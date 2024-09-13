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Eleições 2024

Ipec: gestão Balestrassi é ótima ou boa para 41% e ruim ou péssima para 17% em Colatina

A pesquisa também questionou os eleitores sobre mudança ou continuidade nos programas da atual administração
Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

13 set 2024 às 12:26

Publicado em 13 de Setembro de 2024 às 12:26

Guerino Balestrassi, prefeito de Colatina
O prefeito Guerino Balestrassi tem gestão aprovada por 56% dos eleitores de Colatina Crédito: Divulgação/Arte: A Gazeta
Em busca da reeleição, o prefeito Guerino Balestrassi (MDB) tem avaliação positiva para 41% dos eleitores de Colatina. Conforme aponta pesquisa Ipec, contratada pela Rede Gazeta e divulgada na quinta-feira (12), a gestão do emedebista é considerada boa por 30% dos entrevistados e ótima, por 11%. Outros 41% avaliam a administração como regular, enquanto 9% acham ruim e 8%, péssima. Apenas 1% não respondeu o questionamento. 
VEJA AQUI: A lista de candidatos em Colatina
Balestrassi registrou 37% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A adesão ao candidato à reeleição fica mais acentuada entre aqueles que consideram a administração dele ótima ou boa. Nesse segmento, 70% declararam voto no atual prefeito.
Já Renzo Vasconcelos (PSD) ganha destaque entre os eleitores que avaliam como regular a atual gestão municipal, quando passa dos 30% registrados no cenário estimulado da pesquisa Ipec para 38% e, sobretudo, entre aqueles que avaliam o governo Balestrassi como ruim ou péssimo, subgrupo em que o candidato do PSD atinge 52% das intenções de voto. Já entre os que avaliam a administração do emedebista como boa ou ótima, a adesão ao nome de Renzo cai para 14%.
A avaliação da gestão de Balestrassi melhora à medida que avança a idade dos eleitores, começando com 34% que a consideram boa ou ótima na faixa etária de 16 a 24 anos, até chegar a 51% dos entrevistados com mais de 60 anos que têm essa mesma opinião sobre a administração.
Em todos os recortes do levantamento, que ainda incluem sexo, escolaridade, renda familiar, raça e religião, a análise negativa do emedebista fica majoritariamente abaixo de 20%. Apenas na faixa etária de 35 a 44 anos, 25% dos entrevistados consideram a gestão de Balestrassi ruim ou péssima. 
Dos consultados que manifestaram a intenção de votar no emedebista em outubro, 77% consideram a administração boa ou ótima, 21% apontam como regular e ninguém classifica a gestão como ruim ou péssima. Entre os que planejam votar em Renzo Vasconcelos (PSD), 19% avaliam positivamente a gestão de Balestrassi.
Já entre os entrevistados que declararam ter votado em Balestrassi em 2020, 83% classificam a administração do emedebista como positiva, enquanto apenas 10% dos que votaram em Luciano Merlo (PL) — único concorrente de 2024 que também participou da última eleição — têm uma análise favorável ao atual prefeito. 
Os eleitores de Colatina também foram questionados sobre a maneira como Guerino Balestrassi administra o município. Entre os entrevistados, 56% aprovam a gestão e 34% desaprovam. Outros 10% não souberam ou não quiseram responder. 
Nos segmentos analisados, as melhores avaliações foram dadas pelos mais velhos e os mais ricos: 63% dos que têm mais de 60 anos e 64% dos que ganham mais de cinco salários (acima de R$ 7.060) aprovam a administração de Balestrassi. 
Na pesquisa, os eleitores também foram questionados sobre os programas da atual administração. Dos entrevistados, 31% gostariam que fossem mantidos apenas alguns programas, mas mudasse muita coisa; 28%, que desse total continuidade à administração atual; 20%, que mudasse totalmente e 17%, que houvesse poucas mudanças. 

Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Colatina, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 9 a 11 de setembro, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-02903/2024.

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