Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Saúde e segurança são os problemas mais graves para eleitores de Linhares, aponta Ipec

Levantamento mostrou ainda que as áreas menos problemáticas para os entrevistados são habitação, atividades esportivas, iluminação pública e atividades culturais
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

10 set 2024 às 12:07

Publicado em 10 de Setembro de 2024 às 12:07

Problemas na saúde preocupam 75% da população de Linhares, mostra Ipec.
Problemas na saúde preocupam 75% da população de Linhares, mostra Ipec Crédito: Arte A Gazeta
As áreas que apresentam os problemas de maior gravidade em Linhares, de acordo com a própria população do município, são saúde, segurança pública e educação. É o que aponta a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (9). No município do Norte do Espírito Santo, a saúde preocupa 75% das pessoas, enquanto a segurança pública e a educação são críticas para 39% e 36% delas, respectivamente.
Na análise por faixa de renda, o levantamento mostra que a parcela dos entrevistados que mais se preocupa com a saúde é aquela que ganha entre 1 e 2 salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824) – 80% desses consideram a área problemática. Já entre os mais ricos – que recebem mais de 5 salários mínimos (R$ 7.060) –, os problemas na área foram citados por 64%.
A segurança pública é vista como problemática por 38% dos mais pobres e 43% dos mais ricos. Enquanto isso, consideram graves as dificuldades enfrentadas na educação 34% daqueles que recebem até 1 salário mínimo e 40% daqueles que recebem mais de 5.
Outros problemas que preocupam a população de Linhares são o abastecimento de água (para 14%), transporte coletivo (13%), meio ambiente (11%), trânsito (11%), corrupção (10%), impostos e taxas (10%), rede de esgoto (8%), assistência social (8%) e limpeza pública (8%).
Dos 20 itens apresentados aos eleitores — que poderiam citar até três que considerassem problemáticos —, os menos citados foram habitação (4%), atividades esportivas (4%), iluminação pública (3%) e atividades culturais (2%). Outros 2% não sabiam ou não responderam à questão.
A pesquisa também mostra qual é a área mais problemática do município para os entrevistados. Quando podem escolher apenas uma opção, 51% dos eleitores dizem que a situação da saúde é a mais grave. Nesse caso, a segurança é citada por 10%, e a educação, por 6%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05842/2024.

LEIA MAIS  SOBRE ELEIÇÕES 2024

Ipec: 48% dos que elegeram Guerino em 2020 pretendem votar em Marianelli em Linhares

Galego (46%), Rossoni (25%) e Marianelli (20%) são os mais rejeitados em Linhares, mostra Ipec

Ipec: 81% dos que votaram em Scaramussa em 2020 pretendem votar nele de novo em 2024

Ipec: Scaramussa tem 45% e Marianelli tem 31% na disputa para a Prefeitura de Linhares

Ipec: 6 em cada 10 eleitores de Linhares já definiram o voto para prefeito

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Pesquisa Rede Gazeta/ipec Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Operação com drones e helicóptero mira desmatamento na Região Serrana do ES
Imagem de destaque
Farizon estreia no Brasil com linha de vans e caminhões elétricos
Imagem de destaque
Empregada doméstica é presa por furtar apartamento de luxo na Mata da Praia

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados