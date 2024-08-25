A Gazeta e CBN entrevistam ao vivo candidatos à Prefeitura de Vila Velha

Arnaldinho Borgo e Coronel Ramalho participam de sabatinas de A Gazeta e CBN Crédito: Arte A Gazeta

A Gazeta e CBN, com a oportunidade de expor suas propostas e esclarecer dúvidas do eleitorado. Para participar da sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da Coronel Ramalho (PL). Dois candidatos à Prefeitura de Vila Velha participam nesta semana das entrevistas ao vivo realizadas por, com a oportunidade de expor suas propostas e esclarecer dúvidas do eleitorado. Para participar da sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec . No levantamento divulgado nesta sexta-feira (23), superaram essa marca Arnaldinho Borgo (Podemos)

A sequência da sabatina seguirá a ordem de colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores. Segundo a pesquisa, Arnaldinho, atual prefeito e candidato à reeleição, tem 75% das intenções de voto. Ele será o primeiro sabatinado, nesta segunda-feira (26). Ramalho reuniu 10% das intenções de voto, e será entrevistado na terça-feira (27).

As entrevistas terão início sempre às 10h, serão conduzidas pela jornalista e âncora da Rádio CBN Vitória Fernanda Queiroz e vão contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes. Cada entrevista terá duração de 40 minutos e será transmitida ao vivo pela rádio, no site A Gazeta e nas redes sociais.

A pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 20 e 22 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06736/2024.

Nas próximas semanas, seguindo os mesmos critérios, também serão sabatinados candidatos de Vitória, Serra e Cariacica, conforme o calendário abaixo. Em cada rodada, poderão ser entrevistados até cinco candidatos de cada município que alcançarem a pontuação mínima.

Ordem das entrevistas nos demais municípios