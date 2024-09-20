Veja como foi o debate de A Gazeta e CBN com os candidatos a prefeito de Vitória

Nesta reta final para as Eleições Municipais 2024 , chegou a hora de os candidatos da Grande Vitória discutirem suas propostas. Nesta sexta-feira (20), A Gazeta e a CBN Vitória abriram a rodada de debates com os postulantes à Prefeitura de Vitória. Você pode rever como foi o confronto de propostas no vídeo acima.

Os debates têm quatro blocos. No primeiro, os candidatos poderão fazer perguntas entre si com tema livre. No segundo, as perguntas terão um tema determinado. No terceiro bloco, os candidatos vão responder às perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. Já o último bloco será de tema livre, seguido pelas considerações finais de cada candidato. A mediação será conduzida pelo jornalistas Geraldo Nascimento e Fernanda Queiroz.

Rede Gazeta, em Vitória, sempre a partir das 9h30. Foram convidados os candidatos de partidos ou federações com representação no A série de debates segue até o próximo dia 25, na sede da, em Vitória, sempre a partir das 9h30. Foram convidados os candidatos de partidos ou federações com representação no Congresso Nacional , de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme determina a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Confira a lista dos debates por cidade:

Vitória: 20/09 (sexta-feira)

20/09 (sexta-feira) Vila Velha : 23/09 (segunda-feira)

: 23/09 (segunda-feira) Cariacica: 24/09 (terça-feira)

24/09 (terça-feira) Serra: 25/09 (quarta-feira)

Equipes de campanha assinaram documento com regras dos debates

Entre os dias 5 e 6 de setembro, os representantes dos candidatos a prefeito da Grande Vitória assinaram um documento aceitando as regras dos debates em uma reunião na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na ocasião, também foram realizados os sorteios que definiram a ordem de quem fará as perguntas nos blocos.