Ipec: cinco candidatos a prefeito têm empate técnico em rejeição do eleitorado em Colatina

Cinco candidatos à Prefeitura de Colatina
estão empatados tecnicamente na rejeição dos eleitores da cidade. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta
e divulgada nesta quinta-feira (12) sobre a avaliação do cenário eleitoral no município do Noroeste capixaba. Variando entre índices que vão de 18% a 26%, os candidatos Guerino Balestrassi
(MDB), Luciano Merlo
(PL), Renata Marquesini
(Psol), Renzo Vasconcelos
(PSD) e Ronaldo Jorge
(DC) se igualam no quesito rejeição, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.
Atual prefeito da cidade, Balestrassi, que tenta a reeleição, aparece com o maior índice entre os entrevistados no levantamento: o mandatário é rejeitado por 26%. Na sequência, vêm Luciano Merlo, com 25% e Renata Marquesini, com 22%.
O ex-deputado Renzo Vasconcelos registrou 20% de rejeição entre os entrevistados, enquanto Ronaldo Jorge teve 18% dos eleitores ouvidos no levantamento dizendo que não votam nele de jeito nenhum.
O menor índice de rejeição foi registrado pelo candidato Vinicius Bragatto (Novo), que teve o nome recusado por 12% dos entrevistados na pesquisa.
Ainda considerando a margem de erro da pesquisa, os três candidatos menos rejeitados – Renzo Vasconcelos, Ronaldo Jorge e Vinícius Bragatto – também aparecem tecnicamente empatados.
O grupo dos que dizem que podem votar em qualquer um dos nomes apresentados totaliza 3% dos entrevistados, enquanto os que não sabem ou não opinaram somam 19%.
O índice de confiança da pesquisa Ipec é de 95%. Os entrevistados puderam citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.