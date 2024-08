Vice-prefeito da Serra é alvo de operação da PF

Polícia Federal investiga fraudes usando fundos eleitorais. Crédito: Carlos Alberto Silva

O vice-prefeito da Serra, Thiago Carreiro (União Brasil), foi alvo da Operação Freeloader, da Polícia Federal, nesta quinta-feira (8). A PF apura crimes eleitorais e de lavagem de dinheiro referentes à eleição de 2022, quando Carreiro foi candidato a deputado federal. Na época, ele já era rompido politicamente com o prefeito da Serra, Sérgio Vidigal (PDT).



A Freeloader aponta que houve desvio de recursos que deveriam ter sido usados na campanha eleitoral daquele ano. Foram cumpridos mandados no gabinete do vice na Prefeitura da Serra e também na casa do político.

"Ocorreu a contratação de duas empresas para realização de atividades de marketing eleitoral. Entretanto, a investigação constatou que apenas uma das empresas teria executado os serviços", diz comunicado emitido pela PF.

"Ficou demonstrado, ainda, que a outra empresa teria recebido o valor de R$ 225.000,00, sem a execução de qualquer serviço, além de ter realizado diversas transferências bancárias para pessoas físicas e jurídicas ligadas à campanha, numa demonstração de que estava sendo utilizada para pulverizar recursos eleitorais não declarados."

Nove mandados de busca e apreensão foram expedidos, no âmbito da Freeloader, pela 26ª Zona Eleitoral da Serra, para cumprimento em em endereços nos municípios de Vitória, Serra e Cariacica.

Thiago Carreiro recebeu recursos significativos do partido, o União Brasil, em 2022. De acordo com o DivulgaCand, site oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao todo, ele contou com R$ 1.816.132,00 para fazer campanha, sendo R$ 1.705.682,00 repassados pelo União.

Vice-prefeito da Serra, Thiago Carreiro. Crédito: Fernando Madeira

O dinheiro que os partidos têm para usar na campanha é abastecido pelos cofres públicos. A principal fonte é o Fundo Eleitoral.

O fato de o União ter aportado mais de R$ 1 milhão para Carreiro em 2022 indica que ele era uma das apostas da legenda. O resultado nas urnas, entretanto, foi tímido.

Thiago Carreiro recebeu 13.017 votos para deputado federal em 2022. Para se ter uma ideia, o deputado federal eleito com menos votos, Messias Donato (Republicanos), foi escolhido por 42.640 eleitores.

O QUE DIZ THIAGO CARREIRO

Sem nenhuma surpresa, recebi hoje uma visita da Polícia Federal para apurar uma denúncia feita durante as eleições de 2022. A perseguição política que venho sofrendo desde quando me posicionei contra projetos pessoais de poder na Serra aumenta em mais um nível e a uma semana das eleições.

A velha política está desesperada e a forma deles atacarem e tentarem me calar é essa, mas não vão conseguir. Vou seguir ainda mais motivado a minha jornada me defender dessa calúnia de frente com o apoio da minha família e com amor a Serra.

ELEIÇÕES 2024

Em 2024, Thiago Carreiro é candidato a vereador, também pelo União Brasil. O partido está na base de apoio a Vidigal.

A operação desta quinta não significa que ele é culpado — Carreiro nem ao menos foi julgado — e tampouco que está impedido de concorrer este ano.

