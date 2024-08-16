A Gazeta entrevista candidatos a prefeito da Grande Vitória nesta segunda quinzena mês de agosto Crédito: Shutterstorck | Sabrina Cardoso

A Gazeta inicia na próxima segunda-feira (19) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito dos quatro maiores colégios eleitorais da inicia na próxima segunda-feira (19) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito dos quatro maiores colégios eleitorais da Grande Vitória . De segunda a sexta-feira (23), serão divulgadas as propostas dos postulantes ao cargo em Vitória Vila Velha . Já na semana seguinte, de 26 a 30 de agosto, será a vez dos candidatos da Serra e de Cariacica

Todos os candidatos a prefeito registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.

As perguntas cobrem os temas de mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças e infraestrutura e foram enviadas por e-mail. Também foi pedido que os candidatos destacassem as cinco principais propostas de seus planos de governo. Pelas regras acordadas com os candidatos, não são aceitas respostas enviadas após o prazo limite estabelecido.

Vitória

Na Capital, todos os seis candidatos concederam entrevistas, que serão publicadas pela manhã durante a próxima semana, seguindo esta ordem: Assumção (PL), Camila Valadão (Psol), Du (Avante), João Coser (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Luiz Paulo (PSDB). Em um dos dias da semana, haverá a publicação de duas entrevistas.

Vila Velha

Em Vila Velha, serão publicadas à tarde, ao longo da semana, as conversas com Arnaldinho Borgo (Podemos), Coronel Ramalho (PL), Gabriel Ruy (Mobiliza), Mauricio Gorza (PSDB) e Professor Nícolas Trancho (Psol).

O candidato João Batista Babá (PT) foi convidado para a série de entrevistas, confirmou a participação, mas não enviou as respostas até o prazo combinado.

Serra

Já na Serra, todos os candidatos foram convidados. A previsão é que sejam publicadas pela manhã, entre os dias 26 e 30 de agosto, na seguinte ordem, caso aceitem participar e cumpram o prazo para as respostas, as entrevistas com: Antonio Bungenstab (PRTB), Audifax Barcelos (PP), Igor Elson (PL), Pablo Muribeca (Republicanos), Professor Roberto Carlos (PT), Weverson Meireles (PDT) e Wylson Zon (Novo).

Cariacica

A divulgação das entrevistas de Cariacica seguirá a seguinte ordem, no período da tarde, se todos enviarem no prazo estabelecido: Célia Tavares (PT), Euclério Sampaio (MDB) e Ivan Bastos (PL).

A Gazeta das As entrevistas com os candidatos a prefeito fazem parte da cobertura dedas Eleições 2024 . Os eleitores podem conferir informações completas sobre as movimentações políticas no Espírito Santo no site e nas redes sociais. Também é possível receber as notícias pelo WhatsApp, em uma comunidade dedicada ao tema, e pelo Telegram.

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O primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 6 de outubro. Já o segundo turno, se houver, será em 27 de outubro.