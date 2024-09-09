Euclério promete 100% de esgoto tratado até 2026 e concurso para a  Guarda de Cariacica

Euclério Sampaio (MDB), candidato à Prefeitura de Cariacica, Espírito Santo, participa de entrevista Crédito: Viviane Lopes/g1

O candidato à Prefeitura de Cariacica , na Grande Vitória, Euclério Sampaio (MDB) iniciou a semana na série de entrevistas ao vivo na TV Gazeta nesta segunda-feira (9). O atual prefeito e canditado à reeleição prometeu que, até 2026, toda a cidade vai estar com o esgoto tratado e disse que vai fazer mais concursos para a Guarda Municipal de Cariacica.

A TV Gazeta faz uma série de entrevistas com os principais candidatos às prefeituras dos quatro maiores colégios eleitorais do Espírito Santo.

Euclério Sampaio começou a entrevista comentando sobre educação e a ampliação de escolas em tempo integral.

"Reformei quase todas as escolas, são 124, reformei 95 e algumas que eu não reformei não há necessidade. Existiam duas escolas em tempo integral, hoje já temos 15, e vamos cumprir a meta, vamos transformar escolas em tempo integral e aumentar as cívico-militares", disse Euclério.

Já sobre saúde, o atual prefeito e candidato à reeleição informou que vai construir mais três Pronto Atendimentos em novos bairros, além de aumentar o horário de funcionamento deles.

"Prolongamos o atendimento de diversas unidades aos finais de semana. Estamos construindo três unidades novas, em Retiro do Saudoso, Porto de Santana e São Geraldo. Vamos construir, a partir do ano que vem, em Operário, Padre Gabriel e Nova Rosa da Penha, que vai ser um PA e uma unidade básica de saúde. Vamos ver a possibilidade de o PA de Nova Rosa da Penha ser 24h, porque ele não comporta o atendimento 24h, ele mal comporta o horário que funciona", destacou o candidato.

Quando questionado sobre segurança pública, Euclério apontou que, durante sua gestão, criou a Guarda Municipal de Cariacica, além de ter investido no cerco inteligente integrado com o Estado. Além disso, o candidato prometeu realizar mais concursos para a Guarda Municipal da cidade.

No trânsito, Euclério afirmou que não vai ampliar o número de radares, mas vai focar na prevenção e orientação dos motoristas, principalmente, focando em campanhas educativas. O candidato também pontuou que pretende construir mais ciclovias para ligar toda a cidade.

Sobre o meio ambiente, o candidato destacou a parceria público privada sobre saneamento básico entre o governo do Estado e a Cesan (Companhia Espírito Santense de Saneamento). Disse ainda que a cidade tem quase 70% de esgoto tratado, mas que até 2026 pretende chegar entre 90 e 100%.

"Peguei a cidade com 20 e poucos porcento de esgoto tratado. Hoje, tem quase 70. E vai chegar em 90, 100% em 2026. A prefeitura está fiscalizando e até 2026 vai estar tudo tratado" Euclério Sampaio - Candidato à Prefeitura de Cariacica

Ao final da entrevista, o candidato destacou que pretende investir mais no turismo, além do incentivo para atrair novas empresas para a cidade.

"Cariacica possui 42 mil empresas, 31 mil foram na nossa gestão. A receita do município vai ter um aumento real de 12%, só por causa dessas empresas. Estamos qualificando os nossos trabalhadores para gerar um emprego melhor e pretendemos investir no turismo", relatou.

Regras da entrevista

Todos os candidatos têm 30 minutos para responder sobre os mais variados temas.

A TV Gazeta definiu uma série de regras para a realização das entrevistas a fim de garantir equidade entre os candidatos. As regras foram apresentadas as campanhas de todos os candidatos. Todas as regras que devem ser seguidas na série de entrevistas você confere aqui.

A ordem das entrevistas seguirá a posição do candidato na última pesquisa contratada e divulgada pela TV Gazeta. O candidato mais bem posicionado abre a série de entrevistas, e assim sucessivamente.

Uma delas é que participarão das entrevistas os candidatos com 5% de intenção de votos ou mais, sempre conforme a última pesquisa Quaest e Ipec, que serão divulgadas pela Rede Gazeta na semana que antecede à série.

Para os demais candidatos que não pontuarem 5% ou mais na última pesquisa de intenção de voto estimulado e que não estiverem entre os cinco primeiros colocados na mesma pesquisa, serão realizadas entrevistas presenciais gravadas de cinco minutos, aproximadamente.

Ordem das entrevistas

Nesta semana, os candidatos de Cariacica que pontuaram 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto serão entrevistados no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30. Nas próximas semanas será a vez dos candidatos da Serra. Já os de Vitória serão entrevistados no Gazeta Meio Dia. Na última

Na semana passada, os candidatos de Vila Velha que pontuaram mais de 5% ou mais nas últimas pesquisas de intenção de voto foram entrevistados ao vivo no estúdio do Bom Dia ES, entre 8h e 8h30. Foram eles Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL).