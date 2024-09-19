Compare as propostas dos candidatos a prefeito com ferramenta de A Gazeta

Você já sabe quais são as promessas e propostas dos candidatos a prefeito? Conhece as diferenças entre as ideias de cada um deles para áreas fundamentais como saúde, educação e segurança? Para ajudar o eleitor a ficar mais bem informado para decidir seu voto, A Gazeta lançou a ferramenta Compare e Vote, que permite comparar os diferentes projetos para a cidade.

A Gazeta consultou todos os planos dos cada um dos 36 candidatos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. As propostas foram separadas por 12 temas e lançadas no comparador. Ao registrar a candidatura na Justiça Eleitoral, todo candidato que disputa o comando de um Executivo municipal precisa, obrigatoriamente, enviar seu plano de governo. Para facilitar a compreensão e o acesso às ideias contidas nesses documentos, a equipe do Núcleo de Eleições deconsultou todos os planos dos cada um dos 36 candidatos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. As propostas foram separadas por 12 temas e lançadas no comparador.

Ao entrar na plataforma, basta selecionar um dos municípios, escolher dois candidatos para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse. São elas: saúde, educação, emprego e habitação, assistência social, infraestrutura, segurança, meio ambiente, cultura e esporte, transporte, turismo, economia e gestão e inovação. As informações que constam na ferramenta foram extraídas dos arquivos entregues pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja abaixo:

"Essa é uma forma de o eleitor comparar planos de governo de modo mais objetivo. Se o cidadão tem preocupações com a Segurança e tem dúvidas sobre os candidatos nessa área, na ferramenta ele pode comparar as propostas de cada um. O sistema é bem intuitivo e é mais uma iniciativa de A Gazeta para oferecer informações fundamentais aos usuários do site, de forma visual e organizada, para facilitar a leitura", explica Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória.