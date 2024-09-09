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Eleições 2024

Galego (46%), Rossoni (25%) e Marianelli (20%) são os mais rejeitados em Linhares, mostra Ipec

Quatro nomes disputam o comando do Executivo municipal; deputado Lucas Scaramussa tem o menor índice de rejeição entre eleitores ouvidos na pesquisa
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

09 set 2024 às 19:08

Publicado em 09 de Setembro de 2024 às 19:08

Candidatos do PT, PL e Republicanos lideram os índices de rejeição em Linhares
Galego, Rossoni e Marianelli lideram os índices de rejeição em Linhares, segundo o Ipec Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
O candidato Wilson Ramos Filho (PT), o Galego, aparece com o maior índice de rejeição na primeira rodada da pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira (9), sobre a corrida eleitoral para a Prefeitura de Linhares, no Norte do Espírito Santo. O petista é rejeitado por 46% dos entrevistados no levantamento, realizado a pedido da Rede Gazeta. Na sequência, vêm o produtor rural Maurinho Rossoni (PL), com 25%, e o atual prefeito, Bruno Marianelli (Republicanos), com 20%.
O menor índice de rejeição foi registrado pelo deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos): 11% dos eleitores ouvidos no levantamento dizem que não votariam no candidato de jeito nenhum.

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O grupo dos que dizem que podem votar em qualquer um dos nomes apresentados totaliza 3% dos entrevistados, enquanto os que não sabem ou não opinaram totalizam 24%.
A margem de erro da pesquisa  é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. Os entrevistados puderam citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Linhares, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 6 e 8 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES‐05842/2024.

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