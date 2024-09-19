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Justiça Eleitoral

TJES forma lista tríplice de juristas indicados para compor o TRE-ES

O preenchimento das vagas atende a dois editais distintos, sendo um para membro efetivo e outro para substituto da Corte eleitoral
Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

19 set 2024 às 19:19

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 19:19

STRE-ES
Duas vagas de juiz serão preenchidas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Crédito: Victor Jubini
Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) definiu a lista tríplice visando ao preenchimento de duas vagas de juiz no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). A escolha dos nomes aconteceu durante a sessão do Tribunal Pleno do TJES desta quinta-feira (19).
O preenchimento das vagas atende a dois editais distintos, sendo um para membro efetivo e outro para substituto. Para a vaga de membro efetivo do TRE-ES, prevista no Edital 173/2024, foram escolhidos os advogados Hélio João Pepe de Moraes, com 19 votos; Gustavo Varella Cabral, com 18 e Gustavo Mauro Nobre, com 15 votos.

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Já para a vaga de membro substituto da classe dos juristas do TRE-ES, divulgada no Edital 172/2024, foram escolhidas as advogadas Sandra Maria Teixeira Nobre Grassi e Luna Oliveira Lucchesi Ramacciotti, ambas com 25 votos, e o advogado David Metzker Dias Soares, com 24.
As listas tríplices formadas agora serão encaminhadas ao Tribunal Regional Eleitoral, que as enviará ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que, por sua vez, remete as listas para a Presidência da República, responsável por indicar quem vai ocupar as vagas.

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