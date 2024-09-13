Ipec: gestão Balestrassi é ótima ou boa para 41% e ruim ou péssima para 17% em Colatina

O prefeito Guerino Balestrassi tem gestão aprovada por 56% dos eleitores de Colatina Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta

Rede Gazeta e divulgada na quinta-feira (12), a gestão do emedebista é considerada boa por 30% dos entrevistados e ótima, por 11%. Outros 41% avaliam a administração como regular, enquanto 9% acham ruim e 8%, péssima. Apenas 1% não respondeu o questionamento. Em busca da reeleição, o prefeito Guerino Balestrassi (MDB) tem avaliação positiva para 41% dos eleitores de Colatina . Conforme aponta pesquisa Ipec, contratada pelae divulgada na quinta-feira (12), a gestão do emedebista é considerada boa por 30% dos entrevistados e ótima, por 11%. Outros 41% avaliam a administração como regular, enquanto 9% acham ruim e 8%, péssima. Apenas 1% não respondeu o questionamento.

Balestrassi registrou 37% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec , quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A adesão ao candidato à reeleição fica mais acentuada entre aqueles que consideram a administração dele ótima ou boa. Nesse segmento, 70% declararam voto no atual prefeito.

Já Renzo Vasconcelos (PSD) ganha destaque entre os eleitores que avaliam como regular a atual gestão municipal, quando passa dos 30% registrados no cenário estimulado da pesquisa Ipec para 38% e, sobretudo, entre aqueles que avaliam o governo Balestrassi como ruim ou péssimo, subgrupo em que o candidato do PSD atinge 52% das intenções de voto. Já entre os que avaliam a administração do emedebista como boa ou ótima, a adesão ao nome de Renzo cai para 14%.

A avaliação da gestão de Balestrassi melhora à medida que avança a idade dos eleitores, começando com 34% que a consideram boa ou ótima na faixa etária de 16 a 24 anos, até chegar a 51% dos entrevistados com mais de 60 anos que têm essa mesma opinião sobre a administração.

Em todos os recortes do levantamento, que ainda incluem sexo, escolaridade, renda familiar, raça e religião, a análise negativa do emedebista fica majoritariamente abaixo de 20%. Apenas na faixa etária de 35 a 44 anos, 25% dos entrevistados consideram a gestão de Balestrassi ruim ou péssima.

Dos consultados que manifestaram a intenção de votar no emedebista em outubro, 77% consideram a administração boa ou ótima, 21% apontam como regular e ninguém classifica a gestão como ruim ou péssima. Entre os que planejam votar em Renzo Vasconcelos (PSD), 19% avaliam positivamente a gestão de Balestrassi.

Já entre os entrevistados que declararam ter votado em Balestrassi em 2020, 83% classificam a administração do emedebista como positiva, enquanto apenas 10% dos que votaram em Luciano Merlo (PL) — único concorrente de 2024 que também participou da última eleição — têm uma análise favorável ao atual prefeito.

Os eleitores de Colatina também foram questionados sobre a maneira como Guerino Balestrassi administra o município. Entre os entrevistados, 56% aprovam a gestão e 34% desaprovam. Outros 10% não souberam ou não quiseram responder.

Nos segmentos analisados, as melhores avaliações foram dadas pelos mais velhos e os mais ricos: 63% dos que têm mais de 60 anos e 64% dos que ganham mais de cinco salários (acima de R$ 7.060) aprovam a administração de Balestrassi.

Na pesquisa, os eleitores também foram questionados sobre os programas da atual administração. Dos entrevistados, 31% gostariam que fossem mantidos apenas alguns programas, mas mudasse muita coisa; 28%, que desse total continuidade à administração atual; 20%, que mudasse totalmente e 17%, que houvesse poucas mudanças.