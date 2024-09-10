Saúde e segurança são os problemas mais graves para eleitores de Linhares, aponta Ipec

Problemas na saúde preocupam 75% da população de Linhares, mostra Ipec Crédito: Arte A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (9). No município do As áreas que apresentam os problemas de maior gravidade em Linhares, de acordo com a própria população do município, são saúde, segurança pública e educação. É o que aponta a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pelae divulgada na segunda-feira (9). No município do Norte do Espírito Santo , a saúde preocupa 75% das pessoas, enquanto a segurança pública e a educação são críticas para 39% e 36% delas, respectivamente.

Na análise por faixa de renda, o levantamento mostra que a parcela dos entrevistados que mais se preocupa com a saúde é aquela que ganha entre 1 e 2 salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824) – 80% desses consideram a área problemática. Já entre os mais ricos – que recebem mais de 5 salários mínimos (R$ 7.060) –, os problemas na área foram citados por 64%.

A segurança pública é vista como problemática por 38% dos mais pobres e 43% dos mais ricos. Enquanto isso, consideram graves as dificuldades enfrentadas na educação 34% daqueles que recebem até 1 salário mínimo e 40% daqueles que recebem mais de 5.

Outros problemas que preocupam a população de Linhares são o abastecimento de água (para 14%), transporte coletivo (13%), meio ambiente (11%), trânsito (11%), corrupção (10%), impostos e taxas (10%), rede de esgoto (8%), assistência social (8%) e limpeza pública (8%).

Dos 20 itens apresentados aos eleitores — que poderiam citar até três que considerassem problemáticos —, os menos citados foram habitação (4%), atividades esportivas (4%), iluminação pública (3%) e atividades culturais (2%). Outros 2% não sabiam ou não responderam à questão.

A pesquisa também mostra qual é a área mais problemática do município para os entrevistados. Quando podem escolher apenas uma opção, 51% dos eleitores dizem que a situação da saúde é a mais grave. Nesse caso, a segurança é citada por 10%, e a educação, por 6%.