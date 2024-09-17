Célia propõe criar o Bolsa Moxuara, programa de renda mínima em Cariacica

Identificar famílias em situação de vulnerabilidade social por meio e oferecer a elas uma renda mínima são ações que Célia Tavares (PT) promete realizar caso seja eleita prefeita de Cariacica. O benefício será pago por meio do Bolsa Moxuara, programa que faz referência ao Parque do Mochuara, uma dos principais elementos naturais da cidade.

Em entrevista para A Gazeta e CBN Vitória transmita ao vivo nesta terça-feira (17), a candidata destaca que o projeto será viabilizado após revisão das finanças do município. "O dinheiro vai sair de contratos que hoje estão usando recursos de forma equivocada", completa.

Célia também prometeu que vai revisar os valores cobrados pelo IPTU, garantindo que não haverá aumento desse imposto municipal, caso seja eleita. Confira a entrevista completa em vídeo acima.

Série de sabatinas

A Gazeta e CBN Vitória. A entrevista, com duração de 40 minutos, foi transmitida pela rádio CBN, no site A Gazeta e nas redes sociais. Célia encerrou a série de sabatinas com os concorrentes às prefeituras da Grande Vitória, realizadas porA entrevista, com duração de 40 minutos, foi transmitida pela rádio CBN, no sitee nas redes sociais.

Eles serão os únicos participantes, já que, para participar da sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec. No levantamento divulgado em 26 de agosto , superaram essa marca Euclério, com 65%, e Célia, com 18%.

A entrevista foi conduzida pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.

Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Cariacica, Ivan Bastos (PL) atingiu esse requisito, com 4% das intenções de voto.