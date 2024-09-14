Ipec: gestão Lula é ruim ou péssima para 39% e boa ou ótima para 28% em Colatina

Pesquisa Ipec ouviu eleitores sobre a avaliação da gestão Lula na Presidência Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na quinta-feira (12), que mostrou ainda que 33% dos entrevistados veem o mandato petista como regular e 1% não sabe ou não respondeu. Entre os eleitores de Colatina , 39% consideram a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssima, enquanto 28% avaliam a administração federal como ótima ou boa. Os dados são da pesquisa Ipec, encomendada pelae divulgada na quinta-feira (12), que mostrou ainda que 33% dos entrevistados veem o mandato petista como regular e 1% não sabe ou não respondeu.

Entre os que avaliaram negativamente, 12% dizem que a administração é ruim e 27% a classificam como péssima. Na avaliação positiva, a administração é considerada boa por 20% e ótima por 8% dos consultados no levantamento.

A avaliação do presidente é mais negativa tanto entre homens quanto entre mulheres. Entre os homens, 42% consideram a administração ruim ou péssima; 23%, boa ou ótima e 35%, regular. Entre as mulheres, 35% veem a gestão como ruim ou péssima, 31% consideram boa ou ótima e 32% a julgam regular.

No recorte por idade, as avaliações positivas só são maioria entre os eleitores com mais de 60 anos: 39% avaliam como boa ou ótima, 30% consideram ruim ou péssima e 26%, regular. A menor avaliação positiva é entre os mais jovens, na faixa etária entre 16 e 24 anos: apenas 13% veem a gestão como boa ou ótima, 31% avaliam como ruim ou péssima e a maior parte (56%), como regular.

Lula é mais popular entre os eleitores que ganham até um salário mínimo (R$ 1.412) – 39% de avaliação boa ou ótima – e mais impopular entre os que ganham mais de cinco salários (R$ 7.060) – 53% de avaliação ruim ou péssima. Levando em consideração raça/cor, a avaliação ruim ou péssima predomina tanto entre brancos, com 40% (com 23% boa ou ótima e 35% regular), quanto entre pretos e pardos, com 37% (com 30% boa ou ótima e 32% regular). Ele também é mais reprovado do que aprovado por eleitores de todas as religiões.

No recorte de escolaridade, a visão positiva é maior entre os que têm o nível fundamental (41% boa ou ótima, 25% ruim ou péssima e 33% regular). A visão negativa predomina entre os que têm nível superior (40% ruim ou péssima, 22% boa ou ótima e 38% regular).

Em decorrência de arredondamentos, a soma dos percentuais não totaliza 100%.