Justiça barra candidatura de vice de Lorena Vasques em Cachoeiro

A razão para o indeferimento, conforme sentença assinada pelo magistrado na noite dessa terça-feira (3), seria o não cumprimento do prazo para desincompatibilização do cargo de subsecretário de Regularização Fundiária e Habitação municipal visando à disputa do pleito.

Alexon teria apresentado à Justiça Eleitoral, no dia 4 de julho deste ano - três meses antes do primeiro turno das eleições, marcado para 6 de outubro -, um decreto que comprovava seu afastamento das funções. No entanto, tendo em vista o cargo exercido por ele na administração municipal, o juiz sustenta que o desligamento deveria ter ocorrido até 6 de junho, quatro meses antes do dia da eleição.