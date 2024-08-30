Candidatos Lorena Vasques (PSB), Carlos Casteglione (PT) e Diego Libardi (Republicanos) Crédito: Reprodução

propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão começou nesta sexta-feira (30) , com os candidatos a prefeito se apresentando aos telespectadores pela primeira vez no pleito deste ano. Em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, os candidatos Lorena Vasques (PSB), Carlos Casteglione (PT) e Diego Libardi (Republicanos), foram os nomes que estrearam na propaganda eleitoral gratuita na TV.

O deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), que também disputa o Executivo municipal, não apareceu no programa eleitoral veiculado nesta sexta-feira. A equipe de marketing do candidato informou que a ausência ocorreu em função de um problema técnico com o conteúdo a ser divulgado, mas que o impasse já foi resolvido visando atender às regras impostas pela Justiça Eleitoral.

Lorena e Casteglione apresentaram propostas semelhantes de abordagem ao eleitor por meio do conteúdo divulgado na TV. Os dois candidatos usaram imagens aéreas da cidade, mostraram trechos de momentos familiares, expuseram suas propostas e evitaram dirigir críticas diretas à atual gestão. O máximo que Lorena ousou, por exemplo, foi ironizar as promessas dos demais postulantes ao cargo de prefeito de Cachoeiro.

Diego Libardi, por sua vez, investiu em imagens de apoio, com um narrador ao fundo falando sobre esperança e renovação, em seguida, apontando os principais problemas da cidade e direcionando críticas à atual gestão.

Libardi só aparece no vídeo pouco mais de dois minutos após o início de sua propaganda. Os deputados estaduais Allan Ferreira (Podemos) e Bruno Resende (União Brasil) aparecem no vídeo de campanha de Libardi, fazendo referência ao candidato antes de ele surgir na tela da televisão para falar com os eleitores.

Your browser does not support the audio element. Momentos em família, promessas e críticas no horário eleitoral em Cachoeiro

Propaganda segue até outubro

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão em todo o território nacional segue até o dia 3 de outubro. Conforme o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a transmissão deve ocorrer de segunda a sábado nos seguintes horários:

No rádio, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10;

Na televisão: das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.