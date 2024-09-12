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Eleições 2024

Ipec: Guerino Balestrassi e Renzo Vasconcelos têm empate técnico na disputa para a Prefeitura de Colatina

Pesquisa aponta que o atual prefeito tem 37% das intenções de voto e o ex-deputado tem 30%; margem de erro é de 4 pontos percentuais
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

12 set 2024 às 18:43

Publicado em 12 de Setembro de 2024 às 18:43

Guerino Balestrassi e Renzo Vasconcelos, candidatos a prefeito de Colatina
Guerino Balestrassi e Renzo Vasconcelos estão tecnicamente empatados em pesquisa Crédito: Divulgação / Arte: A Gazeta
O prefeito Guerino Balestrassi (MDB), candidato à reeleição, tem 37% das intenções de voto dos eleitores para a Prefeitura de Colatina, e o ex-deputado estadual Renzo Vasconcelos (PSD), 30%.  É o que aponta a primeira rodada da pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral na cidade do Noroeste capixaba, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (12). Pela margem de erro, de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados. O levantamento se refere ao cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são previamente apresentados aos entrevistados.
Na sequência, aparecem Luciano Merlo (PL), com 9% das menções e Vinicius Bragatto (Novo), com 7%, também empatados na margem de erro. Renata Marquesini (Psol) e Ronaldo Jorge (DC) obtiveram 1%, cada um. 
VEJA AQUI: A lista de candidatos em Colatina
Ainda no cenário estimulado, 5% dos entrevistados manifestaram a intenção de votar em branco ou nulo, enquanto 10% não sabem ou não responderam em quem vão votar nas Eleições 2024
Na abordagem espontânea, quando os nomes dos candidatos não são informados aos eleitores, Guerino Balestrassi foi citado por 30% dos entrevistados. Renzo Vasconcelos recebeu 23% das menções, Luciano Merlo, 6% e Vinicius Bragatto, 5%. Renata Marquesini e Ronaldo Jorge não pontuaram, e também não houve manifestação de outros nomes. 
Dos eleitores consultados, 7% informam que pretendem votar em branco ou anular e 28% ainda não sabem ou não responderam em quem vão votar no pleito de outubro. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Colatina, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 9 a 11 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02903/2024.

Ipec: Guerino Balestrassi e Renzo Vasconcelos têm empate técnico na disputa para a Prefeitura de Colatina

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