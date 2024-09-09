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Eleições 2024

Ipec: 6 em cada 10 eleitores de Linhares já definiram o voto para prefeito

Pesquisa divulgada na segunda-feira (9) também mostra que mais da metade da população da cidade está interessada nas eleições deste ano
Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

09 set 2024 às 19:48

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 19:48

Mais da metade dos eleitores de Linhares já definiu o voto para prefeito, diz Ipec
Mais da metade dos eleitores de Linhares já definiu o voto para prefeito, diz Ipec Crédito: Arte A Gazeta
A maior parte dos eleitores de Linhares, no Norte do Estado, já decidiu em quem vai votar nas eleições municipais deste ano. De acordo com a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na segunda-feira (9), seis em cada dez pessoas (60%) declaram que a decisão de voto é definitiva, enquanto 37% dos entrevistados afirmam que ainda podem mudar de opinião. Além disso, 2%  não sabem ou não responderam. Os números não somam 100% em consequência de arredondamentos.
Segundo o levantamento, os mais decididos são aqueles que têm a intenção de votar em Lucas Scaramussa (Podemos): 64% dos entrevistados que pretendem votar no deputado estadual dizem que a decisão é definitiva, enquanto 35% afirmam que ainda podem mudar de ideia e 1% não sabe ou não respondeu se a decisão é definitiva.
Já entre os entrevistados que manifestam a intenção de votar no atual prefeito e candidato à reeleição Bruno Marianelli (Republicanos), o índice de definição é de 62%. Outros 38% dizem que ainda podem mudar de opinião e 1% não sabe ou não respondeu ao questionamento.
A decisão também é definitiva para 49% das pessoas que têm a intenção de votar em outros concorrentes, em branco ou nulo.  Desse grupo, 43% dizem que ainda podem mudar de opinião, enquanto 8% não sabem ou não responderam.
A pesquisa também buscou saber qual é o nível de interesse da população de Linhares em relação à corrida eleitoral. A disputa pelos cargos de prefeito e vereadores já chamou a atenção de 54% dos entrevistados. Desses, 25% dizem ter muito interesse no pleito e 29%, interesse médio.
Por outro lado, 24% dos entrevistados afirmam ter pouco interesse na eleição municipal, enquanto 21% dizem não se interessar. O grupo dos que não sabe ou não respondeu totaliza 1% dos entrevistados.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05842/2024.

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