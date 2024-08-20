Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

PRD nacional contesta candidatura de Diego Libardi em Cachoeiro

Diretório afirma que coligação feita em âmbito estadual descumpre decisão tomada na esfera nacional; orientação era que sigla apoiasse candidata do PSD
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

20 ago 2024 às 19:05

Publicado em 20 de Agosto de 2024 às 19:05

Diego Libardi, pré-candidato do Republicanos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim
Diego Libardi é  candidato do Republicanos a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
O  diretório nacional do Partido Renovação Democrática (PRD) está contestando a candidatura do advogado Diego Libardi (Republicanos) a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado.
A direção do PRD alega que a decisão da Executiva municipal do partido em coligar com a chapa encabeçada por Libardi ocorreu na contramão do que havia sido orientado nacionalmente. A orientação era que a legenda coligasse com o PSD, segundo os autos.
Só seria aberta exceção se o PRD decidisse por lançar candidatura própria na disputa majoritária, conforme reforça o partido na petição protocolada na 2ª Zona Eleitoral da cidade, na última sexta-feira (16).
"Nos termos do artigo 7º e artigo 8º, § 2º da Lei nº 9.504/1997, e com base nas atas de reuniões da Direção Nacional do PRD, as diretrizes partidárias fixadas determinavam que a coligação majoritária deveria ser firmada com o PSD - Partido Social Democrático, salvo se houvesse candidato próprio", diz trecho da ação ajuizada pelo partido.
No entanto, o que chama a atenção nesse ponto é que o PSD também está na coligação que apoia a candidatura de Libardi, juntamente com os partidos Agir, Podemos, União Brasil, Avante, Solidariedade e Mobiliza. Em convenção realizada no dia 29 de julho, o PRD municipal deliberou e oficializou sua participação na chapa majoritária do Republicanos.
A convenção dos partidos inclusive embasa a ação dos advogados que representam o PRD. Eles argumentam que o evento desconsiderou o que havia sido orientado anteriormente, "resultando em uma formação de coligação diversa da determinada pela direção nacional".
PRD nacional contesta candidatura de Diego Libardi em Cachoeiro
Já no dia 2 de agosto, a Executiva nacional do PRD publicou uma resolução anulando as convenções realizados nos diretórios municipais de Castelo, Guarapari, Muniz Freire, Cachoeiro de Itapemirim, Vitória, Itapemirim e Baixo Guandu, após denúncia de supostas irregularidades cometidas pela direção estadual do partido. Quem comanda a agremiação no Espírito Santo é a servidora pública Joelma Costalonga.
Entretanto, as principais decisões político-partidárias relacionadas à legenda seriam atribuídas ao presidente da Assembleia Legislativa (Ales), o deputado Marcelo Santos (União), de quem Joelma é servidora na Casa de Leis.
No final de seu pedido à Justiça Eleitoral, o diretório nacional do PRD ainda solicita que, caso o entendimento não seja pelo deferimento da impugnação da coligação, que o magistrado responsável por apreciar a ação pelo menos decida pela exclusão do partido do bloco de legendas que atualmente integram a candidatura de Libardi.

Contestação não tem fundamentação, diz coligação

Em nota encaminhada à imprensa, a coligação "Cachoeiro em primeiro lugar" sustenta que a impugnação feita pelo PDR não tem fundamentação suficiente para ser julgada procedente. O bloco partidário ainda frisa, no comunicado, que a candidatura de Libardi "não será afetada por essa impugnação, uma vez que ela carece de aptidão legal para alcançar tal objetivo".
"Confiamos plenamente na Justiça Eleitoral e aguardamos a decisão com a certeza de que a verdade prevalecerá", conclui a coligação.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Diego Libardi é confirmado candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Casteglione anuncia vice do PCdoB para disputa à Prefeitura de Cachoeiro

Lorena Vasques é confirmada na disputa à Prefeitura de Cachoeiro

PL troca vice pouco antes da convenção e confirma chapa puro-sangue em Cachoeiro

Theodorico Ferraço oficializa candidatura a prefeito de Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim espírito santo Candidato Justiça Eleitoral Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Planejamento tributário não é economia, é sobrevivência
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026
Imagem de destaque
Saneamento no ES: mais um passo na corrida contra o relógio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados