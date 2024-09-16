Euclério promete criar rotas turísticas urbana e rural em Cariacica

Euclério Sampaio, candidato à Prefeitura de Cariacica, foi entrevistado por A Gazeta e CBN Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

A Gazeta e CBN Vitória entrevistaram, na manhã desta segunda-feira (16), o atual prefeito e candidato à reeleição, Abrindo a sequência de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Cariacica entrevistaram, na manhã desta segunda-feira (16), o atual prefeito e candidato à reeleição, Euclério Sampaio (MDB) . Na entrevista, o gestor afirmou que pretende impulsionar o turismo na cidade, como forma de preparar o município para as possíveis consequências da reforma tributária.

Para ele, a proposta alterou a forma de arrecadação dos municípios, e o turismo passa a ter importante papel na captação de recursos da cidade. Por isso, o atual prefeito prometeu criar duas rotas turísticas no município. “Vamos criar a rota do turismo rural e a rota do turismo urbano. Já ganhamos 100 hectares do governo do Estado para fazer o parque no Mochuara”, afirmou.

Uma das propostas do plano de governo de Euclério é estudar a viabilidade de municipalizar um dos dois estádios da cidade (Kleber Andrade, atualmente gerido pelo Estado, e Engenheiro Araripe — que pertence à Desportiva Ferroviária e enfrenta uma baralha jurídica ).

Sobre essa iniciativa, o atual prefeito afirma que é apenas uma intenção e ainda estuda se será vantajoso. “Tudo que é novo, tudo que é grande assusta, mas a cidade tem que crescer. A minha equipe está estudando a possibilidade de municipalizar um estádio para gerar campeonatos, atrair investimentos internacionais, nacionais, justamente pensando no futuro da cidade”, declarou.

Educação

Sobre a educação, o candidato ressaltou os feitos da sua atual gestão, como a construção de 95 novas escolas, e firmou compromisso de bater metas significativas, caso reeleito. “Ano que vem devemos atingir 50% das escolas em tempo integral. Pode ver que tivemos um salto de investimento muito grande na educação desde 2021. Nós queremos bater a meta do Ideb o mais rápido possível, já no ano que vem”, garantiu.

Quanto ao saneamento básico, Euclério afirmou que o problema vem sendo enfrentado e que possui planos para universalizar o acesso ao tratamento de esgoto no curto prazo. “Eu peguei a cidade com 23% de esgoto tratado e hoje tem mais de 70%. A previsão é chegar em 2026 com quase 100% tratado. O Estado está fazendo uma PPP (parceria público-privada) na cidade, investindo quase R$ 1 bilhão”, frisou.

No entanto, o prefeito alerta para que os cidadãos realizem as ligações com a rede de tratamento de esgoto. “Os cidadãos estão sendo notificados para realizar a ligação para a rede de esgoto, mas há uma certa resistência da população. Estamos primeiro notificando e dando ciência, depois vamos ver o que será feito”, destacou, afirmando que há possibilidade de multar quem não fizer a ligação com a rede.

Confira como foi a sabatina no vídeo abaixo:

Mais entrevistas

A Gazeta e nas redes sociais. Euclério foi o primeiro candidato de Cariacica a participar da série de sabatina, com duração de 40 minutos e transmissão ao vivo pela rádio, no sitee nas redes sociais.

Nesta terça-feira (17) será sabatinada a candidata do PT, Célia Tavares , no mesmo horário e com a mesma duração do prefeito. Para participar da entrevista, o candidato precisa ter atingido, no mínimo, 5% das intenções de votos no cenário estimulado da pesquisa Ipec. Conforme o levantamento, divulgado no dia 26 de agosto , Euclério obteve 65% da preferência do eleitorado e Célia, 18%.

A ordem das sabatinas segue a colocação dos candidatos na pesquisa, começando por quem aparece em primeiro lugar na consulta com os eleitores.

As entrevistas têm início sempre às 10h e são conduzidas pela jornalista e âncora da CBN Vitória Fernanda Queiroz e contam com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

A Gazeta e na CBN Vitória, após as sabatinas. É o caso de O candidato que não alcançou a pontuação mínima, mas registrou pelo menos 1% das intenções de voto, vai participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculado no sitee na, após as sabatinas. É o caso de Ivan Bastos (PL), que teve 4% das menções dos eleitores entrevistados.