João Batista Babá, Maurício Gorza, Gabriel Ruy e Nícolas Trancho são candidatos a prefeito de Vila Velha nas Eleições 2024 Crédito: Digulgação | Arte A Gazeta

Quatro candidatos à Prefeitura de Vila Velha foram convidados pelo site A Gazeta e pela CBN Vitória a responder por que merecem comandar a cidade e quais são as principais propostas de seus planos de governo.

Conforme as regras acordadas com todos os candidatos, apenas aqueles que atingissem ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa Ipec seriam convidados a participar da sabatina ao vivo, realizada nesta semana por A Gazeta e CBN. Arnaldinho Borgo, do Podemos, com 75%; e Coronel Ramalho, do PL, com 10%, já foram entrevistados.

Ainda de acordo com as regras, os demais candidatos que pontuassem na pesquisa, mas ficassem abaixo dos 5%, figurariam em uma reportagem. João Batista Babá, do PT, com 3%, Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol), com 1% das intenções de voto no cenário estimulado do levantamento, defendem suas candidaturas e suas propostas.

Ouça os candidatos:

Your browser does not support the audio element. João Batista Babá, Maurício Gorza, Gabriel Ruy e Nícolas Trancho respondem por que querem comandar Vila Velha

O primeiro é João Batista Babá, do PT, que destacou o objetivo de tornar a gestão mais tecnológica e próxima da população, implantando um "governo digital" e construindo um modelo de cidade inteligente.

Gabriel Ruy, do Mobiliza, se classificou como um "liberal de direita raiz", tendo como um de seus principais projetos o "Big Brother Vila Velha", um sistema de monitoramento de segurança usando tecnologia israelense.

Mauricio Gorza, do PSDB, apresentou a meta de ter 50% do secretariado composto por mulheres, e o objetivo de criar uma Secretaria de Combate à Fome.