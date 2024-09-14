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Eleições 2024

Ipec: gestão Casagrande é ótima ou boa para 53% dos eleitores de Colatina

A administração do Executivo estadual é citada como regular por 36% dos entrevistados no levantamento realizado a pedido da Rede Gazeta
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

14 set 2024 às 10:50

Publicado em 14 de Setembro de 2024 às 10:50

Governador tem gestão bem avaliada em Colatina
Governador Renato Casagrande tem gestão bem avaliada em Colatina Crédito: Reprodução
A gestão do governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) é avaliada como ótima ou boa por 53% dos moradores de Colatina, no Noroeste do Estado. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta, que avaliou a opinião da população local para saber os níveis de satisfação com a administração do socialista.
Conforme o detalhamento dos dados apresentados na pesquisa, divulgada na última quinta-feira (12), o governo casagrandista é ótimo para 13% dos colatinenses ouvidos no levantamento. Os que consideram a gestão boa somam 40%. A administração do Executivo estadual é citada como regular por 36% dos entrevistados.
O governo de Casagrande é avaliado negativamente por 8% dos moradores que responderam à pesquisa, com 4% afirmando ser ruim e outros 4% citando como péssimo. Os que não souberam ou não quiseram responder sobre a gestão estadual representam 4% dos entrevistados no estudo.
A margem de erro da pesquisa é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

Governo melhor avaliado por eleitores do prefeito

Quando o cenário analisado é o político-eleitoral, a administração é mais bem avaliada entre os moradores que dizem ter o atual prefeito de Colatina Guerino Balestrassi (MDB), candidato à reeleição, como opção de voto no pleito deste ano. A atuação do governo é citada como ótima ou boa por 65% dos entrevistados que afirmam que votarão no chefe do Executivo municipal.
Desse grupo, 20% avaliam o governo estadual como ótimo, enquanto 45% citam a gestão socialista como boa. Os que a consideram regular somam 30% dos eleitores que declaram voto em Balestrassi. Ninguém desse grupo cita a gestão do Estado como ruim. Por outro lado, 2% a consideram péssima. Outros 2% não souberam ou não responderam.
Já entre os que declaram voto no ex-deputado Renzo Vasconcelos (PSD), a gestão Casagrande é considerada ótima por 11% e boa por 44%, sendo regular para 35%. Outros 7% avaliam o governo estadual como ruim e 2% como péssimo, enquanto 1% não respondeu ou não soube dizer.
No recorte por renda, a administração Casagrande é mais bem avaliada em Colatina entre quem ganha até 1 salário mínimo (R$ 1.412) e entre 1 e 2 salários mínimos (até R$ 2.824), com índice de 58% de ótima ou boa em ambos os segmentos. Por faixa etária, entre os que têm mais de 60 anos, 65% veem a gestão como positiva, com 21% considerando ótima e 44%, boa. Já a pior avaliação está entre o grupo de 25 a 34 anos, com 13% de avaliação negativa: 9% classificam o governo como ruim e outros 4% como péssimo.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Colatina, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 9 a 11 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02903/2024.

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