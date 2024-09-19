TJES forma lista tríplice de juristas indicados para compor o TRE-ES

Duas vagas de juiz serão preenchidas no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Crédito: Victor Jubini

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) definiu a lista tríplice visando ao preenchimento de duas vagas de juiz no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES). A escolha dos nomes aconteceu durante a sessão do Tribunal Pleno do TJES desta quinta-feira (19).

O preenchimento das vagas atende a dois editais distintos, sendo um para membro efetivo e outro para substituto. Para a vaga de membro efetivo do TRE-ES, prevista no Edital 173/2024, foram escolhidos os advogados Hélio João Pepe de Moraes, com 19 votos; Gustavo Varella Cabral, com 18 e Gustavo Mauro Nobre, com 15 votos.

Já para a vaga de membro substituto da classe dos juristas do TRE-ES, divulgada no Edital 172/2024, foram escolhidas as advogadas Sandra Maria Teixeira Nobre Grassi e Luna Oliveira Lucchesi Ramacciotti, ambas com 25 votos, e o advogado David Metzker Dias Soares, com 24.