Veja como foi debate com candidatos a prefeito de Cariacica de A Gazeta e CBN Vitória

Seguindo a programação da série de debates com candidatos a prefeito na Grande Vitória, A Gazeta e CBN Vitória receberam os concorrentes à Prefeitura de Cariacica na manhã desta terça-feira (24), numa rodada de discussões sobre as propostas para o município.

Conforme a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), somente os candidatos de partidos ou federações que possuem, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional vão participar do debate.

Portanto, foram convidados o atual prefeito da cidade Euclério Sampaio (MDB), o pastor Ivan Bastos (PL) e a ex-secretária Célia Tavares (PT). Porém, o candidato a reeleição não compareceu. Segundo a assessoria, o mdebista tinha outra agenda no mesmo horário.

"O prefeito e candidato à reeleição Euclério Sampaio (MDB) tem uma agenda já marcada anteriormente para o dia 24, de manhã, em Alto Lage. Lamenta não poder comparecer ao debate, mas de antemão e em respeito aos jornalistas e aos eleitores, lembra que compareceu às sabatinas do Bom Dia ES, rádio CBN e respondeu entrevista por escrito ao site A Gazeta", explica nota.

Sem Euclério, candidatos de Cariacica participam de debate na Rede Gazeta Crédito: Ricardo Medeiros

O debate foi transmitido ao vivo no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória e teve quatro blocos. No primeiro bloco, os candidatos fizeram perguntas entre si com tema livre. No segundo, as perguntas foram com temas determinados. No terceiro bloco, os candidatos responderam às perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. Já o último bloco teve tema livre, seguido pelas considerações finais de cada candidato. A mediação foi conduzida pelo jornalista e editor-chefe de A Gazeta, Geraldo Nascimento.

A Gazeta e CBN Vitória já realizaram três debates até o momento. O primeiro aconteceu na última sexta-feira (20), com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Já o segundo debate ocorreu na segunda-feira (23) com os candidatos à Prefeitura de Vila Velha. O terceiro foi o de Cariacica, nesta terça (24).

Confira a lista dos debates por cidade:

Vitória: 20/09 (sexta-feira)



Vila Velha: 23/09 (segunda-feira)



Cariacica: 24/09 (terça-feira)



Serra: 25/09 (quarta-feira)

