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Eleições 2024

Ipec: um terço dos eleitores de Colatina ainda pode mudar o voto para prefeito

Pesquisa divulgada na quinta-feira (12) ainda aponta que 59% dos eleitores da cidade estão interessados no pleito
Nadedja Calado

Nadedja Calado

Publicado em 

13 set 2024 às 08:08

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 08:08

Pesquisa analisou decisão dos eleitores de Colatina
Pesquisa analisou nível de interesse dos eleitores de Colatina no pleito deste ano Crédito: Reprodução/Arte A Gazeta
Um terço dos eleitores de Colatina (33%) afirma que ainda pode mudar sua decisão de voto na disputa pela prefeitura da cidade nas Eleições 2024. É o que mostra a pesquisa Ipec, realizada a pedido da Rede Gazeta e divulgada na quinta-feira (12). Outros 65% afirmam que já tomaram uma decisão definitiva, enquanto 2% dizem não saber ou não responderam.
Entre os que pretendem votar no atual prefeito, Guerino Balestrassi (MDB), 69% afirmam ter tomado uma decisão definitiva, 30% ainda podem mudar de ideia e 1% não soube ou não respondeu.
Já entre os eleitores de Renzo Vasconcelos (PSD), 64% relatam que a decisão é definitiva, 34% ainda podem mudar e 2% não sabem ou não responderam.
Em relação aos entrevistados que dizem que vão votar em branco ou nulo, 52% dizem que a escolha é definitiva, 39% podem mudar de ideia e 10% não sabem ou não responderam.
Em paralelo, o levantamento também mediu o nível de interesse dos cidadãos colatinenses no pleito. O patamar superior de interesse soma 59% dos entrevistados, sendo que 33% dizem ter interesse médio e 26% demonstram ter muito interesse.
Além disso, 20% declaram ter pouco interesse e outros 20% não manifestam nenhum interesse, enquanto 2% não sabem ou não responderam.

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Colatina, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 9 a 11 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02903/2024.

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