Eleições 2024

PL troca vice pouco antes da convenção e confirma chapa puro-sangue em Cachoeiro

Partido oficializou vereador Léo Camargo como postulante ao cargo de chefe do Executivo municipal e religioso como vice

2 min de leitura min de leitura

Vereador Léo Camargo, candidato a prefeito pelo PL, afirmou que troca do nome do vice foi consensual. (Reprodução)

O vereador Léo Camargo foi confirmado candidato do PL na disputa pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, nas eleições deste ano. A convenção que oficializou o parlamentar como candidato a prefeito foi realizada na noite deste sábado (3), nas instalações de faculdade do município.

A surpresa na oficialização da candidatura do vereador ficou por conta do posto de vice em sua chapa. Há menos de uma semana, Léo Camargo anunciou o empresário Rodolfo Sabino, também do PL, como o nome que comporia com ele a disputa majoritária na "Capital secreta do mundo".

No entanto, o nome apresentado e confirmado na convenção partidária foi o do presbítero Carlos Magno, mais conhecido na região como "Guiguinho da Presbiteriana". Correligionário de Léo Camargo, o novo vice na chapa do PL teria sido escolhido após intensas conversas realizadas durante a semana e contado com chancela da Executiva municipal da sigla.

Veja Também PL confirma Ramalho e lança enfermeira em chapa puro-sangue em Vila Velha

Poucas horas antes da convenção, a reportagem de A Gazeta conversou com o vereador, que revelou a mudança na composição da chapa encabeçada por ele. Ao falar sobre a inesperada "dança das cadeiras", o agora candidato sustentou que a troca aconteceu de forma consensual, com Rodolfo, antes apresentado como pré-candidato a vice, sendo remanejado para a disputa proporcional, onde tentará uma vaga de vereador no Legislativo municipal.

O leque de alianças partidárias em torno da candidatura do PL em Cachoeiro é bem limitado. Até agora, apenas o PRTB está no apoio à chapa projetada e lançada pela legenda.

Também já foram confirmados candidatos a prefeito do município o deputado estadual Theodorico Ferraço (PP); o ex-prefeito e ex-subsecretário de Estado Carlos Casteglione (PT); e o advogado Diego Libardi (Republicanos). Já a pré-candidata Lorena Vasques (PSB), ex-secretária de Obras de Cachoeiro, tem convenção marcada para este domingo (4). A candidatura da socialista ainda é tida como incerta na cidade.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta