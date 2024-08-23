Nícolas Trancho promete realizar concurso público e ampliar consultas médicas em Vila Velha

Implementar políticas públicas de direitos humanos, reestruturar as escolas municipais e transformar a cidade em um polo de inovação. Essas são algumas das propostas apresentadas por Nícolas Trancho (Psol) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha. As conversas estão sendo publicadas desde segunda-feira (19) até esta sexta (23), inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas, na seguinte ordem: Assumção (PL), Camila Valadão (Psol) Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).
Em Vila Velha, já foram publicadas as conversas com os candidatos Arnaldinho Borgo (Podemos), Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza) e Mauricio Gorza (PSDB), também nessa ordem. Nícolas Trancho (Psol) encerra a série com os postulantes de Vila Velha.
João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Nícolas Trancho:
Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vila Velha. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?
O transporte rodoviário e individual na Grande Vitória está esgotado devido ao aumento de veículos e à capacidade limitada das vias. Propomos: faixas exclusivas para transporte coletivo; propor ao Conselho Metropolitano da Grande Vitória (Comdevit) estudos para implantação de outro transporte de massa (VLT, trem ou metrô); manutenção, melhoria e auditoria do transporte público municipal com ampliação de linhas, acessibilidade e implantação gradual da Tarifa Zero Municipal integrada ao Transcol, garantindo a gratuidade para desempregados, estudantes e beneficiários do Bolsa Família.
Algumas áreas de Vila Velha sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?
Vila Velha, com áreas abaixo do nível do mar, enfrenta alagamentos agravados pela degradação ambiental histórica e que permanece até hoje. A emergência climática agrava a situação. “Acabar com alagamento” não podemos afirmar, mas podemos reduzir seus impactos. Propomos: conservar, revitalizar e ampliar áreas de proteção ambiental, alagadas, jardins e parques urbanos; implantar um sistema integrado de alerta de desastres, educando a população para reagir a chuvas intensas; incentivar a permeabilização do solo em construções privadas e públicas, e pavimentar vias com materiais permeáveis.
De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?
Vila Velha enfrenta grandes desigualdades e uma crescente sensação de insegurança, sem ações eficazes para melhorar essa situação. Propomos: priorizar aqueles que são tratados como invisíveis, corrigindo distorções nos investimentos e promovendo a participação popular; combater o fortalecimento de facções criminosas com inteligência e estratégia; desenvolver programas de inclusão social através do esporte e cultura; fortalecer os conselhos de segurança pública com envolvimento comunitário; integrar a atuação da Guarda Municipal com outras forças de segurança.
Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?
A terceirização dos prontos atendimentos em Vila Velha falhou, resultando em redução de salários e precarização do atendimento. Propomos reverter essa terceirização, valorizando e realocando os trabalhadores efetivos, além de melhorar o plano de cargos e salários. Vamos tornar mais ágil o funcionamento do sistema de regulação para acesso às especialidades com a ampliação da oferta de consultas; ampliar o atendimento regional para pessoas vivendo com HIV/ISTs, criar novas unidades de referência, e expandir a rede de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e CAPS Álcool e Outras Drogas (CAPS AD).
O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vila Velha, apenas 6,8% dos estudantes dos anos iniciais e 18,4% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?
Para alcançar a meta de escolas em tempo integral, é necessário valorizar os profissionais da educação e investir na ampliação e modernização das escolas, além de desenvolver uma proposta pedagógica e curricular. Propomos, por meio de gestão democrática, a elaboração de um plano para implantar o ensino integral, aumentar o tempo de planejamento dos professores, remunerar adequadamente os professores temporários conforme sua formação, modernizar as escolas com infraestrutura de qualidade, incluindo internet, projetores e sistemas de som, e implantar projetos inovadores que enriqueçam o ensino.
Mesmo com a reforma previdenciária, Vila Velha tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 73 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?
Vila Velha tem uma receita estimada em mais de R$ 2 bilhões para o ano de 2024, o maior valor dos últimos anos, com mais de R$ 80 milhões em caixa. Com uma contribuição mensal de 14% para o IPVV, fica claro que sobrecarregar ainda mais os servidores públicos não é a solução para o equilíbrio da previdência municipal. Por isso, propomos recompor nossos quadros, priorizar a realização de concursos públicos e substituir a mão de obra contratada e comissionada por servidores efetivos. Dessa forma, aumentaremos a arrecadação, reduzindo o déficit e melhorando o atendimento à população.
Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?
Criação da Secretaria de Direitos Humanos, para desenvolver políticas públicas permanentes e integradas nas áreas de direitos humanos; desenvolver um plano para reduzir o número de moradores de rua através de ação intersetorial; implementar um plano de reestruturação das escolas municipais, considerando o espaço físico, climatização e tecnológico; criação da Praça da Ciência e Tecnologia, para transformar o município em um polo de inovação e desenvolvimento; criar os Centros do Futuro, destinados a capacitar, apoiar e encaminhar ao mercado de trabalho a juventude, mulheres e o público LGBT+.