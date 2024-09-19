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PF vai interrogar Marcos do Val em investigação que originou bloqueio do X

De acordo com colunista de O Globo, senador será ouvido em investigação que apura ataques a delegados da corporação; Do Val diz ser alvo de acusações infundadas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2024 às 19:04

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 19:04

Senador Marcos do Val
Em pronunciamento, Marcos do Val rebateu acusações feitas contra ele Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador Marcos do Val (Podemos-ES) vai ser interrogado pela Polícia Federal na investigação que apura ataques e ameaças a delegados da corporação. A informação foi divulgada pela colunista Bela Megale, de O Globo. Em pronunciamento no Senado, na última terça-feira (17), Do Val disse estar sendo alvo de acusações "absolutamente infundadas".
A investigação faz parte do inquérito que deu origem ao bloqueio do X no Brasil, após a plataforma se negar a cumprir ordens judiciais no caso. Entre as negativas descumpridas pela rede social, está a suspensão do perfil do próprio Do Val, que havia sido determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
De acordo com Bela Megale, a Polícia Federal aguarda a autorização da Justiça para intimar Do Val. A investigação aponta que o senador usou duas redes para atacar um delegado da PF e compartilhar postagens da filha do blogueiro Oswaldo Eustáquio com ofensas e exposição de dados desse investigador.

O que diz Do Val

Em pronunciamento no plenário do Senado, na última terça-feira (17), Do Val afirmou que está sendo alvo de “falsas acusações” feitas pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E disse ainda que o diretor estaria desrespeitando “princípios constitucionais” que garantem seu direito à imunidade parlamentar.
"Essas acusações são absolutamente infundadas. Eu nunca cometi tal ato e, em resposta, enviei um ofício formal exigindo uma retratação. Eu, por já estar trabalhando na área há 30 anos, sei que seria uma irresponsabilidade enorme expor a família de um policial, que dirá de um delegado da Polícia Federal. Então, eu fico esperando para que o diretor-geral possa provar que nas minhas redes sociais tem fotos do filho do (delegado Fábio) Schor e da esposa dele", disse.
Com informações da Agência Senado

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