Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Momentos em família, promessas e críticas no horário eleitoral em Cachoeiro

Candidatos a prefeito apresentaram seus programas na propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão, que teve início nesta sexta-feira (30)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

30 ago 2024 às 18:44

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 18:44

Candidatos Diego Libardi, Lorena Vasques e Carlos Casteglione
Candidatos Lorena Vasques (PSB), Carlos Casteglione (PT) e Diego Libardi (Republicanos) Crédito: Reprodução
 A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começou nesta sexta-feira (30),  com os candidatos a prefeito se apresentando aos telespectadores pela primeira vez no pleito deste ano. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, os candidatos Lorena Vasques (PSB), Carlos Casteglione (PT) e Diego Libardi (Republicanos), foram os nomes que estrearam na propaganda eleitoral gratuita na TV.
O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), que também disputa o Executivo municipal, não apareceu no programa eleitoral veiculado nesta sexta-feira. A equipe de marketing do candidato informou que a ausência ocorreu em função de um problema técnico com o conteúdo a ser divulgado, mas que o impasse já foi resolvido visando atender às regras impostas pela Justiça Eleitoral.

Veja Também

TRE-ES alerta para golpe em falsa mensagem de convocação de mesários

Memórias de antigas gestões e narrativa de perseguição na propaganda eleitoral de Vitória na TV

Quaest: 65% não se consideram nem lulistas nem bolsonaristas em Vitória

Lorena e Casteglione apresentaram propostas semelhantes de abordagem ao eleitor por meio do conteúdo divulgado na TV. Os dois candidatos usaram imagens aéreas da cidade, mostraram trechos de momentos familiares, expuseram suas propostas e evitaram dirigir críticas diretas à atual gestão. O máximo que Lorena ousou, por exemplo, foi ironizar as promessas dos demais postulantes ao cargo de prefeito de Cachoeiro.
Diego Libardi, por sua vez, investiu em imagens de apoio, com um narrador ao fundo falando sobre esperança e renovação, em seguida, apontando os principais problemas da cidade e direcionando críticas à atual gestão.
Libardi só aparece no vídeo pouco mais de dois minutos após o início de sua propaganda.  Os deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Bruno Resende (União Brasil) aparecem no vídeo de campanha de Libardi, fazendo referência ao candidato antes de ele surgir na tela da televisão para falar com os eleitores.
Momentos em família, promessas e críticas no horário eleitoral em Cachoeiro

Propaganda segue até outubro

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão em todo o território nacional segue até o dia 3 de outubro. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a transmissão deve ocorrer de segunda a sábado nos seguintes horários:
  • No rádio, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10;
  • Na televisão: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.
Na TV Gazeta, a grade de programação sofrerá as seguintes alterações:
  • 11:45 - Gazeta Meio Dia
  • 13:00 - Horário Político 2024
  • 13:10 -  Gazeta Meio Dia
  • 13:20 - Globo Esporte
  • 13:40 - Jornal Hoje
  • 14:45 - Edição Especial - Cabocla
  • 15:00 - Edição Especial - Cheias De Charme
  • 15:20 - Sessão da Tarde - O Último Suspiro
  • 17:05 - Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea
  • 18:25 - No Rancho Fundo
  • 19:10 - Boa Noite Espírito Santo
  • 19:40 - Família é Tudo
  • 20:30 - Horário Político 2024
  • 20:40 - Jornal Nacional
  • 21:30 - Renascer

LEIA MAIS SOBRE AS ELEIÇÕES 2024

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

Papo de Eleições discute pesquisas de intenção de voto em Vitória, Cariacica e Vila Velha

Memórias de antigas gestões e narrativa de perseguição na propaganda eleitoral de Vitória na TV

Críticas, acusação de fake news e promessas na campanha de TV em Colatina

De 18 a 89 anos: o mais jovem e o mais velho nas eleições no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim espírito santo Eleições ES 2024 Candidato Eleições 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Um presente": fã comemora aniversário de 50 anos em show do Guns N' Roses no ES
Imagem de destaque
Inmet renova alerta de chuvas para quase todo o Espírito Santo
Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados