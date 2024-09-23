Veja como foi debate com candidatos a prefeito de Vila Velha em A Gazeta e CBN

Participam do debate os candidatos de partidos ou federações possuem, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional, conforme a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Assim, foram convidados o atual prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que tenta a reeleição; o ex-secretário de Estado da Segurança Coronel Ramalho (PL); o ex-vereador João Batista Babá (PT); o ex-vice-prefeito Mauricio Gorza (PSDB); e o Professor Nicolas Trancho (Psol).

O debate será transmitido ao vivo no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória e terá quatro blocos. No primeiro, os candidatos poderão fazer perguntas entre si com tema livre. No segundo, as perguntas terão um tema determinado. No terceiro bloco, os candidatos vão responder as perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. Já o último bloco será de tema livre, seguido pelas considerações finais de cada candidato. A mediação será conduzida pelo jornalistas Geraldo Nascimento e Fernanda Queiroz.