Diego Libardi é candidato do Republicanos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação

O diretório nacional do Partido Renovação Democrática (PRD) está contestando a candidatura do advogado Diego Libardi (Republicanos) a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.

A direção do PRD alega que a decisão da Executiva municipal do partido em coligar com a chapa encabeçada por Libardi ocorreu na contramão do que havia sido orientado nacionalmente. A orientação era que a legenda coligasse com o PSD, segundo os autos.

Só seria aberta exceção se o PRD decidisse por lançar candidatura própria na disputa majoritária, conforme reforça o partido na petição protocolada na 2ª Zona Eleitoral da cidade, na última sexta-feira (16).

"Nos termos do artigo 7º e artigo 8º, § 2º da Lei nº 9.504/1997, e com base nas atas de reuniões da Direção Nacional do PRD, as diretrizes partidárias fixadas determinavam que a coligação majoritária deveria ser firmada com o PSD - Partido Social Democrático, salvo se houvesse candidato próprio", diz trecho da ação ajuizada pelo partido.

No entanto, o que chama a atenção nesse ponto é que o PSD também está na coligação que apoia a candidatura de Libardi, juntamente com os partidos Agir, Podemos, União Brasil, Avante, Solidariedade e Mobiliza. Em convenção realizada no dia 29 de julho, o PRD municipal deliberou e oficializou sua participação na chapa majoritária do Republicanos.

A convenção dos partidos inclusive embasa a ação dos advogados que representam o PRD. Eles argumentam que o evento desconsiderou o que havia sido orientado anteriormente, "resultando em uma formação de coligação diversa da determinada pela direção nacional".

Your browser does not support the audio element. PRD nacional contesta candidatura de Diego Libardi em Cachoeiro

Já no dia 2 de agosto, a Executiva nacional do PRD publicou uma resolução anulando as convenções realizados nos diretórios municipais de Castelo, Guarapari, Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Itapemirim e Baixo Guandu, após denúncia de supostas irregularidades cometidas pela direção estadual do partido. Quem comanda a agremiação no Espírito Santo é a servidora pública Joelma Costalonga.

Entretanto, as principais decisões político-partidárias relacionadas à legenda seriam atribuídas ao presidente da Assembleia Legislativa (Ales), o deputado Marcelo Santos (União), de quem Joelma é servidora na Casa de Leis.

No final de seu pedido à Justiça Eleitoral, o diretório nacional do PRD ainda solicita que, caso o entendimento não seja pelo deferimento da impugnação da coligação, que o magistrado responsável por apreciar a ação pelo menos decida pela exclusão do partido do bloco de legendas que atualmente integram a candidatura de Libardi.

Contestação não tem fundamentação, diz coligação

Em nota encaminhada à imprensa, a coligação "Cachoeiro em primeiro lugar" sustenta que a impugnação feita pelo PDR não tem fundamentação suficiente para ser julgada procedente. O bloco partidário ainda frisa, no comunicado, que a candidatura de Libardi "não será afetada por essa impugnação, uma vez que ela carece de aptidão legal para alcançar tal objetivo".