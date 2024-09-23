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Eleições 2024

Veja como foi debate com candidatos a prefeito de Vila Velha em A Gazeta e CBN

Cinco concorrentes à prefeitura da cidade canela-verde foram convidados para o debate, que terá início às 9h30 e contará com quatro blocos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2024 às 05:30

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 05:30

A Gazeta e CBN Vitória promovem, nesta segunda-feira (23), mais uma rodada da série de debates com candidatos a prefeito na Grande Vitória. A partir das 9h30, concorrentes à Prefeitura de Vila Velha estarão frente a frente para apresentar suas propostas.
Participam do debate os candidatos de partidos ou federações possuem, no mínimo, cinco parlamentares no Congresso Nacional, conforme a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Assim, foram convidados o atual prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), que tenta a reeleição; o ex-secretário de Estado da Segurança Coronel Ramalho (PL); o ex-vereador João Batista Babá (PT); o ex-vice-prefeito Mauricio Gorza (PSDB); e o Professor Nicolas Trancho (Psol).
O debate será transmitido ao vivo no site A Gazeta e na rádio CBN Vitória e terá quatro blocos. No primeiro, os candidatos poderão fazer perguntas entre si com tema livre. No segundo, as perguntas terão um tema determinado. No terceiro bloco, os candidatos vão responder as perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. Já o último bloco será de tema livre, seguido pelas considerações finais de cada candidato. A mediação será conduzida pelo jornalistas Geraldo Nascimento e Fernanda Queiroz.
O primeiro debate, realizado na última sexta-feira (20), reuniu candidatos à Prefeitura de Vitória.
Confira a lista dos debates por cidade:
  • Vitória: 20/09 (sexta-feira)
  • Vila Velha: 23/09 (segunda-feira)
  • Cariacica: 24/09 (terça-feira)
  • Serra: 25/09 (quarta-feira)

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