Casagrande teve avaliação positiva entre a maioria dos eleitores entrevistados em Vila Velha Crédito: Divulgação/Arte A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na sexta-feira (23). A gestão do governador Renato Casagrande (PSB) é avaliada como boa ou ótima por 60% dos eleitores de Vila Velha . É o que mostra pesquisa Ipec, realizada a pedido dae divulgada na sexta-feira (23).

Entre os entrevistados, a gestão casagrandista foi considerada boa por 42% dos entrevistados, enquanto outros 18% disseram que a consideram ótima. Os que citaram a administração do socialista como regular totalizaram 30%.

O governo de Casagrande ainda foi classificado como péssimo por 4% dos 600 eleitores ouvidos no levantamento. Outros 3% consideram a administração ruim. O percentual é o mesmo dos que não quiseram ou não souberam responder.

Destaque entre eleitores com maior renda

No recorte por renda, a pesquisa mostra que 43% dos eleitores de Vila Velha que consideram a administração de Casagrande boa têm renda familiar de mais de cinco salários mínimos (acima de R$ 7.060). Esse percentual de aprovação é o mesmo entre os que recebem de um a dois salários (de R$ 1.412 a R$ 2.824).

Entre os que têm até um salário mínimo (R$ 1.412) de renda familiar, a gestão é considerada boa por 39%. De dois a cinco salários (R$ 2.824 a R$ 7.060), esse índice chega a 45%.

Governo melhor avaliado entre eleitores de Arnaldinho

O recorte político-eleitoral da avaliação da gestão de Casagrande mostra que 45% dos entrevistados que disseram considerar sua administração boa têm o atual prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), como candidato no pleito deste ano, enquanto outros 28% afirmaram intenção de votar em Coronel Ramalho (PL), ex-secretário de Estado da Segurança Pública, para chefe do Executivo municipal.

Dos que avaliaram a administração estadual como ótima, 18% declararam voto no candidato do Podemos. Por outro lado, 15% planejam votar em Ramalho. Do grupo ouvido na pesquisa e que apontou a gestão de Casagrande como ruim, 12% afirmaram votar no ex-secretário estadual, enquanto 1% disse preferir Arnaldinho.

Dos entrevistados que classificaram a gestão casagrandista como péssima, 2% declararam voto em Arnaldinho e 20% em Ramalho. Entre os que não souberam ou não quiseram responder sobre a administração socialista, 2% são eleitores do prefeito e a mesma porcentagem declarou voto no ex-secretário.