Deputado do partido de Muribeca apoia Audifax: "Chega de pão e circo"

Hudson Leal e Pablo Muribeca Crédito: Lucas S. Costa/Ales

O deputado estadual Hudson Leal não está no palanque do também deputado estadual Pablo Muribeca quando o assunto é a eleição para a Prefeitura da Serra, embora os dois sejam do mesmo partido, o Republicanos.

Na cidade, Hudson Leal está ao lado do principal adversário do colega, o ex-prefeito Audifax Barcelos (PP).

"Apoio o Audifax, com certeza. Chega de pão e circo", afirmou Hudson à coluna, nesta terça-feira (10).

Em março de 2024, Hudson, que é médico, afirmou, durante sessão da Assembleia Legislativa, que Pablo Muribeca incita a violência contra profissionais da saúde ao realizar "vistorias" em unidades de saúde da Serra.

Hudson Leal, na ocasião, até sugeriu que profissionais da saúde não votem no colega de partido.

O discurso ocorreu depois que uma médica, filha de Hudson, entrou em contato com ele para relatar uma das fiscalizações de Muribeca. Ela até registrou um boletim de ocorrência.

Questionado sobre o episódio, nesta terça, o candidato a prefeito da Serra disse que o correligionário "mentiu", "por apoiar o candidato que não é do partido, o ex-prefeito da cidade".

"(Hudson) está tentando imputar a mim coisas que não são verídicas", acrescentou Muribeca.

"Eu nem vi essa moça (a médica filha de Hudson) no dia da minha fiscalização. E essa moça, inclusive, tinha que trabalhar e não usar o prestígio por ser filha de deputado."

A coluna, então, entrou em contato com Hudson Leal.

O deputado confirmou que está ao lado de Audifax Barcelos. Quanto a Muribeca, afirmou que "seria muita irresponsabilidade colocar (na prefeitura) uma pessoa que trabalha desta maneira".

"Não vou entrar num debate pequeno com quem não tem conteúdo", complementou Hudson.

EM VITÓRIA, COM ASSUMÇÃO

O deputado também está num palanque diferente do Republicanos em Vitória. Na Capital, o correligionário dele Lorenzo Pazolini tenta a reeleição, mas Hudson apoia Assumção (PL).

A rixa entre Hudson Leal e Pazolini remonta a 2022. Naquele ano, o prefeito não apoiou candidatos do próprio partido que disputavam uma vaga na Assembleia ou na Câmara dos Deputados.

MENEGUELLI COM ZÉ PRETO

E o parlamentar não é o único a contrariar as escolhas do próprio partido.

O deputado federal Messias Donato (Republicanos), por exemplo, em Linhares, está com o deputado estadual Lucas Scaramussa (Podemos), que disputa a prefeitura da cidade.

Mas lá o prefeito Bruno Marianelli (Republicanos) tenta a reeleição.

E PODE ISSO?

Presidente estadual do partido, Erick Musso afirmou à coluna, nesta terça, que ninguém vai ser punido por trabalhar contra candidatos da própria sigla.