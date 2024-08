Eleições 2024

Lorena Vasques é confirmada na disputa à Prefeitura de Cachoeiro

Nos bastidores políticos, havia dúvidas se pré-candidatura seria chancelada pelo partido do governador Renato Casagrande

Convenção reuniu filiados ao PSB, PDT, PSDB e Cidadania. (Thiers Turini)

Julia Camim Jornalista / [email protected]

A ex-secretária de Obras de Cachoeiro de Itapemirim, Lorena Vasques (PSB), foi confirmada como candidata à prefeitura do município pela legenda do governador Renato Casagrande neste domingo (4), durante convenção partidária. A oficialização colocou um ponto final - até o momento - nas especulações de que o partido estaria pensando em recuar e abrir mão da corrida eleitoral na cidade do sul do Estado.

Os registros de candidatura podem ser solicitados à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto. Ou seja, até a data, os cenários municipais ainda podem mudar.

A candidata da legenda socialista - escolhida para suceder o atual prefeito, Victor Coelho -, no entanto, afirmou que segue firme na disputa para defender o legado do partido no município.

“Eu sou apenas a representante deste legado de execução e parceria com o governador Renato Casagrande”, declarou Lorena, que tem o apoio do PDT e da Federação PSDB e Cidadania.

Ao elogiar a gestão do atual prefeito, a candidata ainda disse que “nenhum prefeito fez mais no município do que Coelho”, resgatando uma fala do próprio Casagrande, representado no evento pelo deputado estadual Tyago Hoffmann.

O chefe do Executivo municipal, por sua vez, disse que a campanha não será focada apenas no que já foi feito, mas em um novo modelo de gestão. “Não fomos classificados como a oitava melhor gestão da máquina pública do Brasil à toa. Não é só o que fizemos, mas como fizemos”, finalizou ele.

Apesar de chancelada, a chapa segue incompleta até esta segunda-feira (5), quando deverá ser anunciado o nome do candidato a vice-prefeito. Durante a reunião, além de confirmar o nome da candidata a prefeita, o partido também tornou públicos os nomes dos 20 candidatos a vereadores.

Em outubro, Lorena enfrentará outros quatro candidatos que buscam o comando da cidade capixaba. O deputado estadual e ex-prefeito Theodorico Ferraço, que tem ao seu lado o vereador Júnior Corrêa (Novo), disputa o cargo pelo PP. Já o Republicanos lançou o advogado Diego Libardi na corrida, acompanhado da nutricionista Rafaela Donadeli (União), esposa do deputado estadual Dr. Bruno Resende (União).

Representando o PT, disputa a eleição o ex-subsecretário de Estado de Trabalho, Emprego e Geração de Renda, Carlos Casteglione. E, por fim, o nome do vereador Léo Camargo foi o escolhido pelo Partido Liberal (PL) para defender as bandeiras conservadoras no pleito.

