Justiça barra candidatura de vice de Lorena Vasques em Cachoeiro

O juiz Roney Guerra, da 2ª Zona Eleitoral de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, negou o pedido de registro de candidatura de Alexon Cipriano (PDT) como vice na chapa majoritária encabeçada por Lorena Vasques, ex-secretária de Obras do município e candidata do PSB na briga pelo comando do Executivo cachoeirense.
A razão para o indeferimento, conforme sentença assinada pelo magistrado na noite dessa terça-feira (3), seria o não cumprimento do prazo para desincompatibilização do cargo de subsecretário de Regularização Fundiária e Habitação municipal visando à disputa do pleito.
Alexon teria apresentado à Justiça Eleitoral, no dia 4 de julho deste ano - três meses antes do primeiro turno das eleições, marcado para 6 de outubro -, um decreto que comprovava seu afastamento das funções. No entanto, tendo em vista o cargo exercido por ele na administração municipal, o juiz sustenta que o desligamento deveria ter ocorrido até 6 de junho, quatro meses antes do dia da eleição.
Procurada pela reportagem de A Gazeta nesta quarta-feira (4) para comentar a sentença, a equipe de campanha da chapa integrada por Alexon destaca que será interposto recurso ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) visando à reversão da decisão judicial.