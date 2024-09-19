Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

Compare as propostas dos candidatos a prefeito com ferramenta de A Gazeta

Plataforma Compare e Vote inclui planos de governo de todos os nomes que disputam o Executivo em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro, Colatina e Linhares
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2024 às 17:54

Publicado em 19 de Setembro de 2024 às 17:54

Você já sabe quais são as promessas e propostas dos candidatos a prefeito? Conhece as diferenças entre as ideias de cada um deles para áreas fundamentais como saúde, educação e segurança? Para ajudar o eleitor a ficar mais bem informado para decidir seu voto, A Gazeta lançou a ferramenta Compare e Vote, que permite comparar os diferentes projetos para a cidade. 
Ao registrar a candidatura na Justiça Eleitoral, todo candidato que disputa o comando de um Executivo municipal precisa, obrigatoriamente, enviar seu plano de governo. Para facilitar a compreensão e o acesso às ideias contidas nesses documentos, a equipe do Núcleo de Eleições de A Gazeta consultou todos os planos dos cada um dos 36 candidatos de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina e Linhares. As propostas foram separadas por 12 temas e lançadas no comparador.
Ao entrar na plataforma, basta selecionar um dos municípios, escolher dois candidatos para comparar suas propostas e, por fim, selecionar a área de interesse. São elas: saúde, educação, emprego e habitação, assistência social, infraestrutura, segurança, meio ambiente, cultura e esporte, transporte, turismo, economia e gestão e inovação. As informações que constam na ferramenta foram extraídas dos arquivos entregues pelos próprios candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja abaixo:
"Essa é uma forma de o eleitor comparar planos de governo de modo mais objetivo. Se o cidadão tem preocupações com a Segurança e tem dúvidas sobre os candidatos nessa área, na ferramenta ele pode comparar as propostas de cada um. O sistema é bem intuitivo e é mais uma iniciativa de A Gazeta para oferecer informações fundamentais aos usuários do site, de forma visual e organizada, para facilitar a leitura", explica Geraldo Nascimento, editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória.
O Compare e Vote chega para fortalecer ainda mais a cobertura de A Gazeta nas Eleições 2024, que reúne informações didáticas sobre o processo eleitoral e a movimentação política no Espírito Santo com conteúdos multimídia. Para ficar bem informado, acesse https://www.agazeta.com.br/eleicoes.

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES 2024

De onde vem o dinheiro para campanhas eleitorais?

Você sabe o que faz o vice-prefeito? Veja qual a função desse político

Você sabe o que faz um vereador? Entenda a função desse político

Entenda a cota de gênero nas eleições

Viu algum crime eleitoral? Saiba como usar aplicativo para denunciar

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eleições 2024 Eleições ES 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que prevê projeto para fim da escala 6x1 que governo Lula mandou para o Congresso
Imagem de destaque
De propina a vazamento de vídeos: servidores da Saúde do ES são alvos de investigação
Imagem de destaque
Impasse trava regulação de trabalho por aplicativo, e Congresso só voltará ao tema em 2027

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados