Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Eleições 2024
  • João Batista Babá, Maurício Gorza, Gabriel Ruy e Nícolas Trancho respondem por que querem comandar Vila Velha
Eleições 2024

João Batista Babá, Maurício Gorza, Gabriel Ruy e Nícolas Trancho respondem por que querem comandar Vila Velha

Candidatos a prefeito não atingiram 5% de intenções de voto na pesquisa Ipec e, pelas regras acordadas, não participaram das sabatinas promovidas por A Gazeta e CBN. Eles falam nesta reportagem sobre seus projetos
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

29 ago 2024 às 19:40

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 19:40

João Batista Babá, Maurício Gorza, Gabriel Ruy e Nícolas Trancho são candidatos a prefeito de Vila Velha nas Eleições 2024
João Batista Babá, Maurício Gorza, Gabriel Ruy e Nícolas Trancho são candidatos a prefeito de Vila Velha nas Eleições 2024 Crédito: Digulgação | Arte A Gazeta
Quatro candidatos à Prefeitura de Vila Velha foram convidados pelo site A Gazeta e pela CBN Vitória a responder por que merecem comandar a cidade e quais são as principais propostas de seus planos de governo.
Conforme as regras acordadas com todos os candidatos, apenas aqueles que atingissem ao menos 5% das intenções de voto na pesquisa Ipec seriam convidados a participar da sabatina ao vivo, realizada nesta semana por A Gazeta e CBN. Arnaldinho Borgo, do Podemos, com 75%; e Coronel Ramalho, do PL, com 10%, já foram entrevistados.
Ainda de acordo com as regras, os demais candidatos que pontuassem na pesquisa, mas ficassem abaixo dos 5%, figurariam em uma reportagem. João Batista Babá, do PT, com 3%, Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol), com 1% das intenções de voto no cenário estimulado do levantamento, defendem suas candidaturas e suas propostas.
Ouça os candidatos: 
João Batista Babá, Maurício Gorza, Gabriel Ruy e Nícolas Trancho respondem por que querem comandar Vila Velha
O primeiro é João Batista Babá, do PT, que destacou o objetivo de tornar a gestão mais tecnológica e próxima da população, implantando um "governo digital" e construindo um modelo de cidade inteligente.
Gabriel Ruy, do Mobiliza, se classificou como um "liberal de direita raiz", tendo como um de seus principais projetos o "Big Brother Vila Velha", um sistema de monitoramento de segurança usando tecnologia israelense.
Mauricio Gorza, do PSDB, apresentou a meta de ter 50% do secretariado composto por mulheres, e o objetivo de criar uma Secretaria de Combate à Fome.
Professor Nícolas Trancho, do Psol, destacou os objetivos de implantar gradualmente a tarifa zero no transporte público municipal e levar mais inovação tecnológica para a administração.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ramalho cita túnel de Vila Velha para Vitória e promete mais guardas no trânsito

Ramalho promete ciclovia, mais ônibus e creche integral em Vila Velha

Arnaldinho promete despoluição do Canal da Costa e concursos em Vila Velha

A Gazeta e CBN entrevistam ao vivo candidatos à Prefeitura de Vila Velha

Ipec: Arnaldinho tem 75%, Ramalho, 10% e Babá, 3%, na disputa para prefeito em Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Curva da Jurema e mais 7 pontos estão impróprios para banho em Vitória
Imagem de destaque
BTS conseguiria lotar o MorumBis 15 vezes, diz chefe da Ticketmaster
Imagem de destaque
Caldo de mocotó: aprenda receita prática e saudável

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados