Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assista ao vídeo

Célia propõe criar o Bolsa Moxuara, programa de renda mínima em Cariacica

Candidata do PT participou de sabatina realizada por A Gazeta e CBN, fechando a série de entrevistas com postulantes aos cargos de prefeito nas quatro principais cidades da Grande Vitória
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

17 set 2024 às 07:39

Publicado em 17 de Setembro de 2024 às 07:39

Identificar famílias em situação de vulnerabilidade social por meio e oferecer a elas uma renda mínima são ações que Célia Tavares (PT) promete realizar caso seja eleita prefeita de Cariacica. O benefício será pago por meio do Bolsa Moxuara, programa que faz referência ao Parque do Mochuara, uma dos principais elementos naturais da cidade.
Em entrevista para A Gazeta e CBN Vitória transmita ao vivo nesta terça-feira (17), a candidata destaca que o projeto será viabilizado após revisão das finanças do município. "O dinheiro vai sair de contratos que hoje estão usando recursos de forma equivocada", completa.
Célia também prometeu que vai revisar os valores cobrados pelo IPTU, garantindo que não haverá aumento desse imposto municipal, caso seja eleita. Confira a entrevista completa em vídeo acima.

Série de sabatinas

Célia encerrou a série de sabatinas com os concorrentes às prefeituras da Grande Vitória, realizadas por A Gazeta e CBN Vitória. A entrevista, com duração de 40 minutos, foi transmitida pela rádio CBN, no site A Gazeta e nas redes sociais.
A primeira entrevista com os concorrentes à Prefeitura de Cariacica aconteceu na segunda-feira (16), com o atual prefeito e candidato à reeleição, Euclério Sampaio (MDB).
Eles serão os únicos participantes, já que, para participar da sabatina, o candidato precisaria alcançar, no mínimo, 5% das intenções de voto no cenário estimulado da pesquisa Ipec. No levantamento divulgado em 26 de agosto, superaram essa marca Euclério, com 65%, e Célia, com 18%.
A entrevista foi conduzida pela jornalista e âncora Fernanda Queiroz e vai contar com a participação dos colunistas de A Gazeta Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves e Vilmara Fernandes.
Os candidatos que não alcançaram a pontuação mínima, mas registraram pelo menos 1% das intenções de voto, vão participar de uma única entrevista de 5 minutos, que será veiculada no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória, após as sabatinas. No caso de Cariacica, Ivan Bastos (PL) atingiu esse requisito, com 4% das intenções de voto.
A pesquisa Ipec sobre o cenário eleitoral em Cariacica, contratada pela Rede Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 25 de agosto, com 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-06968/2024.
As entrevistas começaram no final de agosto com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. Arnaldinho Borgo (Podemos) e Coronel Ramalho (PL) apresentaram suas propostas e responderam a questões sobre desafios do município. Na semana passada, foram ouvidos os concorrentes da Serra Audifax Barcelos (PP), Pablo Muribeca (Republicanos) e Weverson Meireles (PDT). Também já foram sabatinados os concorrentes de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e Camila Valadão (Psol).

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Papo de Eleições discute sabatinas de candidatos da Serra e pesquisas no interior

Veja as regras da campanha eleitoral nas redes sociais

Eleições: como agir no trabalho para não passar do ponto e se queimar

Você sabe o que faz o vice-prefeito? Veja qual a função desse político

Você sabe o que faz um vereador? Entenda a função desse político

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica Prefeitura de Cariacica Célia Tavares Sabatina Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Botijão de gás chega a R$ 130 em Colatina e preocupa consumidores
Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Xavier do Vale atirou e matou duas mulheres em Cariacica
PM que matou mulheres no ES acumula processos por homicídios e agressão
Imagem de destaque
Declaração simplificada ou completa: veja qual escolher no Imposto de Renda 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados