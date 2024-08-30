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Eleições 2024

Veja o perfil dos candidatos à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

São cinco postulantes ao cargo de prefeito no município que tem o maior colégio eleitoral do interior capixaba
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

30 ago 2024 às 11:00

Publicado em 30 de Agosto de 2024 às 11:00

Com 141.644 eleitores aptos a votar, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, é o maior colégio eleitoral do interior capixaba. Nas eleições deste ano, o tabuleiro político no município conta com cinco candidatos a prefeito.
Em uma lista que tem de cacique da política capixaba a estreante na corrida eleitoral, disputam a prefeitura o advogado Diego Libardi (Republicanos); a ex-secretária de Obras da cidade Lorena Vasques (PSB); o vereador Léo Camargo (PL); o ex-subsecretário de Estado de Trabalho, Emprego e Geração de Renda Carlos Casteglione (PT); e, por fim, o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP), veterano da Assembleia Legislativa do Espírito Santo.
Um dos primeiros a lançar e oficializar candidatura a prefeito de Cachoeiro, Theodorico Ferraço chega ao pleito com 86 anos. Ele já governou a cidade em quatro oportunidades.
O candidato do Progressistas (PP) tem como vice o vereador Júnior Corrêa (Novo), o Júnior da Cofril, que no início deste ano havia anunciado desistência da carreira política para se dedicar ao sacerdócio e se tornar padre. A coligação que apoia a chapa do PP no município conta os partidos MDB e Novo.
Se Theodorico Ferraço foi um dos primeiros a marcar terreno na corrida eleitoral da "Capital secreta do mundo", o mesmo não se pode dizer de Lorena Vasques. Declaradamente a aposta do governador do Estado, Renato Casagrande, para manter o seu partido, o PSB, no comando do município, a advogada teve candidatura tratada como dúvida até a véspera do prazo final para a realização das convenções partidárias -  5 de agosto -  que oficializaram os candidatos no pleito municipal.
Outro movimento feito no limite do prazo para oficialização dos candidatos a prefeito foi a troca do vice na chapa de Léo Camargo. Poucas horas antes da convenção que confirmou seu nome no pleito, o vereador anunciou o presbítero Carlos Magno, mais conhecido na região como "Guiguinho da Presbiteriana", como substituto do empresário Rodolfo Sabino na composição.
Já os candidatos Diego Libardi e Carlos Casteglione trazem em comum o fato de terem escolhido nomes femininos para o posto de vice em suas respectivas chapas. Rafaela Donadeli (União) é vice de Libardi na disputa, enquanto Marlene Forte integra a chapa encabeçada pelo petista.
Cópia de Eleições_PERFIL_pré_CACHOEIRO_final de (Núcleo de Reportagem de A Gazeta)

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