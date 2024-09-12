Ipec: 68% dos que elegeram Balestrassi em 2020 pretendem votar nele de novo

Atual prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi disputa a reeleição Crédito: Divulgação / Arte: A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada nesta quinta-feira (12). Os eleitores que têm a intenção de votar no candidato à reeleição novamente somam 68%. Já entre aqueles que votaram em A maior parte das pessoas que elegeram o atual prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (MDB), em 2020 pretende repetir o voto nas Eleições 2024 , de acordo com a pesquisa eleitoral Ipec, contratada pelae divulgada nesta quinta-feira (12). Os eleitores que têm a intenção de votar no candidato à reeleição novamente somam 68%. Já entre aqueles que votaram em Luciano Merlo (PL) há quatro anos, o mandatário garante 10% das intenções de voto.

Segundo o levantamento, 17% dos eleitores que votaram no emedebista no pleito passado devem votar no candidato Renzo Vasconcelos (PSD). Outros 3% afirmam querer votar em Vinicius Bragatto (Novo), 1% deve migrar para Luciano Merlo e 1% para Renata Marquesini (Psol). Brancos e nulos somam 3% e outros 6% não sabem ou não responderam.

Por outro lado, o candidato do PSD atrai a maior parte daqueles que declaram ter votado em Luciano Merlo em 2020: são 45% de eleitores que têm a intenção de votar em Renzo Vasconcelos. O nome do PL garante 30% de seu eleitorado daquele pleito, enquanto outros 7% têm a intenção de votar em Vinicius Bragatto e 1%, em Ronaldo Jorge (DC). Tem a intenção de votar em branco ou nulo 1% dessas pessoas e 7% não sabem ou não responderam.

Entre as pessoas que votaram em outros candidatos na última eleição, Renzo Vasconcelos é o candidato preferido, garantindo 55% das intenções de voto. Desse grupo, pretendem votar em Guerino, 13% dos eleitores; em Vinicius Bragatto, 10% e em Renata Marquesini, 5%. Ronaldo Jorge e Luciano Merlo têm 1% cada um. Brancos e nulos somam 2% e outros 14% não sabem ou não responderam.

Os entrevistados que afirmam ter votado em branco, nulo, não se lembram ou não responderam em quem votaram nas eleições de 2020 têm preferência pelo atual prefeito: 32% deles têm a intenção de votar em Guerino Balestrassi. Renzo Vasconcelos garante 18% desse eleitorado; Vinicius Bragatto, 12%; Luciano Merlo, 5% e Ronaldo Jorge, 1%. Aqueles que têm a intenção de repetir o voto em branco ou nulo somam 15% e outros 17% não sabem ou não responderam.

Eleitores de Lula e Bolsonaro

O atual chefe do Executivo municipal também é o candidato mais popular entre os eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Aqueles que declaram ter votado no petista no segundo turno de 2022 e têm a intenção de reeleger Guerino são 45%. Já 30% do eleitorado de Lula afirma querer votar em Renzo Vasconcelos.

Os que votaram em Lula e pretendem votar em Luciano Merlo são 4%, assim como os que têm a intenção de votar em Vinicius Bragatto. Renata Marquesini tem 2% das intenções de votos entre os que elegeram o petista. Brancos e nulos são 3% e não sabem ou não responderam, 12% dos entrevistados.

Já entre os que votaram no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) há dois anos, Guerino e Renzo estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de 4 pontos percentuais da pesquisa. O atual prefeito tem 34% das intenções de voto nesse grupo, enquanto o concorrente tem 31%.

O correligionário de Bolsonaro, Luciano Merlo, garante 13% do eleitorado bolsonarista. Vinicius Bragatto tem 9% da intenção de votos desse grupo e Ronaldo Jorge, 1%. Pretendem votar em branco ou nulo, 3% dos que votaram no ex-presidente e 8% não sabem ou não responderam.

Daqueles que anularam o voto em 2022, votaram em branco ou não se lembram, 32% têm a intenção de votar no candidato à reeleição. Em Renzo, são 18%. Entre esses eleitores, Vinicius Bragatto tem 5% das intenções de voto; Renata Marquesini, 3%; Luciano Merlo e Ronaldo Jorge, 2% cada um. Brancos e nulos são 23% e não sabem ou não responderam, 15%.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Colatina, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 9 a 11 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02903/2024.