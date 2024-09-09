Ipec: 81% dos que votaram em Scaramussa em 2020 pretendem votar nele de novo em 2024

Na disputa pela Prefeitura de Linhares
, o candidato Lucas Scaramussa
(Podemos) mantém o apoio de oito a cada 10 eleitores que votaram em 2020 no seu nome para o comando do município. Conforme revela a pesquisa Ipec, contratada pela Rede Gazeta
e divulgada nesta segunda-feira (9), 81% dos entrevistados pretendem repetir o voto nele nas Eleições 2024
.
O levantamento ainda aponta que 31% dos que elegeram na última disputa municipal Guerino Zanon
, substituído no meio do mandato por Bruno Marianelli
(Republicanos), também têm a intenção de votar no candidato do Podemos em vez de eleger o sucessor do ex-prefeito.
Marianelli, por sua vez, atraiu o interesse de 10% dos eleitores que em 2020 votaram em Scaramussa. Esses declaram a intenção de votar pela reeleição do prefeito no pleito de outubro, conforme a pesquisa. O candidato do Republicanos recebeu, ainda, o apoio de 48% dos que votaram em Guerino na eleição passada.
Entre os entrevistados, 4% dos que votaram em Scaramussa e 3% dos que elegeram Guerino manifestaram que planejam votar em Maurinho Rossoni
(PL). Outros 3% de eleitores do ex-prefeito e 1% dos que apoiaram o candidato do Podemos em 2020 agora querem eleger Galego
(PT).
A pesquisa Ipec também fez um cruzamento de dados com a votação no segundo turno para presidente em 2022. Scaramussa obteve a preferência de 47% dos que votaram em Jair Bolsonaro
(PL) e de 43% dos que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva
(PT).
Entre os bolsonaristas, 30% pretendem votar em Marinelli e, entre os lulistas, o prefeito tem o apoio de 36%.
Vale lembrar que tanto o PL quanto o PT têm candidaturas próprias para a Prefeitura de Linhares, mas os candidatos não obtiveram o desempenho que poderia ser esperado dos eleitores de Bolsonaro e Lula. Maurinho Rossoni (PL) tem o apoio de 11% dos bolsonaristas, e Galego (PT), de 5% dos lulistas.