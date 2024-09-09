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Eleições 2024

Ipec: 81% dos que votaram em Scaramussa em 2020 pretendem votar nele de novo em 2024

Pesquisa revela como se posicionaram eleitores na última disputa municipal e a intenção dos entrevistados para o pleito deste ano
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

09 set 2024 às 19:13

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 19:13

Lucas Scaramussa, do Podemos, mantém a preferência do eleitor de 2020
Lucas Scaramussa, do Podemos, mantém a preferência de 81% eleitorado de 2020 Crédito: Divulgação/ Arte: A Gazeta
Na disputa pela Prefeitura de Linhares, o candidato Lucas Scaramussa (Podemos) mantém o apoio de oito a cada 10 eleitores que votaram em 2020 no seu nome para o comando do município. Conforme revela a pesquisa Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada nesta segunda-feira (9), 81% dos entrevistados pretendem repetir o voto nele nas Eleições 2024
O levantamento ainda aponta que 31% dos que elegeram na última disputa municipal Guerino Zanon, substituído no meio do mandato por Bruno Marianelli (Republicanos), também têm a intenção de votar no candidato do Podemos em vez de eleger o sucessor do ex-prefeito. 
VEJA AQUI: A lista dos candidatos em Linhares
Marianelli, por sua vez, atraiu o interesse de 10% dos eleitores que em 2020 votaram em Scaramussa. Esses declaram a intenção de votar pela reeleição do prefeito no pleito de outubro, conforme a pesquisa. O candidato do Republicanos recebeu, ainda, o apoio de 48% dos que votaram em Guerino na eleição passada. 
Entre os entrevistados, 4% dos que votaram em Scaramussa e 3% dos que elegeram Guerino manifestaram que planejam votar em Maurinho Rossoni (PL). Outros 3% de eleitores do ex-prefeito e 1% dos que apoiaram o candidato do Podemos em 2020 agora querem eleger Galego (PT). 

Voto para presidente em 2022

A pesquisa Ipec também fez um cruzamento de dados com a votação no segundo turno para presidente em 2022. Scaramussa obteve a preferência de 47% dos que votaram em Jair Bolsonaro (PL) e de 43% dos que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Entre os bolsonaristas, 30% pretendem votar em Marinelli e, entre os lulistas, o prefeito tem o apoio de 36%. 
Vale lembrar que tanto o PL quanto o PT têm candidaturas próprias para a Prefeitura de Linhares, mas os candidatos não obtiveram o desempenho que poderia ser esperado dos eleitores de Bolsonaro e Lula. Maurinho Rossoni (PL) tem o apoio de 11% dos bolsonaristas, e Galego (PT), de 5% dos lulistas. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05842/2024.

Ipec: 81% dos que votaram em Scaramussa em 2020 pretendem votar nele de novo em 2024

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