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Eleições 2024

Moradores de Vila Velha querem ruas mais iluminadas e trânsito mais organizado

Entrevistamos moradores de alguns bairros do município Canela-Verde para entender as demandas da população para a próxima gestão

Breno Coelho

Estagiário

Publicado em

05 set 2024 às 17:00
Saúde, iluminação pública, educação, mobilidade. Às vésperas das eleições municipais de 2024, essas são algumas das principais demandas de moradores de Vila Velha para os bairros onde vivem. 
A reportagem entrevistou a população e também recebeu suas principais demandas por meio de um formulário publicado no site A Gazeta, com o objetivo de saber justamente o que o eleitor canela-verde, que vai às urnas no próximo dia 6 de outubro para eleger prefeito e vereadores, mais pede para sua comunidade.
Em nota, a Prefeitura de Vila Velha disse ter 24 unidades de saúde, todas com estratégia da família. Acrescentou que modernizou o parque de iluminação pública com luminárias de LED, propiciando segurança aos pedestres e veículos. Sobre o trânsito disse que tem implementado semáforos inteligentes e também em ciclovias para mobilidade. Confira nota na íntegra ao final da reportagem.

Iluminação Pública

Vila Velha investe em obras estruturantes para melhorar qualidade de vida
Praia da Costa iluminada à noite Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV/Divulgação
No formulário, os cidadãos da cidade puderam indicar o que gostariam que melhorasse no município canela-verde. E um dos assuntos mais mencionados foi a iluminação pública (34,4%).
Uma das reclamações é de que, em algumas ruas, a iluminação não é suficiente, o que gera um sentimento de insegurança. “As ruas são muito escuras, fica perigoso. Eu mesma não gosto de andar aqui de noite, só de carro”, afirmou Saádia Nascimento, moradora do bairro Aribiri.
O morador Ubiratan de Souza Fernandes respondeu ao questionário feito pela reportagem e pediu para que a iluminação de Rio Marinho e bairros adjacentes recebesse uma atenção da prefeitura de Vila Velha.

Trânsito

Trânsito intenso no Centro de Vila Velha
Trânsito intenso no Centro de Vila Velha Crédito: Vinicius Zagoto
Moradores de Vila Velha querem ruas mais iluminadas e trânsito mais organizado
No questionário, 37,5% responderam que o trânsito é algo que deve ser melhorado no município e 21,9% pediram para que o trânsito fosse mais organizado, com sinalização adequada e mais faixas de pedestre nos bairros.
Um exemplo é a Avenida Jerônimo Monteiro, localizada no bairro Garoto. Segundo Paula Bungenstab Massini, o local só possui dois semáforos e relatou o seguinte: “Estou cansada de socorrer pessoas em acidentes na frente da minha casa”.
Ainda segundo ela, a ouvidoria disponibilizada pela prefeitura de Vila Velha foi acionada para que fosse instalado um semáforo na região, porém o pedido não foi atendido e não recebeu um retorno.
Além da sinalização, um problema que aflige os moradores da cidade é grande fluxo de carros, que gera congestionamentos em determinados horários do dia. Para Dênis Guimarês, morador do Ibes, a solução é a criação mais ciclovias.
“A cidade como um todo melhora com ciclovia. Eles fazem na orla das praias e nas grandes avenidas, mas dentro da cidade também tem que haver, porque muita gente anda de bicicleta”, pediu.
A lógica é simples: quanto mais pessoas andando de bicicleta, menos carros nas ruas e, consequentemente, menos trânsito.

