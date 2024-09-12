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Eleições 2024

Ipec: cinco candidatos a prefeito têm empate técnico em rejeição do eleitorado em Colatina

Os candidatos Guerino Balestrassi (26%), Luciano Merlo (25%), Renata Marquesini (22%), Renzo Vasconcelos (20%) e Ronaldo Jorge (18%) se igualam no critério, considerando margem de erro da pesquisa
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

12 set 2024 às 18:44

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 18:44

Rejeição Colatin
Guerino Balestrassi, Luciano Merlo, Renata Marquesini, Renzo Vasconcelos e Ronaldo Jorge estão empatados tecnicamente no quesito rejeição Crédito: Reprodução
Cinco candidatos à Prefeitura de Colatina estão empatados tecnicamente na rejeição dos eleitores da cidade. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (12) sobre a avaliação do cenário eleitoral no município do Noroeste capixaba. Variando entre índices que vão de 18% a 26%, os candidatos Guerino Balestrassi (MDB), Luciano Merlo (PL), Renata Marquesini (Psol), Renzo Vasconcelos (PSD) e Ronaldo Jorge (DC) se igualam no quesito rejeição, considerando a margem de erro da pesquisa, que é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos.
Atual prefeito da cidade, Balestrassi, que tenta a reeleição, aparece com o maior índice entre os entrevistados no levantamento: o mandatário é rejeitado por 26%. Na sequência, vêm Luciano Merlo, com 25% e Renata Marquesini, com 22%.
O ex-deputado Renzo Vasconcelos registrou 20% de rejeição entre os entrevistados, enquanto Ronaldo Jorge teve 18% dos eleitores ouvidos no levantamento dizendo que não votam nele de jeito nenhum.
O menor índice de rejeição foi registrado pelo candidato Vinicius Bragatto (Novo), que teve o nome recusado por 12% dos entrevistados na pesquisa.
Ainda considerando a margem de erro da pesquisa, os três candidatos menos rejeitados – Renzo Vasconcelos, Ronaldo Jorge e Vinícius Bragatto – também aparecem tecnicamente empatados.
O grupo dos que dizem que podem votar em qualquer um dos nomes apresentados totaliza 3% dos entrevistados, enquanto os que não sabem ou não opinaram somam 19%.
O índice de confiança da pesquisa Ipec é de 95%. Os entrevistados puderam citar mais de um candidato, portanto os resultados somam mais de 100%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Colatina, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 9 a 11 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02903/2024.

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