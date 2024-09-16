Euclério promete criar rotas turísticas urbana e rural em Cariacica

Abrindo a sequência de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Cariacica, A Gazeta e CBN Vitória entrevistaram, na manhã desta segunda-feira (16), o atual prefeito e candidato à reeleição, Euclério Sampaio (MDB). Na entrevista, o gestor afirmou que pretende impulsionar o turismo na cidade, como forma de preparar o município para as possíveis consequências da reforma tributária.
Para ele, a proposta alterou a forma de arrecadação dos municípios, e o turismo passa a ter importante papel na captação de recursos da cidade. Por isso, o atual prefeito prometeu criar duas rotas turísticas no município. “Vamos criar a rota do turismo rural e a rota do turismo urbano. Já ganhamos 100 hectares do governo do Estado para fazer o parque no Mochuara”, afirmou.
Uma das propostas do plano de governo de Euclério é estudar a viabilidade de municipalizar um dos dois estádios da cidade (Kleber Andrade, atualmente gerido pelo Estado, e Engenheiro Araripe — que pertence à Desportiva Ferroviária e enfrenta uma baralha jurídica).
Sobre essa iniciativa, o atual prefeito afirma que é apenas uma intenção e ainda estuda se será vantajoso. “Tudo que é novo, tudo que é grande assusta, mas a cidade tem que crescer. A minha equipe está estudando a possibilidade de municipalizar um estádio para gerar campeonatos, atrair investimentos internacionais, nacionais, justamente pensando no futuro da cidade”, declarou.
Educação
Sobre a educação, o candidato ressaltou os feitos da sua atual gestão, como a construção de 95 novas escolas, e firmou compromisso de bater metas significativas, caso reeleito. “Ano que vem devemos atingir 50% das escolas em tempo integral. Pode ver que tivemos um salto de investimento muito grande na educação desde 2021. Nós queremos bater a meta do Ideb o mais rápido possível, já no ano que vem”, garantiu.
Quanto ao saneamento básico, Euclério afirmou que o problema vem sendo enfrentado e que possui planos para universalizar o acesso ao tratamento de esgoto no curto prazo. “Eu peguei a cidade com 23% de esgoto tratado e hoje tem mais de 70%. A previsão é chegar em 2026 com quase 100% tratado. O Estado está fazendo uma PPP (parceria público-privada) na cidade, investindo quase R$ 1 bilhão”, frisou.
No entanto, o prefeito alerta para que os cidadãos realizem as ligações com a rede de tratamento de esgoto. “Os cidadãos estão sendo notificados para realizar a ligação para a rede de esgoto, mas há uma certa resistência da população. Estamos primeiro notificando e dando ciência, depois vamos ver o que será feito”, destacou, afirmando que há possibilidade de multar quem não fizer a ligação com a rede.
Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:
Mais entrevistas
Euclério foi o primeiro candidato de Cariacica a participar da série de sabatina, com duração de 40 minutos e transmissão ao vivo pela rádio, no site A Gazeta e nas redes sociais.
Nesta terça-feira (17) será sabatinada a candidata do PT, Célia Tavares, no mesmo horário e com a mesma duração do prefeito. Para participar da entrevista, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 26 de agosto, Euclério obteve 65% da preferência do eleitorado e Célia, 18%.
A ordem das sabatinas segue a colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores.
As entrevistas têm início sempre às 10h e são conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e contam com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.
O candidato que não alcançou a pontuação mínima, mas registrou pelo menos 1% das intenções de voto, vai participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculado no site A Gazeta e na CBN Vitória, após as sabatinas. É o caso de Ivan Bastos (PL), que teve 4% das menções dos eleitores entrevistados.
A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.
As entrevistas começaram no dia 26 de agosto com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL) apresentaram suas propostas e responderam a questões sobre segurança e educação no município. Na semana seguinte, foi a vez dos concorrentes de Vitória, em sabatinas realizadas com Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (Psol).
Já na semana passada, foram ouvidos Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT). A sequência de sabatinas termina com os candidatos de Cariacica.