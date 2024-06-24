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Mudança

Fórum não vai voltar para Serra Sede e prefeitura tenta permuta

Prefeito Sérgio Vidigal quer que vereadores autorizem doação de terreno ao Judiciário em troca de imóvel

Públicado em 

24 jun 2024 às 13:57
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Fórum Cível da Serra funciona em prédio alugado
Fórum Cível da Serra mudou de endereço em 2017 e funciona em São Geraldo Crédito: Divulgação/TJES
Os fóruns cível e criminal já saíram de Serra Sede, o centro histórico da cidade, e funcionam em um prédio alugado no bairro São Geraldo. O imóvel antigo, que é do Judiciário, ou, formalmente, do governo estadual, mas sob responsabilidade do Judiciário, ficou vazio.  
O prefeito Sérgio Vidigal, diante de pedidos de comerciantes e moradores de Serra Sede, ofereceu ao Tribunal de Justiça (TJES) a doação do campo do Serra Futebol Clube, que foi comprado pelo município por R$ 8 milhões.
A ideia era que o TJES construísse lá um novo fórum, para abrigar as varas cíveis e criminais. Assim, a unidade voltaria ao centro da cidade. Em troca, a prefeitura ficaria com as instalações do antigo fórum, para onde seriam deslocados alguns órgãos e serviços municipais.
De acordo com Vidigal, contudo, o Tribunal decidiu que o fórum não vai voltar, mesmo, para Serra Sede: "Conversei com o presidente do TJES, desembargador Samuel Meira Brasil Jr., e ele disse que o Tribunal não tem interesse em voltar o fórum para lá".
Mas a Prefeitura da Serra tem outra área para oferecer como permuta. Trata-se de um terreno localizado no bairro Laranjeiras, perto do terminal de ônibus de mesmo nome.
"A área de Laranjeiras o Tribunal considera mais bem localizada para construir o fórum. É mais acessível para os cidadãos, até por ser perto do terminal. E aí o fórum sairia de um imóvel alugado", contou Vidigal.
Agora, ainda segundo o prefeito, o objetivo é doar o terreno em Laranjeiras ao TJES e usar o imóvel do antigo fórum para movimentar Serra Sede.
"O antigo Fórum da Serra está totalmente desocupado. As últimas quatro varas criminais já foram para São Geraldo. Um equipamento desse, desocupado, daqui a pouco vira foco de pessoas em situação de rua", avaliou o prefeito.
Para que a permuta seja concretizada, é preciso que a Câmara Municipal autorize a transação.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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