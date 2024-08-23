Nícolas Trancho promete realizar concurso público e ampliar consultas médicas em Vila Velha

Vila Velha tem uma receita estimada em mais de R$ 2 bilhões para o ano de 2024, o maior valor dos últimos anos, com mais de R$ 80 milhões em caixa. Com uma contribuição mensal de 14% para o IPVV, fica claro que sobrecarregar ainda mais os servidores públicos não é a solução para o equilíbrio da previdência municipal. Por isso, propomos recompor nossos quadros, priorizar a realização de concursos públicos e substituir a mão de obra contratada e comissionada por servidores efetivos. Dessa forma, aumentaremos a arrecadação, reduzindo o déficit e melhorando o atendimento à população.