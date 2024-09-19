PF vai interrogar Marcos do Val em investigação que originou bloqueio do X

De acordo com Bela Megale, a Polícia Federal aguarda a autorização da Justiça para intimar Do Val. A investigação aponta que o senador usou duas redes para atacar um delegado da PF e compartilhar postagens da filha do blogueiro Oswaldo Eustáquio com ofensas e exposição de dados desse investigador.

Em pronunciamento no plenário do Senado, na última terça-feira (17), Do Val afirmou que está sendo alvo de “falsas acusações” feitas pelo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. E disse ainda que o diretor estaria desrespeitando “princípios constitucionais” que garantem seu direito à imunidade parlamentar.

"Essas acusações são absolutamente infundadas. Eu nunca cometi tal ato e, em resposta, enviei um ofício formal exigindo uma retratação. Eu, por já estar trabalhando na área há 30 anos, sei que seria uma irresponsabilidade enorme expor a família de um policial, que dirá de um delegado da Polícia Federal. Então, eu fico esperando para que o diretor-geral possa provar que nas minhas redes sociais tem fotos do filho do (delegado Fábio) Schor e da esposa dele", disse.