Saúde

Unidade de Estratégia de Saúde da Família em Terra Vermelha, Vila Velha
Unidade de Estratégia de Saúde da Família de Terra Vermelha Crédito: Ricardo Medeiros
Uma demanda comum da população é a saúde pública. No questionário, 25% das pessoas responderam que essa é uma área que deve ser aprimorada em Vila Velha, e 12,5% pediram a implantação de mais postos de saúde.
Afinal, o que é atribuição da prefeitura quando o assunto é saúde pública?
Segundo a Lei Orgânica da Saúde (LOS), é de competência do município oferecer os serviços da atenção básica e primária, como consultas de rotina, exames e vacinas, ou seja, serviços de baixa complexidade.
Esses serviços são encontrados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), os famosos “postinhos de bairro”. Eles atendem uma determinada região da cidade e são responsáveis por ofertar esse tipo de cuidado básico do cidadão. 
A moradora do Ibes, Patrícia Oliveira, pede melhorias no atendimento de saúde. "São poucas vagas de atendimento e muita demora para sair o resultado dos exames".
Uma reclamação que recebemos através do questionário foi sobre a UBS do bairro Santa Rita. Segundo Dayany Reis, que relatou o problema, o local possui pouca ou nenhuma oferta de vaga para consultas com especialistas e exames preventivos.
Entretanto, a Prefeitura de Vila Velha (PMVV) explicou, em nota, que a finalidade da Unidade Básica de Saúde com Estratégia de Saúde da Família não é a oferta de consultas com especialistas, "mas sim com médicos generalistas que irão avaliar a necessidade de encaminhamento a médicos especialistas".
"Caso seja necessário, o munícipe será encaminhado por meio do sistema de regulação de vagas municipal/estadual. A lógica é que 80% dos problemas de saúde se resolvam nas Unidades de Saúde que são a porta preferencial de entrada do sistema", informou a PMVV. 
Segundo dados da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps) do Ministério da Saúde, cerca de 72% dos habitantes de Vila Velha possuem cobertura da Atenção Primária à Saúde (APS).
Além disso, os municípios são responsáveis por realizar a Estratégia de Saúde da Família (ESF), que são Unidades de Saúde que possuem equipes com o intuito de realizar visitas aos lares dos moradores da região onde se encontram, para fazer um acompanhamento médico dos moradores.
As equipes da ESF são compostas por um médico generalista, um enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem, dentista e auxiliar de saúde bucal. Eles são responsáveis por monitorar o estado de saúde, as carteirinhas de vacinação entre outras coisas.
A Prefeitura informou que Vila Velha possui 24 Unidades de Saúde e que todas elas são de Estratégia de Saúde da Família.

Outras demandas

Educação, drenagem e saneamento são outras exigências dos moradores de Vila Velha
Educação, drenagem e saneamento são outras exigências dos moradores de Vila Velha Crédito: Everton Thiago/Secom PMVV/Divulgação; Ricardo Medeiros e Marcelo Prest/GZ
Outras áreas do cotidiano em sociedade receberam votos no questionário, como a educação (25%), pavimentação e drenagem da chuva (21,9%), saneamento (34,4%) e emprego (9,4%).
Alguns pedidos dos participantes chamaram a atenção, como uma obra para tampar o Canal da Costa, mais conhecido como valão, do início da Terceira Ponte até após o Shopping Praia da Costa.
Outro anseio dos moradores foi a limpeza pública, exigindo coleta seletiva e a criação de mais áreas verdes. “A parte de limpeza urbana, de assistir o bairro, de verificar, não somente onde as pessoas vão olhar, mas onde tenha necessidade”, disse José Guilherme Machado, morador da Praia da Costa.

O que diz a prefeitura

SAÚDE
Vila Velha possui 24 Unidades de Saúde. Todas são de Estratégia de Saúde da Família; A Unidade de Saúde de Santa Rita, assim como todas as demais Unidades de Saúde da cidade, realiza a coleta de preventivo. Média de 40 vagas por semana; A lógica da Unidade Básica de Saúde com Estratégia de Saúde da Família não é a oferta de consultas com Especialistas mas sim com médicos generalistas que irão avaliar a necessidade de encaminhamento a médicos especialistas. Caso seja necessário, o munícipe será encaminhado por meio do sistema de regulação de vagas municipal/estadual. A lógica é que 80% dos problemas de saúde se resolvam nas Unidades de Saúde que são a porta preferencial de entrada do sistema. Algumas Unidades de Saúde possuem ginecologista e pediatra. Estas são referências para aquelas que só possuem as equipes de Estratégia de Saúde da Família; Vila Velha saiu de 9 para 24 Unidades de Estratégia de Saúde da Família. E de 39 equipes de Estratégia de Saúde da Família para 101 equipes; A cobertura da Atenção Primária à Saúde era de 24.99% em janeiro de 2021 e ampliou para 72.94% (até abril de 2024); Ressalta ainda que a atual gestão construiu seis novas UBS (nos bairros Vila Nova, Divino Espírito Santo, São Torquato, Praia das Gaivotas, Jabaeté e Morada da Barra) e mais quatro serão entregues até dezembro (Rio Marinho, Riviera da Barra, Novo México e Paul). Também foram entregues a Unidade de Pronto Atendimento de Riviera da Barra, a UPA Zilda Arns, na Grande Terra Vermelha; e a nova sede do Centro de Atenção Psicossocial de Jabaeté.

ILUMINAÇÃO
Vila Velha modernizou o parque de iluminação seguindo os requisitos da Norma Brasileira para iluminação de vias públicas, propiciando segurança aos tráfegos de pedestres e de veículos (NBR 5101/2018). Todo o parque de iluminação pública foi substituído e ampliado com luminárias de LED, com a implantação de mais de 37 mil luminárias, incluindo pontos de iluminação com equipamento inteligente, em que o sistema informa automaticamente a necessidade de substituição do material. A melhoria com instalação de novos pontos de iluminação segue os padrões classificatórios das vias, sendo a concessionária de energia obrigada a instalar novo ponto caso os parâmetros não estejam em conformidade com a NBR. Os moradores que identificarem a ausência ou devida substituição de luminárias pode acionar o serviço pelo telefone da ouvidoria municipal no 162.

