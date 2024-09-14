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Eleições 2024

Ipec: gestão Lula é ruim ou péssima para 39% e boa ou ótima para 28% em Colatina

Petista é mais bem avaliado entre eleitores com renda mais baixa e menor nível de escolaridade, no município do Noroeste capixaba
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

14 set 2024 às 11:13

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 11:13

Pesquisa Ipec levantou a
Pesquisa Ipec ouviu eleitores sobre a avaliação da gestão Lula na Presidência Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Entre os eleitores de Colatina, 39% consideram a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ruim ou péssima, enquanto 28% avaliam a administração federal como ótima ou boa. Os dados são da pesquisa Ipec, encomendada pela Rede Gazeta e divulgada na quinta-feira (12), que mostrou ainda que 33% dos entrevistados veem o mandato petista como regular e 1% não sabe ou não respondeu.
Entre os que avaliaram negativamente, 12% dizem que a administração é ruim e 27% a classificam como péssima. Na avaliação positiva, a administração é considerada boa por 20% e ótima por 8% dos consultados no levantamento.
A avaliação do presidente é mais negativa tanto entre homens quanto entre mulheres. Entre os homens, 42% consideram a administração ruim ou péssima; 23%, boa ou ótima e 35%, regular. Entre as mulheres, 35% veem a gestão como ruim ou péssima, 31% consideram boa ou ótima e 32% a julgam regular.
No recorte por idade, as avaliações positivas só são maioria entre os eleitores com mais de 60 anos: 39% avaliam como boa ou ótima, 30% consideram ruim ou péssima e 26%, regular. A menor avaliação positiva é entre os mais jovens, na faixa etária entre 16 e 24 anos: apenas 13% veem a gestão como boa ou ótima, 31% avaliam como ruim ou péssima e a maior parte (56%), como regular.
Lula é mais popular entre os eleitores que ganham até um salário mínimo (R$ 1.412) – 39% de avaliação boa ou ótima – e mais impopular entre os que ganham mais de cinco salários (R$ 7.060) – 53% de avaliação ruim ou péssima. Levando em consideração raça/cor, a avaliação ruim ou péssima predomina tanto entre brancos, com 40% (com 23% boa ou ótima e 35% regular), quanto entre pretos e pardos, com 37% (com 30% boa ou ótima e 32% regular). Ele também é mais reprovado do que aprovado por eleitores de todas as religiões.
No recorte de escolaridade, a visão positiva é maior entre os que têm o nível fundamental (41% boa ou ótima, 25% ruim ou péssima e 33% regular). A visão negativa predomina entre os que têm nível superior (40% ruim ou péssima, 22% boa ou ótima e 38% regular).
Em decorrência de arredondamentos, a soma dos percentuais não totaliza 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Colatina, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 9 a 11 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02903/2024.

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