Muitas críticas e poucas propostas no debate de candidatos à Prefeitura de Vila Velha

A Gazeta e CBN Vitória nas Reveja o vídeo. No segundo dia de debates promovidos pornas Eleições 2024 , na manhã desta segunda-feira (23), foi a vez dos candidatos à Prefeitura de Vila Velha apresentarem propostas para o município. No enfrentamento entre os cinco concorrentes dos partidos com representação no Congresso Nacional , no entanto, sobraram críticas e faltaram ideias para a gestão da cidade. Entre os temas discutidos, educação, saúde, servidores e áreas de lazer.

O primeiro bloco foi de temas livres e cada candidato podia fazer uma pergunta, com direito a uma resposta. No seguinte, foram sorteados os assuntos. No terceiro, as perguntas foram conduzidas por jornalistas de A Gazeta. Para o quarto e último bloco, novamente tema livre nas perguntas e as considerações finais. A ordem de apresentação dos candidatos foi definida em sorteio.

O enfrentamento começou com o Coronel Ramalho (PL), que deveria fazer a pergunta para o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), mas perdeu o tempo determinado no debate, de 30 segundos para formular o questionamento, ao iniciar com agradecimentos. Então, o prefeito aproveitou o seu momento de fala para evidenciar realizações da atual administração na área da saúde.

Na sequência, o candidato do PL acusou Arnaldinho de estar mentindo e de integrar a velha política, além de fazer insinuações sobre o local onde o prefeito mora — o imóvel alugado, na Praia de Itaparica, foi repetidamente citado por Ramalho nas vezes em que falou ao longo do debate e, por suas considerações, deu direito de resposta ao candidato do Podemos.

Então, foi a vez de João Batista Babá (PT) perguntar e ele se dirigiu ao candidato Maurício Gorza (PSDB). O petista mencionou a gestão de Max Filho (PSDB) e uma PPP (Parceria Público Privada) para iluminação pública. O tempo terminou antes de ele finalizar o questionamento, mas o tucano, que fez parte da administração anterior, falou que Arnaldinho recebeu a prefeitura com as contas em dia e dinheiro em caixa.

Babá usou a réplica para dizer que a PPP foi deixada de lado pela atual gestão, perdendo a oportunidade de transformar Vila Velha em uma cidade inteligente, iniciativa que o candidato petista ressaltou que planeja realizar, caso seja eleito.

Arnaldinho retomou a palavra para questionar Nícolas Trancho (Psol). Ele perguntou sobre propostas do adversário na área de saneamento básico, que respondeu afirmando que Vila Velha "sepultou rios e os transformou em valões" e que é preciso reunir entes de todas as esferas — municipal, estadual e federal — e organismos internacionais para alcançar a meta de 100% de esgoto tratado, inclusive com a prefeitura bancando ligações das famílias mais vulneráveis.

O prefeito, então, fez réplica para relacionar obras realizadas na área de saneamento, com PPP, e projeto para universalizar o tratamento de esgoto no município em até três anos.

Pela ordem de sorteio, Nícolas seguiu fazendo pergunta e se dirigiu ao Coronel Ramalho. O candidato do Psol criticou o adversário, citando que, na época em que foi secretário estadual da Segurança, não havia diálogo com os subordinados e questionou qual seria a postura do candidato do PL com os servidores municipais, no caso de se tornar prefeito. Ramalho usou o tempo para falar das realizações do período em que esteve no governo, com prisões e redução de indicadores da violência, e afirmou que o tratamento dispensado aos servidores será de acolhimento.

Nícolas, na réplica, falou que tanto a atual gestão municipal quanto Ramalho, no cargo de secretário, deixaram a segurança pública em Vila Velha a desejar.

Por fim, Maurício Gorza fez uma afirmação sobre seu próprio plano de governo, de ter um secretariado composto apenas por profissionais de Vila Velha, sendo metade formado por mulheres, para se dirigir a João Batista Babá. O candidato do PT afirmou que sua visão de gestão é de que seja a mais técnica possível, com uma equipe comprometida com município e com um olhar para as pessoas da periferia. Além disso, pretende retomar o orçamento participativo.

Gorza ressaltou os baixos indicadores de participação feminina na gestão pública e que pretende reverter esse cenário, segundo afirmou na réplica, no caso de ser eleito para comandar o Executivo canela-verde.

Desafios

Nos blocos seguintes, alguns candidatos citaram propostas que pretendem implementar, caso sejam eleitos, mas principalmente apontaram desafios enfrentados na cidade de Vila Velha. Arnaldinho, por sua vez, usava o tempo para destacar as realizações da sua administração.

A falta de suprimentos em unidades de saúde, o não cumprimento da meta de escolas em tempo integral e o alto investimento em áreas de lazer em Vila Velha foram alguns dos pontos críticos levantados no debate. Arnaldinho, apontado por adversários como o "prefeito das pracinhas", ressaltou a importância desses espaços para as famílias e disse que, se reeleito, seguirá investindo em parques e praças.

A parceria com o governo também foi alvo de críticas, sob argumentos de que obras que o prefeito exalta tiveram a mão do Estado ou que denotam uma aproximação com os políticos de ideologia de esquerda. Arnaldinho, em contraponto, ressaltou que Vila Velha por muito tempo esteve isolada por não estar alinhada ao governo do Estado e classificou o apoio da gestão de Renato Casagrande (PSB) favorável ao município.