Nem mesmo "pérolas" de Euclério em sabatina devem abalar favoritismo

O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), pelo que indicam as pesquisas de intenção de voto, vai ser reeleito, com ampla vantagem, em 2024. A gestão dele é considerada boa ou ótima por 65% dos entrevistados pelo Ipec , de acordo com levantamento publicado em 27 de agosto.

Assim, o chefe do Executivo municipal pode tocar a campanha eleitoral tranquilamente, apesar de a oratória não ser o forte dele. Na sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória , nesta segunda-feira (16), Euclério respondeu tão sucintamente à maioria dos questionamentos que várias perguntas, na verdade, ficaram sem resposta, apesar da insistência dos colunistas de A Gazeta, entre os quais me incluo.

Euclério afirmou que a obra está impulsionando o turismo em Cariacica, embora esteja localizada em um local difícil de ser acessado por pedestres. A Bíblia gigante é vista por quem chega ao município de carro e está longe de ser um Buda de Ibiraçu (o Buda, frise-se, não foi construído com recursos públicos).

O mais surpreendente na justificativa do prefeito, entretanto, é que ele afirmou que o livro da religião cristã é "universal":

"A Bíblia é um livro universal e abraça todas as religiões".

Como se sabe, o islamismo, o hinduísmo e diversas outras religiões não têm a Bíblia como norte. E tampouco o livro dos cristãos incentiva a prática de outros ritos e valores que não os... cristãos.

Questionado pelo colunista Leonel Ximenes se instalaria monumentos referentes a outras religiões em Cariacica, Euclério respondeu que "se for algo universal, como é a Bíblia, eu faria".

Enfim, não nos cabe fazer um debate teológico aqui. E, certamente, a cidade deve ter outras prioridades sem ser exaltar a prática religiosa, algo que os eleitores, creio, já fazem espontaneamente.

O ponto é que Euclério está tão bem avaliado que nem mesmo "pérolas" como essa devem prejudicá-lo.

Poucas pessoas estão preocupadas com a defesa do Estado laico no Brasil. Desde que, claro, a administração pública defenda a religião da pessoa e ignore as demais.

O prefeito Euclério Sampaio e a "Bíblia gigante" Crédito: Prefeitura de Cariacica/Divulgação

Durante a sabatina, perguntei ao prefeito sobre a aliança que ele mantém com o governador Renato Casagrande (PSB) e como Cariacica vai ficar depois que o socialista sair do Palácio Anchieta.

Muitos dos investimentos realizados na cidade contam com participação, e recursos, da gestão estadual. Euclério já chegou a chamar Casagrande de "o segundo prefeito de Cariacica".

Se o prefeito for reeleito em 2024, contudo, vai contar com Casagrande apenas até 31 de dezembro de 2026. No dia seguinte, outra pessoa vai estar à frente do governo. E Euclério vai ter mais dois anos de mandato pela frente.

Ele respondeu que vai haver aumento da arredacação em Cariacica já a partir de janeiro de 2025, o que deve dar um respiro às contas públicas.

"Atraímos empresas que geram renda e emprego para o nosso povo e o reflexo vai vai começar a surtir o efeito na receita do município a partir de janeiro", afirmou Euclério.

"Com isso, nós podemos melhorar a qualidade do serviço prestado. A dependência, a parceria que a gente busca com o governo, com a Assembleia, com a Câmara é parceria de investimento. Nesses dois anos foram cerca de R$ 2 bilhões em investimento, fora o saneamento", acrescentou.

CARGO PARA UM JOVEM ALIADO

Além de Casagrande, Euclério é apoiado por diversos atores políticos, entre eles o presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos (União Brasil).

O prefeito de Cariacica não soube explicar, realmente, o que fazia o filho de Marcelo, Guilherme Pereira Coutinho Santos, na prefeitura.

Não há nada irregular ou ilegal nisso. Em março de 2023, como registra o Diário Oficial da Prefeitura de Cariacica, Guilherme foi exonerado, a pedido dele mesmo.

A questão é: quais são as qualificações de um jovem de 18 anos (à época) para assessorar o prefeito de uma cidade da Grande Vitória? Ele pode ser um prodígio? Pode. Mas terá sido a influência de Marcelo Santos algo predominante para a nomeação?

E o que, exatamente, o jovem fazia no exercício da função?

"O cargo é de inteira confiança, então, para mim nomear quem eu entender que merece o cargo ou merece minha confiança. Eu entendi que ele merecia, mas quando nomeei o Marcelo ligou, me agradeceu e falou que não era o momento de nomear o filho dele", contou Euclério, sobre a primeira nomeação.

Depois, Guilherme Santos assumiu o cargo. "Eu entendi que ele era capacitado, competente", ponderou o prefeito. E o que o filho de Marcelo Santos fazia, como assessor? "Atividades inerentes ao meu gabinete", respondeu Euclério.

Um exemplo dessas atividades, insisti.

"Meu gabinete pessoal, no meu gabinete", foi tudo que Euclério soube explicar.

No mais, na sabatina, Euclério prometeu investir no turismo em Cariacica e asfaltar todas as ruas da cidade em até dois anos.

SURPRESA

O fato de Euclério não ser, digamos, um exímio orador e não ter experiência anterior como prefeito (ele foi deputado estadual por cinco mandatos) fez com que, em 2020, poucos apostassem as fichas nele.

Após quase quatro anos de gestão, entretanto, a maior parte dos antigos adversários está no palanque do candidato à reeleição. Em 2020, havia, ao todo, 14 candidatos à Prefeitura de Cariacica. Agora, são apenas três.

Até o deputado estadual João Coser (PT) já afirmou, em plenário, que a gestão de Euclério Sampaio é uma "surpresa positiva". O PT disputa contra o atual prefeito, tem a ex-secretária estadua de Educação Célia Tavares como candidata.

A coligação de Euclério em 2024 é formada por 14 partidos, é a maior das três.

Mas qual é o motivo de tanta preferência e favoritismo?

Cariacica tem uma baixa arrecadação per capita, não consegue fazer muita coisa se depender apenas da administração municipal. Euclério, então, "colou" em Casagrande e passou a contar com recursos estaduais para inaugurar, por exemplo, a orla de Porto de Santana, um feito desafiador e que acabou agrandando bastante.

O mérito de Euclério aí foi se articular politicamente.

Além disso, ele sucedeu Juninho (Cidadania), que administrou a cidade por oito anos e não deixou uma marca, uma obra que possa servir de referência no imaginário dos moradores, por exemplo.