TRÂNSITO 
A atuação das equipes de manutenção da sinalização viária é diária e inclui instalação de novas placas, pintura de faixas e instrução. Alterações no fluxo do tráfego são analisadas pela equipe de engenharia de trânsito e implantadas conforme demanda. A população pode contribuir solicitando as modificações que serão avaliadas pelos técnicos. Em busca de otimizar o fluxo do tráfego, foram conduzidos estudos que resultaram em alterações de direção em determinadas vias. Além disso, a implementação de semáforos inteligentes foi uma medida estratégica adotada para aprimorar a eficiência do trânsito na cidade. Esses semáforos, dotados de tecnologia avançada, identificam momentos de maior congestionamento e, automaticamente, regulam o fluxo do tráfego, prevenindo a ocorrência de grandes engarrafamentos. QRcode nos semáforos - Em 2024 foi implementado o QRcode no conjunto semafóricos inteligentes, em que os moradores de Vila Velha poderão relatar problemas com semáforos de maneira rápida e eficiente. Ao identificar uma ocorrência como semáforo piscando, apagado, quebrado, entre outros problemas, a pessoa pode escanear o QRcode com o celular. Nesse momento, o morador será direcionado para o Attlas, o sistema de controle semafórico inteligente da Prefeitura de Vila Velha. Através da interface, a ocorrência de manutenção será registrada e as equipes trabalharão o mais rápido possível. Essas iniciativas visam garantir a segurança e a fluidez do tráfego, contribuindo para uma experiência mais eficiente e segura para os cidadãos de Vila Velha.

CICLOVIA
Prefeitura de Vila Velha tem investido na mobilidade urbana para garantir mais segurança de todos os usuários nas vias. Obras de quase R$ 90 milhões estão sendo executadas para a requalificação de vias, incluindo a construção de 28,2 quilômetros de novas ciclovias. Essas obras formarão corredores de mobilidade urbana. A volta dos sistemas de bicicletas e patinetes compartilhados fortalece ainda mais a mobilidade urbana sustentável em Vila Velha. A cidade possui cerca de 50 quilômetros de ciclovias. Neste momento, estão em execução as obras de implantação do Corredor Verde de Mobilidade Urbana, que contempla vias importantes como a Salgado Filho e a João Mendes, abrangendo seis bairros, com investimento de R$ 41 milhões; e a do Corredor Amarelo de Mobilidade Urbana, que contempla as avenidas Sérgio Cardoso, Leila Diniz e Vitória Régia e as ruas Copo de Leite, Jorge Risk e Azaleia, entre outras vias, e que vai integrar 13 bairros, com investimento de R$ 48.6 milhões. Está em andamento o processo licitatório para contratação de empresa para construção e adequação da Nova Orla de Nova Ponta da Fruta, Ponta da Fruta e Interlagos. Serão realizadas nova pavimentação, drenagem e urbanismo, com implantação de ciclovia, beneficiando diferentes avenidas e ruas, totalizando 6,5 quilômetros de extensão. Investimento previsto de R$ 45 milhões.

CANAL DA COSTA
Está em andamento o processo licitatório par contratação de empresa que fará o fechamento do Canal da Costa, no trecho embaixo da Terceira Ponte e transformar o espaço em Parque Linear. A área vai virar um complexo de esporte e lazer, com investimento estimado em mais de R$ 29 milhões. Serão realizadas obras para a construção de uma galeria dupla e de um parque linear. As tampas do Canal da Costa foram retiradas para a limpeza e desassoreamento do canal. Com a nova cobertura, a manutenção e limpeza do canal, se dará forma regular. A galeria será composta por duas células, cada uma medindo 4,10 metros de comprimento por 3 metros de largura, com uma extensão de 2,15 quilômetros, e vai proporcionar melhoria no escoamento das águas da chuva até a Estação de Bombeamento de Águas Pluviais (EBAP) Foz da Costa, contribuindo para a diminuição dos alagamentos na cidade. Sobre a galeria será construído um parque linear com a mesma extensão. O parque será dotado de pista de skate; quadra poliesportiva; campo de futebol Society; quadra de tênis; parquinho infantil; e pracão (área para cães). O local também terá estacionamento com vagas para 32 carros, 23 motos e bicicletas, além de espaço para motorhomes, academia ao ar livre e demais mobiliários urbanos.

