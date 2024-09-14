Ipec: gestão Casagrande é ótima ou boa para 53% dos eleitores de Colatina

Governador Renato Casagrande tem gestão bem avaliada em Colatina Crédito: Reprodução

Rede Gazeta, que avaliou a opinião da população local para saber os níveis de satisfação com a administração do socialista. A gestão do governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) é avaliada como ótima ou boa por 53% dos moradores de Colatina , no Noroeste do Estado. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da, que avaliou a opinião da população local para saber os níveis de satisfação com a administração do socialista.

Conforme o detalhamento dos dados apresentados na pesquisa, divulgada na última quinta-feira (12), o governo casagrandista é ótimo para 13% dos colatinenses ouvidos no levantamento. Os que consideram a gestão boa somam 40%. A administração do Executivo estadual é citada como regular por 36% dos entrevistados.

O governo de Casagrande é avaliado negativamente por 8% dos moradores que responderam à pesquisa, com 4% afirmando ser ruim e outros 4% citando como péssimo. Os que não souberam ou não quiseram responder sobre a gestão estadual representam 4% dos entrevistados no estudo.

A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Governo melhor avaliado por eleitores do prefeito

Quando o cenário analisado é o político-eleitoral, a administração é mais bem avaliada entre os moradores que dizem ter o atual prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (MDB), candidato à reeleição, como opção de voto no pleito deste ano. A atuação do governo é citada como ótima ou boa por 65% dos entrevistados que afirmam que votarão no chefe do Executivo municipal.

Desse grupo, 20% avaliam o governo estadual como ótimo, enquanto 45% citam a gestão socialista como boa. Os que a consideram regular somam 30% dos eleitores que declaram voto em Balestrassi. Ninguém desse grupo cita a gestão do Estado como ruim. Por outro lado, 2% a consideram péssima. Outros 2% não souberam ou não responderam.

Já entre os que declaram voto no ex-deputado Renzo Vasconcelos (PSD), a gestão Casagrande é considerada ótima por 11% e boa por 44%, sendo regular para 35%. Outros 7% avaliam o governo estadual como ruim e 2% como péssimo, enquanto 1% não respondeu ou não soube dizer.

No recorte por renda, a administração Casagrande é mais bem avaliada em Colatina entre quem ganha até 1 salário mínimo (R$ 1.412) e entre 1 e 2 salários mínimos (até R$ 2.824), com índice de 58% de ótima ou boa em ambos os segmentos. Por faixa etária, entre os que têm mais de 60 anos, 65% veem a gestão como positiva, com 21% considerando ótima e 44%, boa. Já a pior avaliação está entre o grupo de 25 a 34 anos, com 13% de avaliação negativa: 9% classificam o governo como ruim e outros 4% como péssimo.