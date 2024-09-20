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Eleições 2024

Veja como foi o debate de A Gazeta e CBN com os candidatos a prefeito de Vitória

Seis concorrentes à prefeitura da Capital participaram do debate, que contou com quatro blocos, nesta sexta-feira (20)
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

20 set 2024 às 07:30

Publicado em 20 de Setembro de 2024 às 07:30

Nesta reta final para as Eleições Municipais 2024, chegou a hora de os candidatos da Grande Vitória discutirem suas propostas. Nesta sexta-feira (20), A Gazeta e a CBN Vitória abriram a rodada de debates com os postulantes à Prefeitura de Vitória. Você pode rever como foi o confronto de propostas no vídeo acima.
Participaram do debate o deputado estadual Assumção (PL); a deputada Camila Valadão (Psol); o empresário Du (Avante); o ex-prefeito e deputado João Coser (PT); o atual prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que tenta a reeleição; e o ex-prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB). 
Os debates têm quatro blocos. No primeiro, os candidatos poderão fazer perguntas entre si com tema livre. No segundo, as perguntas terão um tema determinado. No terceiro bloco, os candidatos vão responder às perguntas dos jornalistas de A Gazeta e CBN Vitória. Já o último bloco será de tema livre, seguido pelas considerações finais de cada candidato. A mediação será conduzida pelo jornalistas Geraldo Nascimento e Fernanda Queiroz.
A série de debates segue até o próximo dia 25, na sede da Rede Gazeta, em Vitória, sempre a partir das 9h30. Foram convidados os candidatos de partidos ou federações com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, cinco parlamentares, conforme determina a Lei 9.504/97, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Confira a lista dos debates por cidade:
  • Vitória: 20/09 (sexta-feira)
  • Vila Velha: 23/09 (segunda-feira)
  • Cariacica: 24/09 (terça-feira)
  • Serra: 25/09 (quarta-feira)

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Entre os dias 5 e 6 de setembro, os representantes dos candidatos a prefeito da Grande Vitória assinaram um documento aceitando as regras dos debates em uma reunião na sede da Rede Gazeta, em Vitória. Na ocasião, também foram realizados os sorteios que definiram a ordem de quem fará as perguntas nos blocos. 
Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e CBN Vitória, ressaltou a importância do debate para o período eleitoral. "Essa é uma oportunidade não somente para os candidatos, mas, principalmente, para os eleitores. A ideia é que os candidatos aproveitem esse espaço para responder com os seus programas de governo e apresentem as discordâncias de ideias em relação aos seus concorrentes, democraticamente. É um dos momentos em que o cidadão espera conhecer melhor o seu candidato, e isso pode confirmar, mudar ou convencer o voto do eleitor", afirmou.

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