COLETA SELETIVA
Entre as cidades brasileiras, Vila Velha conquistou o quinto lugar no Índice de Sustentabilidade da Limpeza Urbana (Islu), resultado do compromisso da gestão com a coleta seletiva. No Estado, Vila Velha ficou em primeiro lugar. Durante o verão, a cidade adota estratégias específicas, como campanhas de educação ambiental, instalação de Pontos de Entregas Voluntárias e reforço no contingente de garis para a limpeza dos 32 quilômetros de orla. Os dados da coleta seletiva se referem ao ano de 2022, período da última atualização do Islu. Entre as cidades litorâneas, Vila Velha ficou em terceiro lugar e liderou o ranking entre os municípios do Espírito Santo. Foram coletados em 2024, mais de 428 toneladas de resíduos recicláveis. Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) - Antes de 2021, havia 10 PEVs. Foram instalados mais 33, incluindo PEVs para lâmpadas, pilhas, baterias e eletrônicos, um projeto implantado em 2024. Os PEVs foram reformados e novos pontos foram instalados, aumentando a quantidade de PEVs de vidro e seletiva. Novos PEVs específicos para lâmpadas, pilhas, baterias e eletrônicos também foram instalados. Assim o cidadão pode dar um destino correto.

Recolhimento de lâmpadas, pilhas, baterias e eletrônicos - Foi assinado um acordo de cooperação com a empresa ES Ambiental, em fevereiro deste ano, para o recolhimento de lâmpadas, pilhas, baterias e eletrônicos. Já foram recolhidas 37 toneladas de eletrônicos, 20 quilos de pilhas e 20 quilos de lâmpadas.

Proibição de Descarte de Lixo - Foram instaladas mais de 60 placas de "Proibido Jogar Lixo".

Recolhimento de Vidro - Foram recolhidas mais de 30 toneladas de vidro, que foram devidamente encaminhadas à associação de catadores, garantindo a destinação final ambientalmente correta.

Recolhimento de Pneus - Foram recolhidas 12.993 unidades de pneus, totalizando 77,84 toneladas. Foi assinado um convênio com a ABRERPI (Associação Brasileira de Empresas de Reciclagem de Pneus Inservíveis), que recicla 100% dos pneus, transformando-os em anilhas e pisos de borracha. 

Serviço Cata-pneus - Em agosto deste ano começou a funcionar o serviço Cata-pneus, que objetiva atender a borracharias, empresas e lojas que trabalham com pneus usados e não sabem como descartar. Para participar, o interessado deve ligar para o número 27 – 99312.7018 e se cadastrar. Um caminhão vai até o endereço cadastrado para recolher os pneus usados nas empresas, lojas e borracharias, por meio de agendamento. O serviço funciona das 8 às 17 horas, de segunda-feira a sábado. O Cata-pneus também fará o recolhimento em pontos viciados de lixo.

Aplicativo de Localização de Ecopontos - A Prefeitura de Vila Velha criou um aplicativo para localizar os ecopontos mais próximos. Com essa ferramenta, os moradores estão sendo capacitados a contribuir ativamente para a preservação do meio ambiente e para a construção de uma Vila Velha mais limpa e saudável. Isso também ajuda a criar uma comunidade local mais engajada tanto na questão da limpeza urbana como na importância da reciclagem.

Ecoponto em Jabaeté - Inaugurado em 5 de abril de 2023, o ecoponto em Jabaeté tem cadastrado mais de 50 pessoas, que utilizam o espaço como uma fonte de renda extra ou principal. O projeto realiza pagamentos para quem entrega o resíduo. O ecoponto recebe descartes recicláveis, como papel, papelão, plástico, vidro e metal. O descarte correto dos resíduos contribui com vários fatores, como diminuir a poluição da cidade, economizar no consumo de energia e água, diminuir os gastos com a limpeza urbana e ainda gerar emprego e renda pela comercialização dos recicláveis.

Por que fizemos esta reportagem?

Esta matéria faz parte de uma série de reportagens sobre as principais demandas das comunidades, tendo como foco as Eleições 2024, em que prefeitos e vereadores — responsáveis justamente pela gestão dos municípios —  serão escolhidos. As reclamações e sugestões apresentadas são baseadas em entrevistas feitas durante visitas a bairros de Vitória, Serra, Cariacica e Vila Velha e também em formulários respondidos por leitores publicados no site A Gazeta. 

Correção

05/09/2024 - 10:42
Após a publicação desta reportagem, a Prefeitura Municipal de Vila Velha procurou a redação de A Gazeta para corrigir informações sobre número de unidades de saúde na cidade, a realização de exames e fornecer dados sobre o serviço de saúde de modo geral em Vila Velha. O texto foi atualizado.

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