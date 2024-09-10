Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

"Não sou bolsonarista, sou serrista", diz Muribeca

A pedido de candidato do PL a prefeito da Serra, deputado foi alvo de decisão que o proíbe de usar a imagem de Bolsonaro na campanha. Veja a análise da coluna sobre a entrevista que Muribeca concedeu a A Gazeta e CBN Vitória

Públicado em 

10 set 2024 às 12:56
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

A Justiça Eleitoral proibiu o deputado estadual Pablo Muribeca (Republicanos) de usar a imagem do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) na campanha eleitoral para prefeito da Serra. A decisão vale também para o candidato a vereador da cidade Max Pitangui (PRD).
É, no mínimo, curioso que Muribeca se associe a Bolsonaro, já que, no início do mês passado, ele afirmou à coluna que apoia o ex-presidente, mas não é bolsonarista.
Além disso, o PL tem candidato a prefeito da Serra, o vereador Igor Elson, que foi quem acionou o Judiciário.
Nesta terça-feira (10), durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória, o candidato do Republicanos voltou a afirmar: "Não sou bolsonarista, sou serrista".
O deputado sustentou que, na verdade, não usou a imagem de Bolsonaro. O problema é que o deputado participou de um evento da campanha de Max Pitangui em que havia um banner com as fotos do candidato a vereador e de Bolsonaro.
 "Não podemos governar dando seta nem para direita e nem para a esquerda", defendeu Muribeca, na entrevista.
Mas há contradições aí.
O parlamentar diz ser um político "de direita, equilibrado" e distante de extremismos. 
Ao mesmo tempo, porém, associa-se a Max Pitangui, que foi alvo de mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal e ficou foragido no Paraguai, até ser preso, em setembro de 2023.
Pitangui é acusado pelo Ministério Público Estadual (MPES) de integrar uma milícia digital com o objetivo de desestabilizar as instituições da República.
O candidato a vereador já está em liberdade e cumpre medidas restritivas impostas pelo STF, mas não teve os direitos políticos suspensos, por isso, participa das eleições.
É importante destacar que Max Pitangui não foi condenado, nem ao menos julgado ou formalmente denunciado, e se considera perseguido pelo Judiciário. Mas a figura dele é muito ligada à extrema direita.
Na sabatina, porém, Muribeca chamou o aliado de "preso político".
Após a publicação deste texto, Pitangui entrou em contato com a coluna e se apresentou com "um cara de direita, mas moderado".
"Não seu esse extremista que a imprensa tem pintado (...) Informo também que não fiquei foragido, fiquei sob concessão de asilo político no Paraguai, conforme tratados e convenções internacionais que protegem perseguidos políticos".
A coluna também quis saber sobre a relação de Muribeca com o ex-prefeito da Serra Adalton Martinelli.
Muribeca se apresenta como "o novo", "a mudança" na política serrana. Mas Martinelli, candidato a vereador pelo PRD, faz campanha casada com ele.
Adalton Martinelli foi prefeito na década de 1990, era vice-prefeito e assumiu o poder após o assassinato do titular, José Maria Feu Rosa. Aliás, Martinelli foi acusado de ser um dos mandantes do crime, mas o caso prescreveu antes do julgamento.
O ex-prefeito ainda chegou a ser condenado por envolvimento na morte de um advogado, mas a pena foi reduzida devido à idade do réu, que tem 84 anos.
Martinelli está em pleno exercício dos direitos políticos, por isso é candidato a vereador.
Mas, independentemente da situação jurídica e/ou criminal do ex-prefeito, como explicar que, na campanha do candidato a vereador, há uma foto dele e de Muribeca com o slogan "A mudança chegou na Serra"?
Adalton Martinelli e Pablo Muribeca
Adalton Martinelli e Pablo Muribeca Crédito: Instagram/@adaltonmartinellioficial
Como o deputado estadual vai realizar a mudança atrelado a uma figura que remonta ao passado da cidade?
Foi essa a minha questão.
Muribeca respondeu que nem conhece Adalton Martinelli: 
"Nós temos mais de 90 candidatos a vereador (filiados a partidos que compõem a coligação de Muribeca), eu nem conheço esse senhor (...)  De verdade, não conhecia e não conheço, não tive oportunidade de conhecer".
Mas e a peça de propaganda eleitoral? "Eu fiz objeção, sim. Eu não quero a minha imagem junto a isso. Pedi que retirasse, inclusive", pontuou Muribeca.
Até a publicação deste texto, os posts de Martinelli junto com Muribeca no Instagram continuavam no ar.

Veja Também

Audifax diz que pediria apoio a Vidigal no segundo turno na Serra

Audifax e Muribeca são favoritos para ir ao 2º turno, mas Weverson está no jogo

Na entrevista desta terça-feira, ao vivo, Muribeca respondeu também a perguntas sobre propostas que pretende implementar caso seja eleito prefeito da Serra.
Não foi prolixo. Prometeu algumas coisas, como a construção de uma policlínica em Nova Almeida e de "quatro casas do autismo" na cidade.
Em relação a outros temas, não se saiu tão bem. 
Quando o colunista Abdo Filho o questionou, por exemplo, sobre o fato de que os incentivos fiscais no Espírito Santo vão chegar ao fim em 2032 e que isso vai afetar a arrecadação da Serra, Muribeca afirmou que apresentar uma solução para esse problema agora seria "sofrer com antecedência" e que uma "equipe técnica" vai cuidar disso, no futuro. 
O colunista insistiu e, aí, o candidato a prefeito afirmou que "o plano já está pronto".
Só não sabemos qual é o plano.
Outra curiosidade da entrevista foi que Pablo Muribeca revelou que o ex-secretário de Governo da Prefeitura de Vitória Aridelmo Teixeira (Novo), que também já ocupou a pasta municipal da Fazenda, ajudou a elaborar o programa de governo dele. 
"(O setor produtivo) pode ficar tranquilo, pode descansar tranquilo, e sem perseguição", garantiu o candidato a prefeito.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Vidigal explica por que deixou no ar "dúvida" sobre ser candidato à reeleição

Vice-prefeito da Serra é alvo de operação da PF

Fórum não vai voltar para Serra Sede e prefeitura tenta permuta

Em Linhares, o jogo virou em 2024, na comparação com 2020

Meneguelli apoia Zé Preto em Guarapari, contra candidato do próprio partido

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

Tópicos Relacionados

Serra Prefeitura da Serra Letícia Gonçalves Pablo Muribeca Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Governador do ES anuncia suspensão de PMs envolvidos em morte de mulheres
Imagem de destaque
Colegas de PM que matou casal de mulheres em Cariacica são afastados das ruas
Imagem de destaque
Nike admite problemas em uniforme de seleções para a Copa do Mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados