Ipec: 6 em cada 10 eleitores de Linhares já definiram o voto para prefeito

A maior parte dos eleitores de Linhares
, no Norte do Estado
, já decidiu em quem vai votar nas eleições municipais deste ano
. De acordo com a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta
e divulgada na segunda-feira (9), seis em cada dez pessoas (60%) declaram que a decisão de voto é definitiva, enquanto 37% dos entrevistados afirmam que ainda podem mudar de opinião. Além disso, 2% não sabem ou não responderam. Os números não somam 100% em consequência de arredondamentos.
Segundo o levantamento, os mais decididos são aqueles que têm a intenção de votar em Lucas Scaramussa
(Podemos): 64% dos entrevistados que pretendem votar no deputado estadual dizem que a decisão é definitiva, enquanto 35% afirmam que ainda podem mudar de ideia e 1% não sabe ou não respondeu se a decisão é definitiva.
Já entre os entrevistados que manifestam a intenção de votar no atual prefeito e candidato à reeleição Bruno Marianelli
(Republicanos), o índice de definição é de 62%. Outros 38% dizem que ainda podem mudar de opinião e 1% não sabe ou não respondeu ao questionamento.
A decisão também é definitiva para 49% das pessoas que têm a intenção de votar em outros concorrentes, em branco ou nulo. Desse grupo, 43% dizem que ainda podem mudar de opinião, enquanto 8% não sabem ou não responderam.
A pesquisa também buscou saber qual é o nível de interesse da população de Linhares em relação à corrida eleitoral. A disputa pelos cargos de prefeito e vereadores já chamou a atenção de 54% dos entrevistados. Desses, 25% dizem ter muito interesse no pleito e 29%, interesse médio.
Por outro lado, 24% dos entrevistados afirmam ter pouco interesse na eleição municipal, enquanto 21% dizem não se interessar. O grupo dos que não sabe ou não respondeu totaliza 1% dos entrevistados.