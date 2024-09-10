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Eleições 2024

Diego Libardi promete mais agentes de trânsito e 'botão do pânico' no comércio em Cachoeiro

Na disputa pelo cargo de chefe do Executivo cachoeirense, o candidato do Republicanos disse que, se eleito, vai reforçar a segurança na cidade; confira entrevista em vídeo
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

10 set 2024 às 11:02

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 11:02

Instalar "botão do pânico" no comércio, aumentar o número de agentes de trânsito nas principais vias da cidade e construir mais escolas no município. Essas são algumas das propostas apresentadas por Diego Libardi (Republicanos) nesta série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, que começou a ser publicada segunda-feira (9) e segue até sexta (13). Confira o vídeo no fim do texto.
VEJA AQUI: A lista dos candidatos em Cachoeiro de Itapemirim
A rodada de conversas no interior começou nesta semana com a divulgação das entrevistas com os políticos que querem comandar Cachoeiro de Itapemirim e Linhares pelos próximos quatro anos. Já na próxima semana, entre os dias 16 e 20 de setembro, serão publicadas as conversas com os candidatos a prefeito de Colatina. As entrevistas dão prosseguimento a uma sequência de diálogos, sabatinas e debates de A Gazeta com os nomes que disputam o posto máximo do Executivo nos maiores colégios eleitorais do Espírito Santo, iniciada em agosto com os municípios da Grande Vitória.
Todos os candidatos a prefeito das três cidades registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram convidados a responder quais são os seus planos para seis áreas prioritárias da cidade. A ordem de publicação das entrevistas é alfabética, de acordo com o nome de urna registrado na Justiça Eleitoral.
As perguntas cobrem diversos temas, como mobilidade urbana, saúde, segurança pública, educação, finanças, meio ambiente e infraestrutura, e foram feitas em vídeo para uma entrevista de 10 minutos. O número de questões variou conforme o aproveitamento do tempo pelo candidato. Também foi pedido que os candidatos destacassem por que merecem ser prefeito.
Assista à entrevista completa:

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