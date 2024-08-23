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Eleições 2024

Nícolas Trancho promete realizar concurso público e ampliar consultas médicas em Vila Velha

Candidato da Federação Psol-Rede ao Executivo canela-verde planeja ainda capacitação para o mercado de trabalho e faixas exclusivas para transporte coletivo na cidade; confira a entrevista
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

23 ago 2024 às 14:00

Publicado em 23 de Agosto de 2024 às 14:00

Entrevista: Nicolas Trancho
Nícolas Trancho é professor e candidato à prefeitura de Vila Velha Crédito: Divulgação e Arte A Gazeta
Implementar políticas públicas de direitos humanos, reestruturar as escolas municipais e transformar a cidade em um polo de inovação. Essas são algumas das propostas apresentadas por Nícolas Trancho (Psol) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Vila Velha. As conversas estão sendo publicadas desde segunda-feira (19) até esta sexta (23), inaugurando uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.
Pela manhã, também nesta semana, foram divulgadas as entrevistas com os políticos que querem comandar Vitória pelos próximos quatro anos. Já na próxima semana, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica.
Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.
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Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas, na seguinte ordem: Assumção (PL), Camila Valadão (Psol) Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB).
Em Vila Velha, já foram publicadas as conversas com os candidatos Arnaldinho Borgo (Podemos), Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza) e Mauricio Gorza (PSDB), também nessa ordem. Nícolas Trancho (Psol) encerra a série com os postulantes de Vila Velha.
João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.
Confira abaixo a entrevista com Nícolas Trancho:

Os constantes engarrafamentos são uma das principais queixas dos moradores de Vila Velha. Quais são as suas propostas para resolver os gargalos no trânsito e melhorar a mobilidade no município?

O transporte rodoviário e individual na Grande Vitória está esgotado devido ao aumento de veículos e à capacidade limitada das vias. Propomos: faixas exclusivas para transporte coletivo; propor ao Conselho Metropolitano da Grande Vitória (Comdevit) estudos para implantação de outro transporte de massa (VLT, trem ou metrô); manutenção, melhoria e auditoria do transporte público municipal com ampliação de linhas, acessibilidade e implantação gradual da Tarifa Zero Municipal integrada ao Transcol, garantindo a gratuidade para desempregados, estudantes e beneficiários do Bolsa Família.

Algumas áreas de Vila Velha sofrem com alagamentos históricos, situação que tende a se agravar com as mudanças climáticas. Quais as medidas que você pretende adotar para combater o problema?

Vila Velha, com áreas abaixo do nível do mar, enfrenta alagamentos agravados pela degradação ambiental histórica e que permanece até hoje. A emergência climática agrava a situação. “Acabar com alagamento” não podemos afirmar, mas podemos reduzir seus impactos. Propomos: conservar, revitalizar e ampliar áreas de proteção ambiental, alagadas, jardins e parques urbanos; implantar um sistema integrado de alerta de desastres, educando a população para reagir a chuvas intensas; incentivar a permeabilização do solo em construções privadas e públicas, e pavimentar vias com materiais permeáveis.

De que forma o município pretende melhorar a segurança pública com ações que vão além da atuação da Guarda Municipal? Quais os seus planos para bairros com maior vulnerabilidade social, em que a atuação do tráfico de drogas é maior?

Vila Velha enfrenta grandes desigualdades e uma crescente sensação de insegurança, sem ações eficazes para melhorar essa situação. Propomos: priorizar aqueles que são tratados como invisíveis, corrigindo distorções nos investimentos e promovendo a participação popular; combater o fortalecimento de facções criminosas com inteligência e estratégia; desenvolver programas de inclusão social através do esporte e cultura; fortalecer os conselhos de segurança pública com envolvimento comunitário; integrar a atuação da Guarda Municipal com outras forças de segurança.

Na área da Saúde, uma das principais queixas da população é conseguir consultas médicas com especialistas e realizar exames com agilidade. Se for eleito, quais os compromissos da sua gestão para garantir atendimento médico de qualidade aos moradores?

A terceirização dos prontos atendimentos em Vila Velha falhou, resultando em redução de salários e precarização do atendimento. Propomos reverter essa terceirização, valorizando e realocando os trabalhadores efetivos, além de melhorar o plano de cargos e salários. Vamos tornar mais ágil o funcionamento do sistema de regulação para acesso às especialidades com a ampliação da oferta de consultas; ampliar o atendimento regional para pessoas vivendo com HIV/ISTs, criar novas unidades de referência, e expandir a rede de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e CAPS Álcool e Outras Drogas (CAPS AD).

O Plano Nacional de Educação estabelece como uma de suas metas, que deve ser cumprida até 2026, que as gestões municipais devem oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas e atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. No ensino fundamental de Vila Velha, apenas 6,8% dos estudantes dos anos iniciais e 18,4% dos anos finais, segundo dados do Censo Escolar, eram atendidos por essa modalidade de ensino em 2023. Quais os seus planos para atingir a meta?

Para alcançar a meta de escolas em tempo integral, é necessário valorizar os profissionais da educação e investir na ampliação e modernização das escolas, além de desenvolver uma proposta pedagógica e curricular. Propomos, por meio de gestão democrática, a elaboração de um plano para implantar o ensino integral, aumentar o tempo de planejamento dos professores, remunerar adequadamente os professores temporários conforme sua formação, modernizar as escolas com infraestrutura de qualidade, incluindo internet, projetores e sistemas de som, e implantar projetos inovadores que enriqueçam o ensino.

Mesmo com a reforma previdenciária, Vila Velha tem déficit previdenciário milionário. Em 2023, o valor alcançou R$ 73 milhões. Qual será a estratégia adotada pela cidade para reduzir os aportes, que hoje tiram dinheiro de outras áreas da cidade?

Vila Velha tem uma receita estimada em mais de R$ 2 bilhões para o ano de 2024, o maior valor dos últimos anos, com mais de R$ 80 milhões em caixa. Com uma contribuição mensal de 14% para o IPVV, fica claro que sobrecarregar ainda mais os servidores públicos não é a solução para o equilíbrio da previdência municipal. Por isso, propomos recompor nossos quadros, priorizar a realização de concursos públicos e substituir a mão de obra contratada e comissionada por servidores efetivos. Dessa forma, aumentaremos a arrecadação, reduzindo o déficit e melhorando o atendimento à população.

Se você tivesse que destacar as cinco principais propostas do seu plano de governo, quais seriam elas?

Criação da Secretaria de Direitos Humanos, para desenvolver políticas públicas permanentes e integradas nas áreas de direitos humanos; desenvolver um plano para reduzir o número de moradores de rua através de ação intersetorial; implementar um plano de reestruturação das escolas municipais, considerando o espaço físico, climatização e tecnológico; criação da Praça da Ciência e Tecnologia, para transformar o município em um polo de inovação e desenvolvimento; criar os Centros do Futuro, destinados a capacitar, apoiar e encaminhar ao mercado de trabalho a juventude, mulheres e o público LGBT+.

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